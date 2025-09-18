VIDEO: K poctěéé zbraň! Scéna krále s Trumpem je jako z české komedie

  11:50
Jako scénku z české komedie Pane, vy jste vdova! lehce připomíná středeční uvítání Donalda Trumpa králem Karlem III. Oba státníci stojí na nádvoří hradu Windsor před nastoupenou královskou gardou, když se čeká, až velitel stráže zbraní švihne. Jen těsně před tím se král pousměje a varuje Trumpa, aby si na meč dal pozor.

Scénka neunikla fotografům ani kamerám. „Pozor na meč,“ řekl král ve videu sdíleném stanicí Sky News, zatímco voják máchl čepelí. Na rozdíl od kultovního českého filmu se nic nestalo.

Akce podle webu People zachytila uvolněnou atmosféru mezi panovníkem a americkým prezidentem. Ten den předtím novinářům řekl, že král i královna Camilla jsou jeho dlouholetými přáteli. „Je to elegantní gentleman,“ prohlásil Trump.

Americký prezident Donald Trump ve Windsoru během oficiální návštěvy Velké Británie s králem Karlem III. (17. září 2025)
Americký prezident Donald Trump s chotí Melanií zahájil svou druhou oficiální návštěvu Spojeného království, kde se účastní také slavnostní ceremonie s královskou rodinou – králem Karlem III., královnou Camillou a princem s princeznou z Walesu. (17. září 2025)
Americký prezident Donald Trump v kočáře během projížďky po Windsoru v rámci návštěvy Velké Británie. (17. září 2025)
Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie. Jejich přijetí u královského dvora bylo vskutku velkolepé. Stejně jako modely, které se během návštěvy objevily. Jak americká první dáma, tak i členky královské rodiny vynesly šaty, které ohromily. A to nejen svou velkolepostí, ale i odvážností.
Prezident USA Donald Trump ve středu přiletěl na oficiální návštěvu Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho manželkou Melanií přistála na hradě Windsor, kde je uvítali princ William s princeznou Catherine. Krátce poté Trumpa přivítali také král Karel III. s královnou Camillou.

Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora

Britský král ve středu večer na úvod státního banketu na počest amerického prezidenta ocenil, že se Trump osobně zasazuje za mírové vyřešení konfliktů ve světě.

Jeho americký host zase ve své následné řeči označil královo pozvání na již druhou státní návštěvu země za zcela mimořádnou poctu.

V tradiční výměně darů pak Trump králi věnoval repliku meče prezidenta Eisenhowera. Buckinghamský palác následně uvedl, že dar symbolizuje „hlubokou úctu“ a má být připomínkou klíčového vítězství ve druhé světové válce a také jako symbol zvláštního vztahu mezi USA a Velkou Británií.

První plody Trumpovy návštěvy. Američané investují v Británii přes čtyři biliony

Svou dvoudenní návštěvu Trump ve čtvrtek zakončí jednáním s britským premiérem Keirem Starmerem. Zatímco její první den se nesl ve znamení okázalých královských poct, čtvrtek by měl být věnován politickým tématům.

