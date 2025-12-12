Fiasko místo světového rekordu. Desetitisíce pivních tácků se najednou zřítily na zem

Petra Škraňková
  14:50
O tom, že se jednou zapíše do Guinnessovy knihy rekordů, snil Benjamin Klapper už od svých 17 let. A letos v prosinci tomu byl skutečně na dosah. Vystavěl z pivních tácků skutečné mistrovské dílo. Pět týdnů šlo vše podle plánu, ale těsně před finále se konstrukce pod vlastní vahou zlomila.

Měla to být třímetrová stavba z celkem 80 tisíc pivních tácků a měla být přístupná všem návštěvníkům nákupního centra Rhein-Center na západním okraji Kolína nad Rýnem. Benjamin Klapper ji stavěl pět týdnů. Hezky tácek na tácek, podle jednoduchého principu dvou čtvercových tácků jako opory a tří kulatých navrchu.

Navzdory stresu působil Klapper při práci neuvěřitelně klidně. Uvnitř stavby vítal novináře i kolemjdoucí, vysvětloval jim svůj postup a u toho dál stavěl. Staveniště chránily jen dvě volně položené fošny a umělec se zdál být naprosto vyrovnaný s rizikem, že se konstrukce kdykoli může zřítit.

Pět týdnů šlo vše podle plánu, drobné problémy ho nezastavily, ale těsně před finálním ověřením Guinnessovou komisí se konstrukce pod vlastní vahou zlomila. Umělec z žebříku bezmocně sledoval, jak se jeho monument hroutí jako domeček z karet. Na videu, které pořídil, je slyšet jen jedno slovo: Uau...

Sportovec vydržel v pozici plank přes devět hodin a přepral světový rekord

Přestože zřícení jeho snu muselo bolet, Klapper neztrácí humor. „Možná tu není rekord, ale je to krásná ruina,“ říká, zatímco stál uprostřed hromady zřícených tácků. Přestože byl zklamaný, tvrdí, že s pádem vždy počítal.

„Bylo to dílo ze své podstaty pomíjivé,“ přiznává. A zdůrazňuje, že pro něj byla důležitá i cesta – chtěl lidem ukázat, že ne všechno musí mít komerční rozměr. Návštěvníci centra ho povzbuzovali, jeden osmiletý chlapec si vyžádal dokonce i autogram, který Klapper s radostí napsal na pivní tácek. Současně však přiznává, že období stavby bylo velmi stresující a zabralo mu téměř veškerý volný čas.

Celý projekt měl kořeny hluboko v minulosti: když bylo Klapperovi sedmnáct let, vsadil se s kamarádem, že se do svých padesátin dostane do Guinnessovy knihy rekordů. Na dohodu už dávno zapomněl, ale nedávno našel papírek s původní sázkou a rozhodl se splnit mladické předsevzetí.

Pokémoni, obaly od žvýkaček či pivní tácky. Dá se na sběratelství zbohatnout, nebo je to jen koníček?

Místo triumfu ale zůstala v nákupním centru Rhein-Center jen hromada osmdesáti tisíc papírových podtácků. K vidění tam budou až do začátku roku 2026. Klapper přiznává, že se mu trochu ulevilo. A přemýšlí, že by příští rok vytvořil nová, menší díla z pivních tácků.

Současným držitelem zápisu v Guinnessově knize rekordů je německý designér Sven Goebel, který ve svých 21 letech v roce 2010 postavil ze 300 000 pivních tácků celý dům i s křesly, stolem a krbem. Překonal tím svůj starší rekord se stavbou ze 70 000 tácků.

