Do klečících lidí ve svatyni najelo auto v plné rychlosti. Řidič přiznal fatální omyl

Ve svatyni se modlilo asi třicet lití u oltáře bohyně Guanyin. Najednou mezi ně ve vysoké rychlosti vpadlo auto. Řidič elektromobilu BYD se zastavil těsně před oltářem.
Někteří stačili před vozem uskočit, osm lidí bylo při nehodě zraněno. Tři lidi museli vyprošťovat zpod auta a jejich stav byl vážný, 82letá žena později na následky zranění zemřela. Další dva lidé byli zraněni méně vážně a šest dalších utrpělo lehká zranění.
Policie 78letého řidiče obvinila z nedbalosti, po výslechu byl propuštěn na kauci. Přiznal, že se před nehodou cítil zmatený a mohl si splést brzdu s plynem. Uvedl také, že má vysoký krevní tlak. Alkoholová zkouška byla negativní.
Základna svatyně je sice vážně poškozená, ale jak si všímají thajská média – samotná socha bohyně Guanyin vyvázla bez škrábance.