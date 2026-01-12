„Šla jsem po ulici s tátou a někdo najednou zavolal: ‚Hej!‘,“ popsala Maya Hawke.
Její otec se automaticky otočil a s profesionálním klidem reagoval: „Promiňte, dneska se nefotím.“
Neznámý muž ho však okamžitě zastavil: „Já vůbec nevím, kdo jste. Já jsem chtěl mluvit s Robin,“ vysvětlil.
Máma mě varovala před Tarantinovým fetišismem, přiznala dcera Umy Thurmanové
V tu chvíli bylo jasno. Zatímco jeden z nejznámějších hollywoodských herců zůstal bez povšimnutí, pozornost fanouška směřovala k Maye, respektive k její seriálové postavě Robin Buckleyové.
„A tehdy mi došlo: ‚Aha… Stranger Things je fakt velký seriál‘,“ komentovala herečka. „Ona je ve skutečnosti hrozně stydlivá. Taková situace už se stala asi pětkrát,“ dodal Ethan Hawke.
Ethana Hawka znají čeští diváci zejména jako agenta vyšetřujícího nelegální dodávky zbraní ve filmu Obchodník se smrtí s Nicholasem Cagem. Za roli ve filmu Training Day, kde hrál po boku Denzela Washingtona policistu bojujícího proti drogám, byl nominován na Oscara.
Maya Hawke