Druhy aviváže: Jak vybrat tu pravou podle prádla

Komerční sdělení   16:52
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Druhy aviváže: Jak vybrat tu pravou podle prádla | foto: Magnific.com

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Aviváž není jen o vůni. Jiný typ se hodí na ložní prádlo, jiný na běžné oblečení, ručníky nebo jemné kousky pro citlivou pokožku. Stačí znát pár pravidel a prádlo bude hebké, svěží a příjemné na nošení.

Jedna lahvička vedle pračky a hotovo? U aviváže se vyplatí přemýšlet podobně jako u pracího programu. Bavlněné tričko, sportovní legíny, ručník a povlečení mají odlišné nároky. Někde hraje hlavní roli hebkost, jinde jemná parfemace, u dalších materiálů zase savost nebo schopnost odvádět vlhkost.

Aviváž pomáhá změkčit vlákna, dodat prádlu příjemnější omak, omezit statickou elektřinu a zpříjemnit žehlení. Zároveň ale platí, že více produktu neznamená lepší výsledek. Důležité je dávkování a také štítek na oblečení. Přehled toho, co znamenají jednotlivé , pomůže rychle poznat, jak konkrétní textil prát, sušit nebo žehlit.

Rychlá mapa: jaký typ aviváže se hodí na jaké prádlo

Hypoalergenní aviváž
Hodí se na ložní prádlo, pyžama, jemné domácí oblečení a další prádlo, které je dlouho v kontaktu s pokožkou. Vybírá se hlavně tam, kde má přednost šetrnější složení a jemnější vůně. Dobrou volbou může být také pro dětské oblečení nebo do domácnosti, kde někdo preferuje méně výraznou parfemaci.

Klasická aviváž
Patří k běžnému dennímu prádlu. Využije se u triček, mikin, bavlněných kalhot, košil nebo směsových materiálů. Její hlavní role je jednoduchá: dodat prádlu měkčí pocit, svěžest a usnadnit běžnou péči.

Aviváž s dlouhotrvající vůní
Dává smysl u ložního prádla, povlaků, dek nebo sezónního oblečení, které čeká několik týdnů ve skříni. Hodí se tam, kde má prádlo působit svěže i po uložení. U ručníků je lepší používat ji střídmě, aby si udržely příjemný omak i dobrou savost.

Sportovní aviváž nebo speciální péče o syntetiku
Funkční trička, legíny a další sportovní oblečení často pracují s odvodem vlhkosti. U těchto kousků se vyplatí držet se štítku a sáhnout po produktu, který výrobce výslovně doporučuje pro syntetiku nebo sportovní textil. Běžná aviváž se na některé funkční materiály nehodí, protože může změnit to, jak látka pracuje s potem.

Parfemovaná aviváž a intenzivní vůně
Výraznější vůně se hodí na oblečení, u kterého je cílem vonný efekt při nošení. Dobře funguje u běžných bavlněných a směsových materiálů, u domácího textilu nebo u prádla, které se ukládá do skříně. Širší výběr vůní a typů nabízí například , kde lze vybírat mezi klasickými, fresh variantami, sensitive produkty i doplňkovými vonnými produkty do praní.

Druhy aviváže: Jak vybrat tu pravou podle prádla

Malý test pro sportovní oblečení: kapka vody napoví

Odborníci na textil často radí jednoduchý test u materiálů, které mají odvádět vlhkost. Stačí kápnout trochu vody na látku. Když se kapka rychle rozprostře, materiál pravděpodobně dobře pracuje s vlhkostí. Když zůstane dlouho na povrchu, látka může vlhkost odvádět pomaleji.

Právě u takového prádla má smysl být při výběru aviváže pečlivější. Funkční materiály nejsou jen „umělina“. Často mají speciální strukturu vláken, která pomáhá odvádět pot od těla. Proto se u sportovních kousků vyplatí volit speciální prací péči a aviváž jen tehdy, když ji doporučuje výrobce oblečení nebo samotný produkt uvádí vhodnost pro sportovní textil.

Ručníky: hebkost ano, ale s lehkou rukou

Ručník má být měkký, ale zároveň má dobře sát. A právě tady se často rozhoduje o dávkování. Příliš časté nebo příliš vydatné používání aviváže může na vláknech vytvářet film, kvůli kterému ručník hůř saje. Neznamená to, že aviváž k ručníkům nikdy nepatří. Lepší je zvolit rozumnou dávku, pračku nepřeplňovat a čas od času vyprat ručníky bez aviváže.

Praktický rytmus může vypadat takto:

  • běžné ručníky prát samostatně nebo s podobným textilem,
  • nedávkovat aviváž „od oka“,
  • u extra nadýchaných ručníků střídat praní s aviváží a bez ní,
  • po vyprání je rychle usušit, aby si udržely svěžest.

Ložní prádlo: pohodlí, jemnost a vůně po otevření skříně

Povlečení patří k prádlu, u kterého aviváž opravdu vynikne. Látka je dlouho v kontaktu s pokožkou, a proto se vyplatí volit typ podle toho, kdo v ložnici spí. Pro běžné použití se hodí klasická nebo fresh aviváž. Pro citlivější pokožku dává smysl jemnější sensitive varianta. Pro povlečení, které se ukládá do skříně na delší dobu, se hodí vůně s delším dozníváním.

U ložního prádla platí jednoduché pravidlo: vůně má doplňovat pocit čistoty, ne ho přebíjet. Jemnější dávka často působí přirozeněji než plný uzávěr navíc.

Jemné oblečení a dětské kousky: nejdřív štítek, potom vůně

Jemné halenky, viskózové kousky, dětské pyžamo nebo oblíbené domácí sety si zaslouží klidnější přístup. U těchto věcí se vyplatí sledovat nejen materiál, ale i účel oblečení. Pokud má výrobce na štítku omezení pro aviváž, má přednost štítek. U dětského nočního prádla nebo speciálně upravených textilií může být důležité zachovat vlastnosti látky přesně tak, jak je výrobce navrhl.

Druhy aviváže: Jak vybrat tu pravou podle prádla

Pro běžné dětské a jemné oblečení se často hodí hypoalergenní nebo sensitive aviváž. Vůně bývá jemnější a hlavní roli hraje příjemný pocit při nošení.

Jak poznat, že je aviváž vybraná správně

Dobře zvolená aviváž není ta nejvýraznější. Je to ta, která odpovídá prádlu v bubnu. Běžné oblečení ocení klasickou hebkost. Ložní prádlo snese delší svěžest. Ručníky potřebují rozumné dávkování. Sportovní materiály chtějí speciální přístup. A jemné nebo citlivé prádlo si nejlépe rozumí s decentnější parfemací.

Stačí rozdělit prádlo podle toho, jak se používá. Pračka pak nepracuje jen čistě prakticky, ale i chytře. Výsledek je znát při oblékání, po otevření skříně i večer, když se člověk zachumlá do čerstvě vypraného povlečení.

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