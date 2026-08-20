Elektřina a plyn doma: jak vybrat dodavatele a co dělat při výpadku

Komerční sdělení   20:16

Ilustrační obrázek | foto: Pexels

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Elektřina a plyn se staly nepostradatelnou součástí našeho moderního života a pohání všechny aspekty našich každodenních činností. Nicméně existují situace, kdy může dojít k výpadkům proudu v důsledku různých faktorů, jako jsou technické poruchy, nepříznivé povětrnostní podmínky nebo plánovaná údržba. Většina lidí řeší energie až ve chvíli problému. Jak na to se dozvíte v našem článku.

Co lze ovlivnit z faktury za energie?

Z faktury za energie lze ovlivnit celkovou spotřebu svým chováním, tedy používáním úsporných spotřebičů. Rovněž ovlivníte cenu samotné komodity - silové energie výběrem vhodného dodavatele a tarifu. Ovlivnit tedy lze:

  • Množství spotřeby – volbou úsporných spotřebičů, jejich vypínáním, efektivním vařením, atd.
  • Volbu dodavatele a tarifu - cenu za samotnou komoditu (silovou elektřinu či plyn) a obchodní marži. Zvolit můžete plyn od SPP
  • Velikost jističe - snížením hodnoty hlavního jističe zmenšíte fixní roční poplatek za příkon.
  • Fixace nebo spotový tarif - zvolit lze pevnou cenu na roky dopředu, nebo ceny kopírující burzu.
  • Distribuční sazba – dvoutarifní sazba pomáhá ušetřit například při akumulačním vytápění

Plyn: spotové ceny nebo fixace?

V modelu SPOT odráží cena plynu aktuální tržní situaci téměř v reálném čase. Cena kolísá denně a je ovlivněna fundamentálními faktory, jako je počasí, teplota, nabídka a poptávka po plynu na světových trzích, hodnota koruny vůči dolaru a euru, stav zásob v domácích a evropských skladech a geopolitické události. Globální kotace cen plynu mohou ceny tlačit nahoru nebo dolů během několika dní a od října 2025 i každých 15 minut. V klidných obdobích může být výrazně levnější než fixace ceny. Pro koho je tento typ vhodný? Pro domácnosti s chytrými spotřebiči a fotovoltaikou.

Naopak fixace ceny vám nabídne předvídatelnost, kdy přesně víte, kolik za energie zaplatíte, což umožní lépe plánovat rodinný rozpočet. Fixace je spolehlivý způsob jak se chránit před vysokými nedoplatky. Fixace cen je vhodná pro drtivou většinu domácností.

Praktický návod, co dělat, když nejde proud

Nejde mi elektřina. Čas od času se to stane každému. Zde je praktický návod, co v tomto případě dělat.

Existuje mnoho důvodů pro výpadky proudu a ne všechny vyžadují okamžitý zásah pohotovostní služby. Pokud ve vašem bytě nebo domě vypadne proud, měli byste v první řadě zkontrolovat pojistky a zjistit, zda stačí jejich pouhé opětovné zapnutí.

Pokud problém není v pojistkách, je také vhodné zkontrolovat, zda se výpadek proudu týká pouze vašeho bytu, nebo celé budovy či ulice.

Výpadek proudu byste měli nahlásit, pokud dojde k výpadku proudu ve větší oblasti nebo si všimnete poškození elektrické sítě, např. přetržené kabely nebo jiskry,

Je důležité si uvědomit, že byste se nikdy neměli pokoušet o opravu výpadku proudu sami, pokud nemáte odpovídající znalosti a kvalifikaci. Nesprávná manipulace s elektrickými zařízeními a sítí může vést k úrazu elektrickým proudem.

Co dělat při výpadku proudu:

  • zkontrolujte jističe
  • zjistěte, zda je výpadek i u sousedů
  • odpojte spotřebiče: odpojte televizory, počítače a velké spotřebiče ze zásuvky, abyste je ochránili před přepětím
  • nahlaste poruchu distributorovi

Závěrem

Správná volba dodavatele – např. Elektřina SPP, tarifu a způsobu využívání energií může domácnostem výrazně ušetřit náklady. Stejně důležité je vědět, jak správně postupovat při výpadku elektřiny. Stačí zachovat klid, zkontrolovat jističe, zjistit rozsah výpadku a v případě potřeby poruchu nahlásit. Při jakémkoli poškození elektrické sítě je především nutné dbát na vlastní bezpečnost.

Nejčtenější

Medúza na Marsu? Záhadný snímek rozvířil debaty na sociálních sítích

Snímek pořízený roverem Curiosity na povrchu Marsu 20. srpna 2023.

Vypadá jako medúza nebo kamera na stativu. Záhadný objekt na povrchu Marsu vyfotografovalo vozítko Curiosity, které zkoumá povrch rudé planety od roku 2012. Mezi nadšenci pro vesmír i nezávislými...

Zloděj se naložil do sudu s dehtem, aby splynul se tmou. Policie ho drhla pět hodin

Zloděj v Kyjevě se pomazal asfaltem, aby v noci nebyl vidět

Když se šestadvacetiletý obyvatel Kyjeva vydal v noci vykrást supermarket, věřil, že vymyslel dokonalý způsob, jak uniknout pozornosti a být „neviditelný“. Jeho kamufláž ale způsobila víc problémů...

Muž frčel městem na ledničce, koloběžka se pod nimi ztrácela. Hledá je policie

Muž vezl na elektrické koloběžce ledničku.

Na silnici člověk občas narazí na scénu, která vypadá jako vystřižená ze skryté kamery. Bratislavští policisté teď pátrají po muži, který se rozhodl převézt ledničku na elektrické koloběžce – a podle...

Velká školní soutěž: Čtěte Spotřebitele a vyhrajte až 20 tisíc korun na nákupy v Globusu

Soutěž
Globus hyperlov: sbírej body, vyhraj kartu.

Nový školní rok se blíží a s ním i nákupy školních potřeb. Pokud jste si letos pro nákupy vybrali Globus a zároveň jste čtenáři rubriky Spotřebitel, můžete v rámci soutěže Back to School vyhrát až 20...

Robotický číšník Fiko se vzbouřil. Hecuje ostatní a vykřikuje „Šéfe, přidej!“

Robotický číšník Fiko baví hosty v restauraci v Ankaře

Stačily tři dny a byla z toho událost pro celé město. Restaurace v turecké Ankaře nasadila do služby robotického číšníka Fika. Dělá vše, co se od takového naprogramovaného robota čeká - vítá hosty,...

Když vířivka dává skutečný smysl: Unique Slim System přináší novou éru domácího wellness

Ve spolupráci
Ilustrační obrázek

Vířivka už dnes není jen symbolem luxusu. Stává se chytrou investicí do pohodlí, zdraví a kvalitnějšího života. Stále více lidí hledá řešení, které propojí každodenní relaxaci, moderní design a...

20. srpna 2026  19:42

Muž frčel městem na ledničce, koloběžka se pod nimi ztrácela. Hledá je policie

Muž vezl na elektrické koloběžce ledničku.

Na silnici člověk občas narazí na scénu, která vypadá jako vystřižená ze skryté kamery. Bratislavští policisté teď pátrají po muži, který se rozhodl převézt ledničku na elektrické koloběžce – a podle...

20. srpna 2026  12:43

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. V České republice slavíme celkem sedm státních...

20. srpna 2026  9:34

Robotický číšník Fiko se vzbouřil. Hecuje ostatní a vykřikuje „Šéfe, přidej!“

Robotický číšník Fiko baví hosty v restauraci v Ankaře

Stačily tři dny a byla z toho událost pro celé město. Restaurace v turecké Ankaře nasadila do služby robotického číšníka Fika. Dělá vše, co se od takového naprogramovaného robota čeká - vítá hosty,...

19. srpna 2026  13:29

V Mexiku našli šest nových zombie hub, jednu pojmenovali po režisérovi del Torovi

Režisér Guillermo del Toro děkuje za sošku Oscara. Dostal ji za svůj vysněný...

Vědci v Mexiku objevili šest nových druhů takzvaných entomopatogenních hub, které jsou schopné měnit chování mravenců a pavouků. Jednu z nich pojmenovali Ophiocordyceps deltoroi na počest mexického...

19. srpna 2026  7:05

Mýval na talíři? V Německu z něj připravují netradiční speciality

ilustrační snímek

Nejdříve se krájí, pak dusí a nakonec ochutnává. V restauraci Lindeneck v německém Výmaru se tentokrát připravovalo mývalí maso. Podnik uspořádal kuchařský kurz pro 15 myslivců z Durynska. Ti si...

19. srpna 2026  6:49

Medúza na Marsu? Záhadný snímek rozvířil debaty na sociálních sítích

Snímek pořízený roverem Curiosity na povrchu Marsu 20. srpna 2023.

Vypadá jako medúza nebo kamera na stativu. Záhadný objekt na povrchu Marsu vyfotografovalo vozítko Curiosity, které zkoumá povrch rudé planety od roku 2012. Mezi nadšenci pro vesmír i nezávislými...

18. srpna 2026  14:40

Nemovitosti v zahraničí: Proč Čechy lákají Španělsko a Dubaj a na co si dát při koupi pozor

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Touha po druhém domově nebo po místě, kam lze pravidelně utíkat před českou zimou, přivádí stále více Čechů na zahraniční realitní trhy. Největší zájem dlouhodobě směřuje do Španělska, rychle však...

17. srpna 2026  18:01

Dříve byly přehlížené, dnes definují atmosféru koupelny. Nepodceňte význam koupelnových doplňků

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Málokterá součást interiérového designu stoupla na významu tak výrazně, jako koupelnové doplňky. Dříve lidé vybírali jednoduše to nejlevnější a nejdostupnější na trhu. V krásné nově zrekonstruované...

17. srpna 2026  17:03

Prsteny, které vyprávějí příběh: Jak vybrat ten pravý

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Prsten je jediný šperk, který nosíme takřka nepřetržitě – na ruce, kterou gestikulujeme, píšeme i objímáme. Možná i proto k němu máme tak osobní vztah a výběr toho pravého kousku bereme vážněji než u...

17. srpna 2026  16:54

Zloděj se naložil do sudu s dehtem, aby splynul se tmou. Policie ho drhla pět hodin

Zloděj v Kyjevě se pomazal asfaltem, aby v noci nebyl vidět

Když se šestadvacetiletý obyvatel Kyjeva vydal v noci vykrást supermarket, věřil, že vymyslel dokonalý způsob, jak uniknout pozornosti a být „neviditelný“. Jeho kamufláž ale způsobila víc problémů...

17. srpna 2026  16:37

Vchodové dveře do domu: jak vybrat bezpečné a které modely HT dveří se hodí do rodinného domu

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Vstupní dveře jsou první, co u domu vidí návštěva, a zároveň hlavní bariéra mezi vaší rodinou a nezvaným hostem. Na rozdíl od nábytku slouží klidně dvacet let, takže se vyplatí vybírat s rozmyslem....

17. srpna 2026  16:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.