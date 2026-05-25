Fakturační program není jen pro velké firmy. Pomůže už od první zakázky

Fakturu vystavíte za pár sekund a bez zdlouhavého nastavování
Zcela chápeme, že se v začátcích podnikání nechcete zdlouhavě zaškolovat do složitého fakturačního systému. Moderní nástroje typu iDoklad jsou ale navržené tak, aby vám práci co nejvíc usnadnily. Vystavení první faktury zabere jen pár minut a probíhá v několika jednoduchých krocích:
- Zdarma se zaregistrujete a zadáte údaje o své firmě. Díky propojení s veřejnými registry doplní program velkou část údajů za vás.
- Pak už jen vytvoříte novou fakturu, zadáte IČO klienta, doplníte položku a částku. Zbytek za vás program vyplní z databází, ověří potřebné údaje a případně spočítá DPH.
- Nakonec fakturu zkontrolujete a odešlete zákazníkovi přímo z aplikace. Můžete připojit i své logo nebo QR kód pro snadnější platbu.
Rychlé vystavení faktury je ale jen začátek. Fakturační systémy se vyplatí i proto, že vám pomáhají hlídat věci, které se v tabulce snadno ztratí – zaplacené a nezaplacené faktury, příjmy z různých prodejních kanálů nebo podklady pro účetní. Místo ručního dohledávání tak postupně získáte přehlednější systém pro celé podnikání.
Ruční práce je méně, když spolu nástroje mluví
Dobře to ukazuje příběh ilustrátorského studia Tomski&Polanski. Luke Tomski a Ilona Polanski tvoří ilustrace pro značky, knihy i zahraniční produkce a zároveň provozují Illustrationshop – kamenný obchod a e-shop s vlastními produkty.
V iDokladu vystavují faktury za ilustrátorské zakázky i objednávky z e-shopu. Tvorba faktury jim zabere zhruba minutu, protože velkou část údajů vyplní program automaticky.
„Provider našeho e-shopu bohužel neumožňuje propojení s fakturační aplikací, takže tento proces zatím nemůžeme automatizovat, ale v iDokladu je tvorba faktur tak rychlá, že to v pohodě zvládáme i ručně,“ vysvětluje Margaréta Tomek, Lukova manželka, která má na starosti e-shop a kamenný obchod.
Ještě větší úspora přichází ve chvíli, kdy se jednotlivé nástroje propojit dají. V Illustrationshopu využívají pokladní systém Profi Účtenka, který mají napojený na fakturační systém. Díky synchronizaci se vystavené účtenky z pokladny mohou automaticky odesílat do iDokladu, takže není potřeba přepisovat data z jednoho místa na druhé.
„Je bezva vidět všechny příjmy na jednom místě. Víme, co nám vynáší nejvíc, a můžeme se kdykoliv podívat a zjistit, které plakáty se prodávají nejvíc nebo které faktury ještě nemáme proplacené,“ chválí si Margaréta.
Díky tomu mají v Tomski&Polanski přehled o příjmech z ilustrátorských zakázek, e-shopu i kamenného obchodu na jednom místě. Snadno vidí, které produkty se prodávají nejlépe, co jim přináší nejvíc peněz a které faktury ještě čekají na proplacení.
Od prvních objednávek k tisícům faktur
Fakturační systém oceníte i ve chvíli, kdy podnikání začne růst. Dobře to zná Jana Chladová z Kolorky.cz. V roce 2016 vstoupila na český trh s barevnými dětskými plenkami a postupně vybudovala značku, která prodává i do zahraničí. Aby Kolorky mohly růst, začala Jana už od začátku přemýšlet nad automatizací – a to ji přivedlo k iDokladu.
„První e-shop jsem pro Kolorky založila v roce 2017 a už tehdy mi bylo jasné, že kdybych měla ručně řešit objednávky, faktury a další papírování, tak mě to semele,“ vzpomíná Jana Chladová.
Od začátku proto oceňovala, že je iDoklad navržený tak, aby s e-shopy spolupracoval. Když zákazník na e-shopu objedná plenky, systém automaticky vystaví fakturu a zákazníkovi ji odešle. To je přesně typ rutiny, která by při větším počtu objednávek zbytečně brala čas každý den.
Dnes přes iDoklad projde Kolorkám zhruba dva tisíce faktur měsíčně, podařilo se jim rychle vyrůst a expandovat na zahraniční trh. Program mají propojený s bankou i účetním systémem, takže odpadá ruční párování plateb a přeposílání dokladů účetním.
„Ta automatizace, kterou iDoklad poskytuje, je k nezaplacení. Dává mi víc prostoru na to, co mě na práci baví,“ říká Jana.
Fakturační systém roste spolu s vámi
Fakturační program iDoklad dnes využívá přes 300 000 podnikatelů – od začínajících freelancerů přes e-shopy až po větší firmy. Začít můžete jednoduše a postupně přidávat jen funkce, které vám skutečně ušetří čas: propojení s bankou, e-shopem, účetním programem nebo pokladním systémem.
Prvních 60 dní si ho můžete vyzkoušet zdarma se všemi funkcemi a bez závazků. Díky tomu si sami ověříte, jestli vám online fakturace přinese méně administrativy s iDokladem a víc klidu na práci, kvůli které podnikáte.