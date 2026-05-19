Dva lovy v jednom lese: Jeden na krocana, druhý na mladíka. Rys měl jasno

Natálie Brabcová
  5:30
Z tohoto videa by byl nadšen i stoletý slavný britský přírodovědec David Attenborough. Na záběru je totiž vidět dokonalá příprava šelmy na lov. Drobnou vadou na kráse záběru z amerického Wisconsinu je předmět rysova lovu - autor videa, 19letý mladík.

Když se Carson Bender usadil u stromu a pomocí vábničky lákal divokého krocana, vypadalo to na obyčejný lov v americkém Wisconsinu. Pak ale za sebou zaslechl pohyb. Otočil hlavu a jen pár metrů od sebe spatřil rysa.

Mladík si nejdřív myslel, že šelma zase tiše zmizí mezi stromy. Ovšem jak je vidět na záběrech, které pořídil, kočkovitá šelma se nechystá každým svým pohybem na procházku. Naopak, v detailu můžeme pozorovat, jak se celým tělem soustředí a chystá na lov.

Trvalo to pár sekund. Šelma si zřejmě vyhodnotila lovce jako snadnou kořist a zaútočila.

To nejbizarnější ale přišlo až potom. „Možná to zní hloupě, ale pořád jsem chtěl dostat toho krocana,“ přiznal místním médiím. Jen pár minut po útoku se proto znovu vydal za svou původní kořistí. Na krocana narazil, ale výstřel ho minul. Až potom lovec zamýšlený jako večeře pro rysa zamířil k lékaři. Na paži měl hluboké škrábance.

„Zjistil jsem, že umím přivábit kočky a krocany,“ vtipkoval pak ve videu, které po incidentu zveřejnil na sociálních sítích. I s komentářem, že když někdo vydává z vábničky zvuk jako kořist, musí počítat s tím, že přivolá dravce.

