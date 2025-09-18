Scénka neunikla fotografům ani kamerám. „Pozor na meč,“ řekl král ve videu sdíleném stanicí Sky News, zatímco voják máchl čepelí. Na rozdíl od kultovního českého filmu se nic nestalo.
Akce podle webu People zachytila uvolněnou atmosféru mezi panovníkem a americkým prezidentem. Ten den předtím novinářům řekl, že král i královna Camilla jsou jeho dlouholetými přáteli. „Je to elegantní gentleman,“ prohlásil Trump.
Prezident USA Donald Trump ve středu přiletěl na oficiální návštěvu Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho manželkou Melanií přistála na hradě Windsor, kde je uvítali princ William s princeznou Catherine. Krátce poté Trumpa přivítali také král Karel III. s královnou Camillou.
|
Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora
Britský král ve středu večer na úvod státního banketu na počest amerického prezidenta ocenil, že se Trump osobně zasazuje za mírové vyřešení konfliktů ve světě.
Jeho americký host zase ve své následné řeči označil královo pozvání na již druhou státní návštěvu země za zcela mimořádnou poctu.
V tradiční výměně darů pak Trump králi věnoval repliku meče prezidenta Eisenhowera. Buckinghamský palác následně uvedl, že dar symbolizuje „hlubokou úctu“ a má být připomínkou klíčového vítězství ve druhé světové válce a také jako symbol zvláštního vztahu mezi USA a Velkou Británií.
|
První plody Trumpovy návštěvy. Američané investují v Británii přes čtyři biliony
Svou dvoudenní návštěvu Trump ve čtvrtek zakončí jednáním s britským premiérem Keirem Starmerem. Zatímco její první den se nesl ve znamení okázalých královských poct, čtvrtek by měl být věnován politickým tématům.