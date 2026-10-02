Do klečících lidí ve svatyni najelo auto v plné rychlosti. Řidič přiznal fatální omyl

Petra Škraňková
  12:22
Velkou pozornost na sociálních sítích sbírá video z thajského Bangkoku. Do areálu svatyně Guanyin totiž nečekaně vjelo auto a narazilo do lidí před oltářem. Nehoda si nakonec vyžádala jeden lidský život a osm zraněných. Podle policie za volantem seděl 78letý muž, který se před nehodou cítil zmatený a mohl si splést brzdový pedál s plynem.

Ve svatyni se modlilo asi třicet lití u oltáře bohyně Guanyin. Najednou mezi ně ve vysoké rychlosti vpadlo auto. Řidič elektromobilu BYD se zastavil těsně před oltářem.

Někteří stačili před vozem uskočit, osm lidí bylo při nehodě zraněno. Tři lidi museli vyprošťovat zpod auta a jejich stav byl vážný, 82letá žena později na následky zranění zemřela. Další dva lidé byli zraněni méně vážně a šest dalších utrpělo lehká zranění.

Policie 78letého řidiče obvinila z nedbalosti, po výslechu byl propuštěn na kauci. Přiznal, že se před nehodou cítil zmatený a mohl si splést brzdu s plynem. Uvedl také, že má vysoký krevní tlak. Alkoholová zkouška byla negativní.

Základna svatyně je sice vážně poškozená, ale jak si všímají thajská média – samotná socha bohyně Guanyin vyvázla bez škrábance.

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