Scéna jak z absurdní komedie se odehrála v noci na čtvrtek v zařízení Sainte-Anne-des-Plaines v Québecu. Jde o speciální jednotku s nejvyšším stupněm ostrahy v celé Kanadě, kde pykají ti nejvražednější kriminálníci a teroristé.
Kolem třetí hodiny ranní se však u okna jedné cely zničehonic objevil bezpilotní letoun. Blesková zásilka obsahovala kompletní menu z McDonald’s – šťavnaté chicken nuggets, hranolky, omáčku a jako bonus lahev alkoholu.
Když dozorci při noční obchůzce vězně přistihli, našli ho s hranolkou v puse a značně pod obraz, obklopeného obaly se žlutým obloučkovým logem známého fastfoodu. A odsouzenému muži to podle reportáže kanadské stanice CBC News přišlo ohromně vtipné.
Místo radaru a kamer obyčejná síť
Zato vedení věznice i odborům úsměv na rtech ztuhl. Pozdější vyšetřování ukázalo naprosté selhání techniky – vnější bezpečnostní kamery ani speciální rušičky signálu dron vůbec nezaznamenaly. Pašerákům (nebo snad běžným kurýrům) tak stačilo využít faktu, že odsouzený měl předem zevnitř rozbité okno cely, do kterého se stroj přesně trefil.
„Jsme v bodě zlomu – vězeň si nechal doručit McDonald’s... Co přijde příště? Nabitá zbraň? Víte, děsí nás to, opravdu nás to děsí,“ kroutí hlavou Mike Bolduc, regionální předseda odborového svazu vězeňských dozorců (UCCO-SACC-CSN). Odbory proto po vládě požadují okamžitou instalaci radikálně přímočarého a nízkotechnologického řešení: natáhnout nad dvory a okny obyčejné ochranné sítě.