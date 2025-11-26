Domorodí Heiltsukové líčili na ničitele krabích pastí. Tohoto vandala nečekali

Domorodý národ Heiltsuků nalíčil pasti na kraby podél pobřeží Britské Kolumbie, protože krab pobřežní ohrožuje tamní ekosystémy. Někdo je však začal systematicky ničit.
Pachatel se vždy zaměřil na plastové kelímky s návnadou ze sledě nebo lachtana. Zpočátku to vypadalo jako práce medvědů nebo mořských vyder. V květnu 2024 proto vědci na místo umístili kameru. Výsledky je překvapily.
Heiltsukové
Jeden z původních národů (tzv. First Nations) na pobřeží Britské Kolumbie v Kanadě. Hlavním centrem jejich komunity je vesnice Bella Bella na ostrově Campbell Island. Podle legendy jejich předkové přežili poslední dobu ledovou natěsnáni na pásu země, který nikdy nezmrzl – ani když většinu severní Ameriky pokryly ledovce. Nejstarší archeologické nálezy spojené s národem Heiltsuků mají více než 14 000 let.
Kamera totiž zachytila vlčici, jak leze z vody s bójí v tlamě, položí ji na pláž, vrátí se do moře, uchopí lano a začne couvat zpět ke břehu. Nakonec z vody vytáhne krabí past, roztrhá síť, vyjme kelímek s návnadou a v klidu odejde.
V nové studii zveřejněné v časopise Ecology and Evolution vědci naznačují, že by mohlo jít o první zdokumentovaný případ použití nástroje divokým vlkem. „Každý pohyb byl dokonale účelný. Zvíře evidentně chápalo, jak spolu části pasti souvisejí,“ říká spoluautor studie Kyle Artelle. V oblasti byly podobně poškozeny vysoké desítky, možná i stovky pastí.
Psovité šelmy už byly při používání nástrojů pozorované, ale vždy pouze v zajetí. V roce 2012 etolog Bradley Smith a jeho tým popsali případ dinga, který v australské rezervaci přetáhl stůl o dva metry, aby na něj mohl vylézt a dosáhnout na předmět. Ten samý dingo později přesunul psí klec a stoupl si na ni, aby mohl vyhlédnout z výběhu.
„Tenkrát byl seznam zvířat, u kterých jsme předpokládali komplexnější myšlení, velmi krátký – primáti, delfíni, sloni, krkavci. Ale tohle nové pozorování ukazuje, jak přizpůsobiví a chytří vlci ve volné přírodě skutečně jsou. Dingové ale tehdy byli v zajetí, proto je chování divokého vlka o to výjimečnější a cennější,“ komentuje Smith.
Tahání lana není nástroj, zní kritika
Ne všichni odborníci se však shodují, že šlo o skutečné použití nástroje. Někteří tvrdí, že v takovém případě by si zvíře muselo nástroj vytvořit nebo upravit samo. „Pouhé tahání za něco, co připravil někdo jiný, ještě není používání nástroje,“ oponuje Robert Shumaker, evoluční biolog z indianapoliské zoo.
Ani to ale podle něj nesnižuje význam pozorování. „Je to důležité zjištění pro pochopení mentální flexibility a složitosti vlčího chování,“ říká.
Smith souhlasí: „Není to o tom, jestli to zapadá do akademických škatulek. Je to působivý příklad plánování, pochopení skrytého cíle, řešení vícero kroků v logickém sledu a vytrvalosti. Ukazuje to vyšší formu myšlení, i když ne každý vlk bude takhle schopný.“
Zvláštní chování vlků může podle vědců souviset i s místním prostředím. „Vlci v této části Britské Kolumbie nejsou lidmi pronásledováni. To jim dává svobodu zkoušet nové věci,“ říká Artelle.
Pro příslušníky národa Heiltsuků to není žádné překvapení. „Z našeho tradičního pohledu víme, že vlci jsou velmi inteligentní bytosti,“ říká William Housty, dědičný náčelník a ředitel Heiltsuk Integrated Resource Management Department, který se studie neúčastnil, ale s vědci dlouhodobě spolupracuje. „Tento objev jen otevírá další otázky o tom, co všechno vlci dokážou.“