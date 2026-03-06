Dobrovolný hasič skočil do rozvodněné řeky pro psa. Sám kvůli tomu utonul

Byla to scéna jako z filmu. Pes se ocitl na plovoucí pneumatice nedaleko mostu Rayito de Sol a proud ho unášel pryč. Dobrovolný hasič Patrick Hiroshi Ospina Orihuela k němu skočil z vrtulníku, aby ho zachránil.
Přestože měl řádné vybavení, prudký proud ho strhl a odnesl pryč. Po 33letém hrdinovi pátraly drony, helikoptéry, hasiči i speciální jednotky peruánské policie, ale následující den byl Patrick nalezen mrtvý poblíž ústí řeky v Base Naval del Callao.
Peruánská národní policie se s ním rozloučila s hlubokým zármutkem. „Dnes jsme se rozloučili s odvážným mužem, který věrně plnil své poslání a neváhal skočit do řeky, aby zachránil malého psa. Jeho čin ukazuje solidaritu a oddanost, která je typická pro naše policisty.“
Video a fotografie z místa události se rychle šířily po sociálních sítích. Lidé oceňují jeho odvahu i tragický osud, který připomíná, že někdy jsou i malé hrdinské činy životu nebezpečné.