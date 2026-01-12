Ethan Hawke pochopil, jak je jeho dcera slavná, když ho fanoušek poslal do háje

Tereza Hrabinová
  18:30
Herečka Maya Hawke se v nedávném videu na sociálních sítích podělila o moment, kdy si naplno uvědomila, že seriál Stranger Things z ní udělal skutečnou hvězdu. A překvapivě se tak nestalo na červeném koberci ani při předávání cen, ale při obyčejné procházce po ulici po boku jejího otce, herce Ethana Hawka.
Herec Ethan Hawke a jeho dcera Maya | foto: Profimedia.cz

„Šla jsem po ulici s tátou a někdo najednou zavolal: ‚Hej!‘,“ popsala Maya Hawke.

Její otec se automaticky otočil a s profesionálním klidem reagoval: „Promiňte, dneska se nefotím.“

Neznámý muž ho však okamžitě zastavil: „Já vůbec nevím, kdo jste. Já jsem chtěl mluvit s Robin,“ vysvětlil.

Máma mě varovala před Tarantinovým fetišismem, přiznala dcera Umy Thurmanové

V tu chvíli bylo jasno. Zatímco jeden z nejznámějších hollywoodských herců zůstal bez povšimnutí, pozornost fanouška směřovala k Maye, respektive k její seriálové postavě Robin Buckleyové.

„A tehdy mi došlo: ‚Aha… Stranger Things je fakt velký seriál‘,“ komentovala herečka. „Ona je ve skutečnosti hrozně stydlivá. Taková situace už se stala asi pětkrát,“ dodal Ethan Hawke.

relationships.usa

Maya Hawke shared the moment she realized Stranger Things had truly made her a household name while walking down the street with her father, Ethan Hawke.

When someone called out to them, Ethan assumed the attention was for him and turned around, only for the person to clarify they were not asking for photos. They wanted to talk to Robin instead. The brief exchange quietly marked a turning point, showing just how firmly Maya had stepped into her own spotlight.

8. ledna 2026 v 8:59, příspěvek archivován: 11. ledna 2026 v 16:37
Ethana Hawka znají čeští diváci zejména jako agenta vyšetřujícího nelegální dodávky zbraní ve filmu Obchodník se smrtí s Nicholasem Cagem. Za roli ve filmu Training Day, kde hrál po boku Denzela Washingtona policistu bojujícího proti drogám, byl nominován na Oscara.

Maya Hawke

  • Je dcerou herců Ethana Hawkea a Umy Thurmanové.
  • Z otcovy strany je pravnučkou dramatika Tennesseeho Williamse, z matčiny vnučkou buddhistického učence Roberta A. F. Thurmana a modelky Neny von Schlebrügge.
  • Herecky debutovala v roce 2017 v minisérii Malé ženy, širší publikum si však získala především rolí Robin v seriálu Stranger Things.
  • Objevila se také ve filmech Mainstream (2020) či Pomsta na druhou (2022) a dabovala jednu z postav v animovaném snímku V hlavě 2 (2024).
  • Vedle herectví se věnuje i modelingu, už v osmnácti letech nafotila kampaň pro britskou módní značku AllSaints.
Prodej bytu 2+1 se zahradou
