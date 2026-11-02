EET 2.0 se blíží. Jak se připravit a zjednodušit si podnikání

Komerční sdělení   19:18aktualizováno  19:28

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ilustrační foto | foto: Global Payment

Komerční sdělení

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Elektronická evidence tržeb se od ledna 2027 vrací. Podnikatelé by si měli včas ověřit, zda jejich současná pokladna, terminál nebo aplikace bude EET 2.0 podporovat. Pokud bude potřeba změna, může být příležitostí vybrat řešení, které usnadní i každodenní provoz.

Prvním krokem je zjistit u současného dodavatele, zda bude používané řešení EET 2.0 podporovat a zda případně postačí jeho aktualizace. Pokud bude potřeba systém změnit, může být výhodnější zvolit takový, který vedle evidence tržeb pomůže i s dalšími částmi každodenního provozu.

Jednou z možností je . V jednom systému propojuje pokladní a platební funkce se správou zásob a přehledem prodejů. Podnikatel může přijímat platby kartou, hotově i poukázkami, upravovat ceny a nastavovat slevy nebo sledovat, co se prodává a jaké má zásoby. Díky cloudovému zázemí lze z jednoho místa spravovat také více provozoven.

Malý podnik. Velké možnosti.

Menší podnikatel zpravidla nemá vlastní IT oddělení ani člověka, který by se staral jen o technologie a administrativu. O to důležitější je jednoduché řešení, které zvládne více činností na jednom místě.

„EET se dotkne velkého množství menších podnikatelů, kteří nemají vlastní IT oddělení a potřebují novou povinnost zvládnout co nejjednodušeji. Výzkum ukazuje, že při výběru technologií pro ně vedle ceny hraje zásadní roli právě jednoduchost. To, že je podnikatel malý, ale nemusí znamenat, že má malé možnosti. Díky dnešním technologiím může využívat stejné nástroje jako velcí hráči,“ říká Miloš Toman, generální ředitel Global Payments pro Českou republiku.

Přípravu přitom řada podnikatelů teprve řeší. Podle průzkumu Visa a Global Payments už o návratu EET slyšelo 94 % podnikatelů, ale pouze 48 % těch, kteří o něm vědí, má podle vlastního hodnocení dostatek informací o nových povinnostech. Více než polovina (56 %) se zatím nezačala nijak připravovat.

Koho se EET 2.0 bude týkat?

Evidence se bude týkat kontaktních plateb uskutečněných při osobním kontaktu se zákazníkem nebo přímo v provozovně. Typicky půjde o hotovost, platby kartou nebo QR kódem zaplacené na místě.

Pokud zákazník dostane fakturu a zaplatí ji až později běžným bankovním převodem na účet, taková platba se evidovat nebude. Rozhodující tedy není samotné vystavení faktury, ale způsob, jakým zákazník skutečně zaplatí.

Nejste si jistí, zda se EET týká právě vašeho podnikání? Ověřit si to můžete pomocí .

Co si ověřit a zařídit před lednem?

Pokud už používáte pokladnu, platební terminál nebo jiný systém, ověřte si u dodavatele, zda bude EET 2.0 podporovat, zda bude stačit aktualizace softwaru a co bude potřeba nastavit.

Od 1. listopadu 2026 mají být funkce EET dostupné v DIS+ na portálu MOJE daně. Před spuštěním evidence bude potřeba aktivovat EET, nahlásit evidenční jednotky, získat pokladní certifikát a používané řešení správně nastavit a otestovat.

Jednotlivé tržby pak podnikatel nebude ručně přepisovat do portálu MOJE daně. U kompatibilního a správně nastaveného řešení budou potřebné údaje Finanční správě odesílány elektronicky. Ani krátkodobý výpadek internetu nemusí znamenat zastavení prodeje – pokud se údaje nepodaří odeslat, počítá se s jejich dodatečným odesláním nejpozději do 48 hodin od uskutečnění tržby.

Karty nejsou jen způsob placení

Příprava na EET je zároveň vhodnou chvílí podívat se na to, jaké možnosti placení podnikatel zákazníkům nabízí. Podle průzkumu Visa a Global Payments 62 % podnikatelů přijímajících karty uvádí, že je jejich zákazníci vyžadují. Každý třetí (33 %) zároveň uvedl, že se mu po jejich zavedení zvýšily tržby. Téměř třetina říká, že jim možnost platby kartou přivádí nové zákazníky.

„Každý podnikatel chce, aby se zákazník vrátil. Možnost zaplatit kartou je jedním z nejjednodušších způsobů, jak tomu pomoci. Zákazníci oceňují rychlost, pohodlí i bezpečnost digitálních plateb a obchodníci díky akceptaci karet získávají přístup ke globální síti více než pěti miliard potenciálních zákazníků po celém světě,“ říká Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.

Pokud tedy bude kvůli EET potřeba současné řešení změnit, nemusí jít jen o splnění nové povinnosti. Může být příležitostí vybrat technologii, která podnikateli usnadní také přijímání plateb, práci se zásobami nebo přehled o prodejích.

Více informací o EET 2.0, praktický přehled kroků i možnosti řešení Genius najdete na .

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