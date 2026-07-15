Konec hledání dokladů
Aplikace eDoklady přináší obyvatelům ČR možnost prokazování totožnosti pomocí mobilní aplikace. Založit si eDoklady i jejich následné používaní je přitom velmi snadné. Doklad se do aplikace automaticky stáhne při registraci, která probíhá přes Identitu občana a zabere maximálně několik minut.
Prokazování funguje také velmi jednoduše. Telefony se mezi sebou propojí pomocí QR kódu a před samotným prokázáním je vždy jasně zřetelné, které údaje si strana ověřovatele vyžádala. Při kontrole dosažení plnoletosti nemusí druhá strana znát přesné datum narození, ani žádné další informace. Přenos je rychlý, bezpečný a údaje se nikam neukládají.
Aby bylo užívání aplikace co nejsnazší, na webových stránkách eDokladů je kromě podrobné dokumentace a podrobných odpovědí na nejčastější dotazy nově i AI podpora. Jedná se o novinku od Kontaktního centra veřejné správy, která zodpoví dotazy kdykoliv si vzpomenete, funguje totiž 24/7.
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Identitou občana se k službám státu každý přihlásí bezpečně a bez hledání hesel
Kde lze eDoklady použít?
Pomocí eDokladů se můžete prokázat na ústředních správních úřadech (ministerstvech), obecních úřadech s rozšířenou působností, krajských úřadech, Policii ČR, Celní správě, katastrálním a živnostenském úřadě, Finanční správě, ČSSZ, Úřadu práce a dalších státních institucích. Tento způsob ověření navíc využívá i soukromý sektor. S eDoklady se tak můžete prokázat třeba v bankách nebo u některých mobilních operátorů. Míst, kde je možné eDoklady použít, navíc neustále přibývá.
Digitální a informační agentura
Na rozvoji digitálních služeb státu, včetně eDokladů, se podílí Digitální a informační agentura. Jde o ústřední orgán státní správy, který má na starosti elektronickou identifikaci, klíčové informační systémy i koordinaci digitalizace veřejné správy v Česku. Jejím cílem je zjednodušovat služby státu, zvyšovat jejich dostupnost a posouvat Česko směrem k moderní digitální společnosti. Digitální a informační agentura podporuje rozvoj AI nástrojů, které pomáhají občanům rychle získat potřebné informace a lépe se orientovat v jednotlivých agendách.
Projekt Kontaktní centrum veřejné správy je financován z Národního plánu obnovy, registrační číslo projektu CZ.31.5.0/0.0/0.0/24_112/0011231.
Obsah vznikl ve spolupráci s Digitální a informační agenturou