Fiasko místo světového rekordu. Desetitisíce pivních tácků se najednou zřítily na zem

Měla to být třímetrová stavba z celkem 80 tisíc pivních tácků a měla být přístupná všem návštěvníkům nákupního centra Rhein-Center na západním okraji Kolína nad Rýnem. Benjamin Klapper ji stavěl pět týdnů. Hezky tácek na tácek, podle jednoduchého principu dvou čtvercových tácků jako opory a tří kulatých navrchu.
Navzdory stresu působil Klapper při práci neuvěřitelně klidně. Uvnitř stavby vítal novináře i kolemjdoucí, vysvětloval jim svůj postup a u toho dál stavěl. Staveniště chránily jen dvě volně položené fošny a umělec se zdál být naprosto vyrovnaný s rizikem, že se konstrukce kdykoli může zřítit.
Pět týdnů šlo vše podle plánu, drobné problémy ho nezastavily, ale těsně před finálním ověřením Guinnessovou komisí se konstrukce pod vlastní vahou zlomila. Umělec z žebříku bezmocně sledoval, jak se jeho monument hroutí jako domeček z karet. Na videu, které pořídil, je slyšet jen jedno slovo: Uau...
Přestože zřícení jeho snu muselo bolet, Klapper neztrácí humor. „Možná tu není rekord, ale je to krásná ruina,“ říká, zatímco stál uprostřed hromady zřícených tácků. Přestože byl zklamaný, tvrdí, že s pádem vždy počítal.
„Bylo to dílo ze své podstaty pomíjivé,“ přiznává. A zdůrazňuje, že pro něj byla důležitá i cesta – chtěl lidem ukázat, že ne všechno musí mít komerční rozměr. Návštěvníci centra ho povzbuzovali, jeden osmiletý chlapec si vyžádal dokonce i autogram, který Klapper s radostí napsal na pivní tácek. Současně však přiznává, že období stavby bylo velmi stresující a zabralo mu téměř veškerý volný čas.
Celý projekt měl kořeny hluboko v minulosti: když bylo Klapperovi sedmnáct let, vsadil se s kamarádem, že se do svých padesátin dostane do Guinnessovy knihy rekordů. Na dohodu už dávno zapomněl, ale nedávno našel papírek s původní sázkou a rozhodl se splnit mladické předsevzetí.
Místo triumfu ale zůstala v nákupním centru Rhein-Center jen hromada osmdesáti tisíc papírových podtácků. K vidění tam budou až do začátku roku 2026. Klapper přiznává, že se mu trochu ulevilo. A přemýšlí, že by příští rok vytvořil nová, menší díla z pivních tácků.
Současným držitelem zápisu v Guinnessově knize rekordů je německý designér Sven Goebel, který ve svých 21 letech v roce 2010 postavil ze 300 000 pivních tácků celý dům i s křesly, stolem a krbem. Překonal tím svůj starší rekord se stavbou ze 70 000 tácků.