Elektřina a plyn doma: jak vybrat dodavatele a co dělat při výpadku

Co lze ovlivnit z faktury za energie?
Z faktury za energie lze ovlivnit celkovou spotřebu svým chováním, tedy používáním úsporných spotřebičů. Rovněž ovlivníte cenu samotné komodity - silové energie výběrem vhodného dodavatele a tarifu. Ovlivnit tedy lze:
- Množství spotřeby – volbou úsporných spotřebičů, jejich vypínáním, efektivním vařením, atd.
- Volbu dodavatele a tarifu - cenu za samotnou komoditu (silovou elektřinu či plyn) a obchodní marži. Zvolit můžete plyn od SPP
- Velikost jističe - snížením hodnoty hlavního jističe zmenšíte fixní roční poplatek za příkon.
- Fixace nebo spotový tarif - zvolit lze pevnou cenu na roky dopředu, nebo ceny kopírující burzu.
- Distribuční sazba – dvoutarifní sazba pomáhá ušetřit například při akumulačním vytápění
Plyn: spotové ceny nebo fixace?
V modelu SPOT odráží cena plynu aktuální tržní situaci téměř v reálném čase. Cena kolísá denně a je ovlivněna fundamentálními faktory, jako je počasí, teplota, nabídka a poptávka po plynu na světových trzích, hodnota koruny vůči dolaru a euru, stav zásob v domácích a evropských skladech a geopolitické události. Globální kotace cen plynu mohou ceny tlačit nahoru nebo dolů během několika dní a od října 2025 i každých 15 minut. V klidných obdobích může být výrazně levnější než fixace ceny. Pro koho je tento typ vhodný? Pro domácnosti s chytrými spotřebiči a fotovoltaikou.
Naopak fixace ceny vám nabídne předvídatelnost, kdy přesně víte, kolik za energie zaplatíte, což umožní lépe plánovat rodinný rozpočet. Fixace je spolehlivý způsob jak se chránit před vysokými nedoplatky. Fixace cen je vhodná pro drtivou většinu domácností.
Praktický návod, co dělat, když nejde proud
Nejde mi elektřina. Čas od času se to stane každému. Zde je praktický návod, co v tomto případě dělat.
Existuje mnoho důvodů pro výpadky proudu a ne všechny vyžadují okamžitý zásah pohotovostní služby. Pokud ve vašem bytě nebo domě vypadne proud, měli byste v první řadě zkontrolovat pojistky a zjistit, zda stačí jejich pouhé opětovné zapnutí.
Pokud problém není v pojistkách, je také vhodné zkontrolovat, zda se výpadek proudu týká pouze vašeho bytu, nebo celé budovy či ulice.
Výpadek proudu byste měli nahlásit, pokud dojde k výpadku proudu ve větší oblasti nebo si všimnete poškození elektrické sítě, např. přetržené kabely nebo jiskry,
Je důležité si uvědomit, že byste se nikdy neměli pokoušet o opravu výpadku proudu sami, pokud nemáte odpovídající znalosti a kvalifikaci. Nesprávná manipulace s elektrickými zařízeními a sítí může vést k úrazu elektrickým proudem.
Co dělat při výpadku proudu:
- zkontrolujte jističe
- zjistěte, zda je výpadek i u sousedů
- odpojte spotřebiče: odpojte televizory, počítače a velké spotřebiče ze zásuvky, abyste je ochránili před přepětím
- nahlaste poruchu distributorovi
Závěrem
Správná volba dodavatele – např. Elektřina SPP, tarifu a způsobu využívání energií může domácnostem výrazně ušetřit náklady. Stejně důležité je vědět, jak správně postupovat při výpadku elektřiny. Stačí zachovat klid, zkontrolovat jističe, zjistit rozsah výpadku a v případě potřeby poruchu nahlásit. Při jakémkoli poškození elektrické sítě je především nutné dbát na vlastní bezpečnost.