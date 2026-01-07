Fanoušci odmítají konec Stranger Things a spekulují, že se dnes objeví 9. díl

Tereza Hrabinová
  12:05
Dvouhodinové finále seriálu Stranger Things mělo být definitivní tečkou. Místo rozloučení ale rozpoutalo lavinu spekulací. Na sociálních sítích teď trenduje hashtag #ConformityGate. Fanouškovská teorie, podle níž skutečný závěr teprve přijde.

Seriál Stranger Things se dočká finále nejen na obrazovkách Netflixu, ale i v amerických a kanadských kinech. | foto: NETFLIX

Finále k nám dorazilo hned první den letošního roku a podle některých diváků působilo až podezřele „uhlazeně“. Fanoušci začali poukazovat na opakující se detaily – červené nápisy EXIT ve scénách šťastných konců, oranžové promoční taláry připomínající vězeňské uniformy nebo sepjaté ruce studentů, nápadně podobné gestu Henryho Creela.

Dalším „zaručeným důkazem“ o tom, že osmý díl nebyl poslední, je drobná technická škodolibost. Když se na Netflixu do vyhledávání slovního spojení zadá „fake ending“, ve výsledcích se objeví právě Stranger Things.

Fanoušci také rozebírají závěrečnou scénu, v níž hod kostkou ukáže číslo sedm, údajný klíč k datu 7. ledna 2026. Do hry vstoupily i zprávy v morseovce ukryté v rekvizitách nebo tajemný web s odpočtem, který fanoušci považují za pozvánku k „pravému“ epilogu.

Seriál Stranger Things opět zpopularizoval dávné hity. Generace Z nyní objevila Prince

Oficiální profily seriálu na TikToku i Instagramu ale vzkazují jasně: „All episodes of Stranger Thigns are now playing“ – tedy že všechny epizody jsou již dostupné. Z pohledu Netflixu je příběh skutečně uzavřen.

Datum 7. ledna nicméně dříve označil jako den určitého oznámení. Zda se skutečně týká Stranger Things, se ukáže v následujících hodinách.

Co je ale potvrzeno stoprocentně, je dokument o vzniku páté řady, který vyjde 12. ledna a má být definitivním rozloučením se seriálem.

„Žerou" magnety na lednici elektřinu? K vysvětlení odborníků se přidal i Bosch

Lednička je pokryta fotografiemi a magnetkami z cest. U dětí jsou velmi...

Barevné magnetky, pohledy z dovolené nebo dětské kresby. Pro řadu domácností je lednice nástěnkou každodenního života. Spolu s tím se ale už roky šíří domněnka, že magnetky mohou spotřebiči škodit a...

Konec výmluv na auto v garáži. Povinné ručení v roce 2026 výrazně přitvrdí

Komerční sdělení
Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...

V roce 2026 už neobstojí výmluvy na zapomenutou zelenou kartu nebo auto, které „jen stojí v garáži". Stát definitivně dokončil digitální revoluci v pojištění vozidel a díky on-line propojení všech...

Britský turista s účesem na hrnec se stal přes noc celebritou. Stačilo jedno video

Záběr z videa, které zachytilo Jacka Kaye na dovolené na Ibize. (11. srpna 2025)

Podivný sestřih „na hrnec", sluneční brýle a tlustý řetěz kolem krku udělaly z britského turisty na Ibize přes noc celebritu. Stačila náhoda. Stavebního dělníka z Newcastlu na dovolené na oblíbeném...

Na benzince 160 km od domu rodinu čekal šok. Na střeše auta byl jejich kocour

Margaret Denardová se svým kocourem Ray Rayem

O tom, že kočky mají devět životů, psal už Karel Čapek v Devateru pohádek. A majitelé koček o skutečném čísle karambolů, které by nikdo jiný než jejich mazlíček nepřežil, vědí své. Americká rodina...

Zárubův křik a Antošovo „chachááá". Tři roky po sobě to znamená jediné

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Začíná to být hezká tradice. Už třetím rokem po sobě přicházejí závěrečné sekundy nerozhodného zápasu ve vyřazovací části mezi Kanadou a Českem a pak se to stane. Češi dají gól, komentátor Robert...

