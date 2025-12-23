Nejviditelnějším tahounem tohoto trendu se stal Dlouhodobý investiční produkt (DIP), spuštěný od 1. ledna 2024. DIP je moderní alternativa ke stávajícímu Doplňkovému penzijnímu spoření (DPS).
Co je spojuje? Jde o nástroje ve třetím pilíři penzijního systému, které slouží k zajištění ve stáří a které stát podporuje formou daňového zvýhodnění. Rozdíl je především ve flexibilitě investic a potenciálu zhodnocení.
Kolik lidí už má DIP a co se děje s DPS?
Zájem o DIP překvapil i samotný finanční trh:
- Konec roku 2024: Lidé si založili zhruba 116,5 tisíce smluv DIP.
- Konec března 2025: Počet smluv přesáhl 151 tisíc.
- Konec září 2025: Počet smluv ke konci čtvrtletí letošního roku dosáhl 184,3 tisíce.
Zároveň s tím pokračuje růst DPS, které má přes 2 miliony účastníků, zatímco staré penzijní připojištění (PP) dlouhodobě klesá, což značí strukturální přesun ve třetím pilíři. Růst zájmu o DIP ukazuje, že lidé jsou ochotni přijmout investiční riziko výměnou za vyšší potenciální výnos a větší kontrolu nad svými úsporami.
DIP vs. tradiční penzijní spoření
Tradiční produkty na penzi (DPS či staré transformované fondy) jsou často konzervativní a jejich výnosy mohou jen stěží porážet inflaci. Jejich hlavní výhodou je státní příspěvek.
DIP je oproti tomu plnohodnotný investiční nástroj. Hlavní výhodou je, že umožňuje klientovi samostatně složit portfolio z mnohem širší škály aktiv:
- Akcie globálních korporací
- Burzovně obchodované fondy (ETF) – sledující indexy jako S&P 500 nebo MSCI World
- Vybrané podílové fondy
- Dluhopisy
V dlouhodobém horizontu (více než 10 let) nabízejí investice do akcií a ETF potenciálně mnohem vyšší zhodnocení než konzervativní penzijní fondy.
„Pokud máte deset, dvacet nebo třicet let do začátku penze, peníze by měly být v akciích,“ konstatuje Richard Podpiera, generální ředitel Patria Finance.
Jak stát podporuje vaše úspory?
Legislativa od roku 2024 sjednotila podporu zajištění na stáří. Pro oba produkty – DIP i doplňkové penzijní spoření (DPS) – platí stejná pravidla pro příspěvky zaměstnavatele i celkový limit pro daňové odpočty. Rozdíl je však v tom, jak se k daňové úspoře propracujete.
Daňové zvýhodnění pro jednotlivce
Stát umožňuje odečíst si z daňového základu až 48 000 Kč ročně. Tento limit je společný pro DIP, penzijní spoření i životní pojištění.
- U DIPu je mechanismus jednoduchý: Daňový odpočet můžete uplatnit na každou korunu, kterou zainvestujete, a to hned od té první. Pokud chcete využít maximální odpočet 48 000 Kč, stačí měsíčně investovat 4 000 Kč.
- U penzijního spoření (DPS) je situace jiná. Prvních 1 700 Kč měsíčně slouží k získání maximálního státního příspěvku (340 Kč). Daňový odpočet můžete uplatnit až na vklady nad tuto hranici. Aby tedy účastník DPS dosáhl na stejný maximální daňový odpočet jako u DIPu (48 000 Kč), musel by do penzijka posílat celkem 5 700 Kč měsíčně (tedy téměř 70 000 Kč ročně).
Příspěvky od zaměstnavatele
Zde jsou pravidla pro DIP i DPS totožná a pro oba velmi výhodná:
Podmínka „60 a 10“ Pro oba produkty platí stejná bezpečnostní pojistka státu: Aby vám daňové úlevy zůstaly, musíte prostředky nechat v produktu alespoň 10 let a vybrat je nejdříve v 60 letech.
- Osvobození od odvodů: Zaměstnavatel vám může na vybraný produkt spoření na stáří přispívat až 50 000 Kč ročně. Tyto peníze jdou přímo na váš investiční nebo penzijní účet, aniž by se z nich strhávalo sociální a zdravotní pojištění. To je zásadní rozdíl oproti běžné výplatě, ze které by stát pojištění i daň strhl.
- Daňově uznatelný náklad: Pro firmy je tento příspěvek daňově uznatelným nákladem, což z něj dělá jeden z nejoblíbenějších zaměstnaneckých benefitů v Česku.
Výběr, transparentnost a nízké poplatky
Protože je DIP určen pro aktivnější investory, kteří chtějí mít kontrolu nad svým portfoliem, klíčovou roli hraje transparentnost a nízká nákladovost. V dlouhodobém horizontu totiž i malý rozdíl v poplatcích zásadně ovlivní konečný výnos.
Právě díky těmto kritériím se na špici nezávislých srovnání opakovaně umisťuje DIP od Patria Finance. V prestižní soutěži Visa Nejlepší banka a Visa Nejlepší pojišťovna v partnerství s Hospodářskými novinami byla poprvé vyhlášena kategorie DIP, ve které zvítězila Patria Finance, když předstihla dalších 31 poskytovatelů.
Podle analytiků, kteří hodnotili 35 DIPů pro žebříček Finparáda, kde Patria získala jako jediná maximálních 5 hvězdiček, byla rozhodující tato kritéria:
|Parametr
|Patria DIP
|Ostatní DIPy
|Průběžný roční poplatek
|0,12 %
|více než 0,5 % (průměr 1,29 % TER)
|Vstupní poplatek (u ETF)
|0,4 %
|průměr 2,88 %
|Digitalizace (snadné online sjednání)
|100 %
|průměr 57,4 %
|Rozsah nabídky
|velmi široký
|omezenější
Patria Finance nabízí nejlépe hodnocený DIP s jedněmi z nejnižších a nejtransparentnějších poplatků na trhu a bezkonkurenčně nejširší produktovou nabídkou, včetně frakčních nákupů ETF a možnosti investovat i do ETF na Bitcoin. Sjednání je navíc snadné, rychle a bezpečné online, nebo fyzicky na pobočkách ČSOB.
Proč neotálet? Pravidelné investice do DIP mají smysl
DIP je na trhu stále relativně novým produktem, ale jeho obliba roste. Důležité je si uvědomit, že dlouhodobé investování je nejlepší obranou proti inflaci a klíčem k zajištění kvalitního stáří.
Patria DIP je vhodný zejména pro dynamické investory, kteří chtějí mít větší kontrolu nad svými financemi a cílí na vyšší zhodnocení, ale i pro začátečníky, kteří hledají jednoduché a nízkonákladové řešení, jako je pravidelné investování do ETF na indexy S&P500 nebo MSCI World.
„Lidé u nás málo investují. Češi mají stále zbytečně mnoho prostředků na běžných účtech, kde je inflace znehodnocuje. DIP může být cestou, jak tyto peníze zhodnotit,“ uzavírá Richard Podpiera.
Pokud jste ještě nezačali, je nejvyšší čas využít daňové výhody, které DIP přináší.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Patria Finance.