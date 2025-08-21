Loučení se synem. Jackie Kennedyová se JFK mladšímu svěřila se svými děsy, odhalil dopis

Zuzana Stiboříková
  9:21
Působila decentně a vyrovnaně, život v rodině Kennedyů byl pro ni ale plný stresu a po smrti manžela se bála i o život svých dětí. Nový dokument odhaluje obsah dopisu, který napsala Johnu F. Kennedymu mladšímu.
Na záběrech z pohřbu amerického prezidenta Johna F. Kennedyho vidíme zdrcenou, ale klidnou ženu v černém. Tehdy nikdo netušil, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou, která ji skoro připravila o rozum. Není se čemu divit poté, co jejího manžela zastřelil atentátník, když seděla vedle něj v otevřeném voze a manželova krev skončila na jejích šatech.

Jackie Kennedyová se poté stala veřejným majetkem, státní vdovou, která nemá právo na soukromí, natož na city. Žít dál v rodině Kennedyů s vědomím, že ona i její děti mohou být další cíl, pro ni představovalo obrovský stres.

Kostýmek, který jí vybral manžel, se stal symbolem tragédie.

Jackie na Jackově pohřbu (25. listopadu 1963)

Přišla o všechny muže, na kterých jí záleželo

Krásná, inteligentní, vdaná za senátora a později prezidenta… To byla jen vnější slupka módní a společenské ikony, jejíž vnitřní běsy si málokdo dovedl představit. K neustálé pozornosti médií a složitému postavení, které v elitářské rodině Kennedyových měla, Johnovým nevěrám a ztrátě dvou dětí se přidal skutečný strach o život.

Po smrti Jacka se upnula k jeho bratrovi Robertovi Kennedymu, který ji poskytoval mužskou oporu jako ženě, švagrové a vdově po prezidentovi. I „Bobby“ umírá při atentátu a Jackie je na pokraji sil. Na Bobbyho pohřbu už emoce neskrývá, je viditelně zmatená a vyděšeně se rozhlíží kolem sebe.

Ochranu jí i dětem Johnu Juniorovi a dceři Caroline nabízí řecký miliardář Aristoteles Onassis, se kterým Jackie konečně nachází trochu bezpečí. Ne na dlouho. Poté, co zahyne jeho jediný syn, ji Onassis obviňuje, že je prokletá, a brzy na to sám zemře jako hrdina řecké tragédie.

John F. Kennedy mladší salutuje rakvi svého otce (25. listopadu 1963)

John F. Kennedy mladší, syn amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho

Poslední dopis synovi Johnu F. Kennedymu

Jediným mužem, který zůstal až do smrti po jejím boku, byl syn John. Když jí v roce 1993 diagnostikovali non-Hodgkinův lymfom a rakovina se postupně rozšířila do celého těla, věděla Jackie, že jí nezbývá moc času. Jen pár dnů před smrtí napsala synovi dopis na rozloučenou.

Právě v něm se svěřila s děsy, které ji celý život v rodině Kennedyových provázely. Také syna zapřísahala, aby šel svou vlastní cestou, přestože vazba ke klanu Kennedyových na něj klade vysoké nároky. Jackie však moc dobře věděla, že cena za tuto prestiž může být až příliš vysoká. „Jediné, co žádám, je, abych na tebe mohla být i nadále pyšná já, rodina Kennedyů, ale především ty sám.“

Obsah dopisu nyní odhalila televizní stanice CNN v novém dokumentu, který o Johnovi Kennedym mladším natáčí.

JFK mladší nakonec vrhl svou energii do novinařiny a vydával vlastní měsíčník George zaměřený na politiku a životní styl. Ani jeho však nečekal dlouhý život. Zahynul v roce 1999 i se svou ženou a švagrovou při havárii letadla, které pilotoval.

John F. Kennedy mladší na pohřbu své matky Jacqueline Kennedyové Onassisové v květnu 1994.

John F. Kennedy mladší se svou sestrou Caroline na pohřbu jejich matky Jacqueline Kennedyové Onassisové v květnu 1994.

Jackie Kennedyová Onassisová

  • Narozená jako Jacqueline Lee Bouvierová 28. července 1929.
  • 1953 se vdala za senátora státu Massachusetts Johna Fitzgeralda Kennedyho.
  • 1957 a 1960 porodila děti Caroline a Johna.
  • 1961 se John F. Kennedy stal prezidentem a Jackie první dámou.
  • 22. listopadu 1963 JFK umírá při atentátu v Dallasu.
  • 1968 se vdává podruhé za Aristotela Onassise.
  • 1975 znovu ovdoví.
  • Od roku 1977 je redaktorkou v nakladatelství Doubleday.
  • 1994 umírá na rakovinu.
