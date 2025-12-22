Jak přesně mechanismus funguje, komu se tato forma investování vyplatí a jakých chyb by se začátečníci v DIPu rozhodně měli vyvarovat?
Daňové zvýhodnění DIP: Jak získat zpět až 7 200 Kč
Daňové zvýhodnění DIP (podobně jako u DPS a životního pojištění) je nejsilnějším tahákem, proč si produkt sjednat. Jedná se o úlevu na dani z příjmu, která platí pro jakýkoli DIP na trhu.
Kolik lze ušetřit?
- Maximální odečitatelná položka: Z daňového základu si můžete odečíst vložené prostředky až do výše 48 000 Kč ročně.
- Finanční úspora: Při maximálním vkladu (48 000 Kč) a standardní sazbě daně z příjmu 15 % dosáhnete roční úspory ve výši 7 200 Kč.
- Ideální výše pravidelné investice: Pro maximální daňovou úlevu stačí do DIP vložit 4 000 Kč měsíčně.
Lákavé příspěvky zaměstnavatele
Další klíčovou daňovou výhodou jsou příspěvky od zaměstnavatele. Zaměstnavatel může do DIPu přispívat zaměstnanci až 50 000 Kč ročně, přičemž tyto příspěvky jsou osvobozeny od odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Tento benefit se vyplatí jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům.
Pro koho je DIP nejvýhodnější?
Dlouhodobý investiční produkt není vhodný pro každého. Vyplatí se hlavně těm, kteří splňují dvě hlavní podmínky:
I. Dlouhý investiční horizont
Daňové zvýhodnění má zásadní podmínku: Prostředky nesmíte vybrat před dosažením 60 let věku a zároveň musí být investovány po dobu minimálně 10 let.
„Pokud máte deset, dvacet nebo třicet let do začátku penze, peníze by měly být v akciích,“ zdůrazňuje Richard Podpiera, generální ředitel Patria Finance.
DIP je tedy ideální pro lidi ve věku 30 až 50 let, kteří mají před sebou dostatek času na to, aby využili sílu složeného úročení a zároveň překonali případné krátkodobé výkyvy na trhu.
II. Preference dynamického investování
DIP se vyplatí aktivním investorům, kteří chtějí mít nad svými úsporami kontrolu a cílí na vyšší zhodnocení než u konzervativního DPS. DIP nabízí nejširší škálu investičních aktiv, zejména akcie a ETF, které v dlouhodobém horizontu historicky porážejí inflaci.
Praktický návod: Jak začít s pravidelnými investicemi?
Nastavení pravidelné investice je nejjednodušší cesta pro začátečníky, jak minimalizovat riziko špatného načasování trhu.
Tip: Patria navíc nabízí do konce prosince akci pro lidi do 30 let, kterým poskytuje stoprocentní slevu na vstupní poplatek za pravidelné investování do ETF.
- Sjednání DIP: DIP se sjednává jednoduše, rychle a bezpečně online u licencovaných poskytovatelů, jako je například Patria Finance.
- Volba ETF: Mnoho investorů volí nízkonákladové ETF (burzovně obchodované fondy), které pasivně kopírují široké indexy (např. S&P 500, MSCI World). U Patria DIP je nabídka ETF velmi široká a transparentní.
- Nastavení příkazu: V obchodní aplikaci nebo platformě (např. v uživatelsky přívětivém prostředí Patria) nastavíte pravidelné investice – ideálně 4 000 Kč měsíčně – do vybraného aktiva. Platba probíhá automaticky.
- Optimalizace poplatků: Vybírejte poskytovatele s co nejnižšími poplatky. Patria DIP je dlouhodobě hodnocen jako nejvýhodnější na trhu, a to právě díky nízkým poplatkům (např. průběžný poplatek pouhých 0,12 % ročně a nízký vstupní poplatek u ETF 0,4 %).
Pozor na časté chyby začátečníků
Aby se dlouhodobý investiční produkt stal skutečnou výhodným, je třeba se vyvarovat základních chyb:
Chyba 1: Předčasný výběr
Největší chybou je nedodržení lhůty. Pokud prostředky vyberete před 60. rokem věku nebo před uplynutím 10 let investování, propadají veškeré daňové výhody. To znamená, že musíte zpětně dodanit všechny uplatněné daňové odpočty a příspěvky od zaměstnavatele. DIP je skutečně produktem pro dlouhodobý cíl – penzi.
Chyba 2: Přehlížení poplatků a nákladů
V dlouhém investičním horizontu se i zdánlivě malý rozdíl v poplatcích násobí. Produkt s ročním poplatkem 1,5 % bude po 20 letech znamenat o desítky tisíc nižší zůstatek než produkt s 0,12 %. Proto je klíčové vybírat poskytovatele s nízkou nákladovostí, jako je například Patria Finance.
Chyba 3: Nezaložení pravidelné investice
Začátečníci často investují jednorázově. Lepší strategií je pravidelná investice do nízkonákladových, široce diverzifikovaných aktiv (jako jsou zmíněné ETF), čímž se rozkládá riziko a maximalizuje potenciál zhodnocení v čase.
Jak stihnout daňovou úsporu 7 200 Kč? Vyberte nejlepší DIP do konce roku
DIP je ideální volbou pro ty, kteří chtějí skloubit daňové zvýhodnění a dynamické investování pro své zajištění na stáří.
Pokud jste se pro DIP rozhodli, nezapomeňte na časovou motivaci: abyste úsporu 7 200 Kč získali z letošních daní, je potřeba investici 48 000 Kč (nebo její část) stihnout vložit do konce prosince.
Patria DIP, který je díky svému rozsahu, nízkým poplatkům a vysoké digitalizaci nejlépe hodnocený na trhu, nabízí jednoduchou cestu, jak začít investovat chytře a výhodně.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Patria Finance.