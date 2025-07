Není to náhoda: na návštěvníky tu čekají kilometry písčitých pláží, přívětivá letoviska a krajina, která pohladí po duši. V tomto článku najdete nejvýjimečnější místa v zemi flamenca a koridy, kde můžete strávit letošní dovolenou.

Palma de Mallorca – ostrov s rytmem i klidem

Mallorca si své místo na špičce evropských destinací drží už dlouhá léta. Turisté sem jezdí za plážemi jako Playa de Muro, které nabízejí pozvolný vstup do moře a ideální podmínky pro rodiny s dětmi, ale i za divokými zátokami východního pobřeží, kam se dostanete jen pěšky nebo lodí.

Hlavní město Palma okouzlí gotickou katedrálou La Seu, rušnými trhy a úzkými uličkami starého města.

Malaga – andaluské srdce s výhledem na moře

Pokud hledáte místo, kde se snoubí kultura, gastronomie a pobřežní relax, vydejte se do Malagy. Městská pláž Playa de la Malagueta je v docházkové vzdálenosti od historického centra. Klidnější atmosféru a typicky andaluskou pohostinnost nabízí i Playa de la Caleta nebo čtvrť Pedregalejo.

Malaga nadchne pevností Alcazaba, Picassovým muzeem či botanickou zahradou.

Tenerife – sopečné pobřeží a věčné jaro

Tenerife nabízí kontrasty: zelené lesy severu, vyprahlý jih, majestátní sopku Teide a pláže všeho druhu – od světlého písku po černé sopečné pobřeží. Pro klidnější dovolenou doporučujeme jižní oblast ostrova, konkrétně obec Grandilla de Abona na Tenerife.

Granadilla de Abona je tradiční kanárská obec mezi horami a oceánem. V okolí najdete pláže jako Playa de la Tejita nebo El Médano, ideální pro surfaře i milovníky přírody. Městečko si zachovalo autentický ráz a kousek odtud leží přírodní rezervace Montaña Roja s výhledem na moře. Výhodou je snadná dostupnost přírody i pobřeží – bez davů, ale s dobrým zázemím.

Plážové poklady mimo hlavní proud

Kdo se odváží vystoupit ze zajetých kolejí, může ve Španělsku objevit místa, která berou dech a přitom zůstávají stranou masového turismu. Například Playa de Ses Illetes na Formenteře připomíná Karibik – s bílým pískem a tyrkysovou vodou. Playa de Bolonia u Tarify zaujme dunami a římskými ruinami Baelo Claudia. Playa de Rodas v Galicii je zase skvělou volbou pro ty, kdo hledají nedotčenou přírodu a klid.

Kdy vyrazit a jak cestu naplánovat

Léto je samozřejmě nejpopulárnější období, ale právě květen, červen nebo září nabízejí příjemnější tempo, méně lidí a dostupnější ceny. Rodiny ocení klidnější pláže, páry romantiku mimo sezónu a samostatní cestovatelé více prostoru.

Na portálu Esky.cz snadno porovnáte lety, ubytování, transfery, pojištění i pronájem auta – a vyberete si přesně to, co vám vyhovuje.

¡Vámonos! Španělsko vás letos zve s otevřenou náručí

Ať už zamíříte na Mallorcu, do Malagy nebo na Tenerife, jedno je jisté: vrátíte se s hlavou plnou vůní, barev a zážitků. Takže neváhejte a rezervujte si ještě dnes dovolenou ve Španělsku. Stojí to za to.