Festivalový styl - jak zářit a protancovat celou noc

Komerční sdělení   20:27

Ilustrační obrázek | foto: Medicine

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Představ si horký červencový večer pod širým nebem, kde vzduchem zní tvoje oblíbená indie hudba a ty se chystáš protancovat celou noc. Najít dokonalý balanc mezi uměleckým sebevyjádřením a pohodlím pro vícedenní maraton bývá občas pořádný oříšek. Správná festivalová móda by tě neměla omezovat v pohybu, ale naopak podpořit tvou jedinečnou energii. Vytvořením promyšleného kapslového šatníku získáš jistotu, že tě nezaskočí spalující odpolední slunce ani nečekaný půlnoční chlad. Správně zvolené kousky ti umožní užít si každou vteřinu koncertu naplno a bez zbytečných starostí.

Jak sestavit letní festivalový look - zaměř se na materiály a vrstvení

Sestavit dokonalý letní festivalový look vyžaduje kombinaci vzdušných přírodních materiálů a promyšleného vrstvení, které tě ochrání před výkyvy počasí od horkého poledne do chladné noci. Moderní trendy se naštěstí odvracejí od jednorázové rychlé módy a kladou důraz na trvanlivé oděvy, jež využiješ i během dalších sezón. Bavlna, len nebo viskóza dovolí tvé pokožce volně dýchat, což oceníš zejména uprostřed dynamického davu pod hlavní fází. Když pak teplota o půlnoci prudce klesne, stačí přes ramena přehodit kvalitní džínovou bundu nebo lehkou oversized košili. Tímto způsobem si zachováš autentický styl a zároveň ti bude příjemně teplo po celou dobu trvání akce.

Ilustrační obrázek

Osobitost na prvním místě - objev umělecký design

Pokud přemýšlíš, co si obléct na hudební festival, abys vyjádřil svou individualitu, hledej kousky s originálními autorskými potisky a neotřelými vzory. Skvělou volbou, jak vystoupit z davu, je autentické oblečení Medicine, které spojuje pohodlí s nezávislým tvůrčím duchem. Prohlédněte si nabídku produktů na stránkách Medicine CZ a objev modely, jež v sobě nesou kousek skutečného umění a skvěle zapadnou do uvolněné open-air atmosféry. Tyto oděvy ti pomou vyprávět tvůj vlastní příběh, aniž bys musel slevovat ze svých nároků na kvalitu. Vyber si vzory, které rezonují s tvým vnitřním já, a vytvoř si nezapomenutelné vzpomínky.

Ilustrační obrázek

Praktické tipy pro styling - od odpoledního relaxu po půlnoční show

Při plánování outfitu na akci ti pomůže rozdělit si šatník podle denní doby a plánovaných aktivit. Odpolední relax v trávě vyžaduje ochranu před sluncem a volnost pohybu. Půlnoční koncert na hlavní stagi si naopak žádá odolnější kousky, které tě udrží v teple. Pro snadné kombinování různých vrstev využij následující prověřené tipy:

  • Zvol pohodlné oblečení na festival jako jsou volné šortky, prodyšný potištěný top a široký klobouk.
  • Doplň outfit o pevnou kotníkovou obuv, která spolehlivě ochrání tvé nohy v neonem osvětleném davu.
  • Nezapomeň na stylovou ledvinku pro bezpečné uložení všech nezbytností a lehké bundy.

Tento přístup zaručí, že tě během hudebního programu nic nepřekvapí. Tvoje originální outfity na léto tak získají pevný základ postavený na osobitém designu a praktické funkčnosti.

Ilustrační obrázek

Správný přístup k festivalové módě spočívá v hledání harmonie mezi tvým osobním stylem a praktickou výdrží oblečení. Místo nákupu rychlých trendů na jedno použití raději sázej na smysluplné nakupování a trvanlivé materiály, které ti budou dělat radost opakovaně. Tvoje festivalové outfity by měly být oslavou tvé jedinečnosti, svobody a lásky k hudbě. Zvol oblečení, ve kterém se cítíš sebevědomě od prvního tónu do svítání. Prozkoumej dostupné kategorie na wearmedicine.cz a najdi ty pravé kousky pro svou letošní nezapomenutelnou jízdu.

Témata: Styl, oblečení, móda, trend

Nejčtenější

Pět let v kuse stojí, i když spí. Dělá to kvůli jedinému cíli

Muž z Indie stojí už několik let na nohou

Indický asketa Daulat Giri Ji Maharaj už pět let nepřetržitě stojí a odmítá si sednout nebo lehnout. Věří, že po dokončení dvanáctiletého pokání získá mimořádnou duchovní sílu a přiblíží se bohu...

První letní den 2026 se blíží. Kdy nastane slunovrat a jaké léto vlastně začne?

Letní slunovrat - nejkratší noc roku u menhiru Kamenný pastýř u obce Klobuky na...

První letní den letos nastane v neděli 21. června 2026 dopoledne, přesně v 10:24 hodin. Je to nejdelší den v roce a zároveň nejkratší noc a říká se mu také letní slunovrat. Na severní polokouli tím...

Slunečné pobřeží a Zlaté Písky – proč je Bulharsko stále králem cenově dostupné dovolené?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

V roce 2026, kdy ceny ubytování na řeckých ostrovech opět zaznamenaly znatelný nárůst a luxusní turecké All Inclusive resorty se začínají více orientovat na movitější klientelu, si Bulharsko...

Češi už nesází jen na byty. Kam dnes investují pro výnos 15 % ročně?

Ve spolupráci
Po jakých typech investic se tak tuzemští investoři nově poohlížejí?

Investice do nemovitostí jsou mezi Čechy historicky jasnou první volbou a vlastnictví bytu ve velkých městech je vnímáno jako svatý grál každého českého investora. Éra levných peněz je však za námi a...

Aleš Navrátil: U hypotéky by se měl klient cítit jako v lázních

Komerční sdělení
Aleš Navrátil, hypoteční poradce

Vyřízení hypotečního úvěru bývá pro většinu lidí jedním z nejstresovějších období v životě. Že to jde i jinak, bez nervů a s kávou v ruce, dokazuje hypoteční poradce Aleš Navrátil. Pro něj jsou...

Festivalový styl - jak zářit a protancovat celou noc

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Představ si horký červencový večer pod širým nebem, kde vzduchem zní tvoje oblíbená indie hudba a ty se chystáš protancovat celou noc. Najít dokonalý balanc mezi uměleckým sebevyjádřením a pohodlím...

22. června 2026  20:27

Filmový večer bez sekání: Jak rychlý internet potřebujete pro 4K streaming

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Světla jsou ztlumená, film vrcholí a… obraz zamrzne. Nic nezkazí večer tak spolehlivě jako nenáviděné „kolečko načítání“. V době streamovacích gigantů by plynulost měla být samozřejmostí, jenže...

22. června 2026  20:02

Hollandia slaví 35 let: z karlovarských luk až do srdcí generací

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Česká značka Hollandia slaví v roce 2026 už 35 let od svého založení. Výrobce jogurtů z Karlovarska si dlouhodobě zakládá na kvalitním mléce, poctivé výrobě a přirozeném zrání jogurtu přímo v...

22. června 2026  15:47

Paraglidista zažil kvůli své chybě čtyři hodiny hrůzy. Bolí pouhý pohled na něj

Parašutista v Číně se zamotal do ramene jeřábu. Visel tam 4 hodiny.

Silný vítr proměnil běžný let v dramatický boj o bezpečný návrat na zem. Paraglidista v Číně uvízl vysoko nad zemí a na pomoc mu museli přispěchat hasiči. V pozici, která je nepříjemná po pár...

22. června 2026  14:57

Jedna jízdenka na autobus, vlak i MHD. V jižních Čechách startuje IDESKA

Ve spolupráci
IDESKA

Od 1. července 2026 čeká Jihočechy největší změna veřejné dopravy za poslední roky. Nový integrovaný dopravní systém IDESKA propojí regionální autobusy, vlaky i městskou hromadnou dopravu (MHD) do...

22. června 2026  12:43

10 let WITTE Ostrov: Příběh růstu, technologií a lidí

Komerční sdělení
WITTE Ostrov 2026

Když byl v květnu 2016 slavnostně otevřen první závod WITTE Automotive v Ostrově, pracovalo zde necelých 100 zaměstnanců. Dnes jich je více než 600 a závod vyrábí komponenty pro přední světové...

17. června 2026  10:57

Aleš Navrátil: U hypotéky by se měl klient cítit jako v lázních

Komerční sdělení
Aleš Navrátil, hypoteční poradce

Vyřízení hypotečního úvěru bývá pro většinu lidí jedním z nejstresovějších období v životě. Že to jde i jinak, bez nervů a s kávou v ruce, dokazuje hypoteční poradce Aleš Navrátil. Pro něj jsou...

17. června 2026

Pět let v kuse stojí, i když spí. Dělá to kvůli jedinému cíli

Muž z Indie stojí už několik let na nohou

Indický asketa Daulat Giri Ji Maharaj už pět let nepřetržitě stojí a odmítá si sednout nebo lehnout. Věří, že po dokončení dvanáctiletého pokání získá mimořádnou duchovní sílu a přiblíží se bohu...

16. června 2026  14:56

První letní den 2026 se blíží. Kdy nastane slunovrat a jaké léto vlastně začne?

Letní slunovrat - nejkratší noc roku u menhiru Kamenný pastýř u obce Klobuky na...

První letní den letos nastane v neděli 21. června 2026 dopoledne, přesně v 10:24 hodin. Je to nejdelší den v roce a zároveň nejkratší noc a říká se mu také letní slunovrat. Na severní polokouli tím...

16. června 2026  11:19

Češi už nesází jen na byty. Kam dnes investují pro výnos 15 % ročně?

Ve spolupráci
Po jakých typech investic se tak tuzemští investoři nově poohlížejí?

Investice do nemovitostí jsou mezi Čechy historicky jasnou první volbou a vlastnictví bytu ve velkých městech je vnímáno jako svatý grál každého českého investora. Éra levných peněz je však za námi a...

15. června 2026  10:54

Slunečné pobřeží a Zlaté Písky – proč je Bulharsko stále králem cenově dostupné dovolené?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

V roce 2026, kdy ceny ubytování na řeckých ostrovech opět zaznamenaly znatelný nárůst a luxusní turecké All Inclusive resorty se začínají více orientovat na movitější klientelu, si Bulharsko...

15. června 2026  9:58

Obsluha se nezakecá, ale ani nepotěší. Budoucnost stánků s popcornem a zmrzlinou

Roboti na občerstvení lákají návštěvníky veletrhu optoelektroniky v...

Kde nejsou lidi, nastoupí roboti. Tak bude podle čínského veletrhu techniky vypadat blízká budoucnost s obsluhou rychlého občerstvení. Zatím inženýři představili roboty, kteří umí nasypat porci...

12. června 2026  15:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.