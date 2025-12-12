Originální vánoční dekorace a drobné dárky, které si vyrobíte doma

Vánoce jsou magická doba, která se měří především společně stráveným časem. Ty nejkrásnější vzpomínky, které se nám navždy vryjí do srdce, nejsou ty na dárky pod stromečkem, ale na chvíle strávené v klidu s těmi nejbližšími. Přesně ty momenty, kdy se zastavíte.
Vytvořte si takové nezapomenutelné okamžiky i letos! Zapomeňte na shon a vykouzlete si z domova útulnou tvořivou dílnu. Schovejte telefony a pusťte si oblíbené koledy. Uvařte si velký hrnek horké čokolády nebo voňavého punče, pohodlně se usaďte a nechte starosti za dveřmi. Povídejte si, smějte se a hlavně – tvořte společně!
Vyrábění vánočních dekorací nebo drobných dárečků s dětmi je ten nejlepší způsob, jak zpomalit. Každá ozdobička, každý perníček, který projde vašima rukama, nese kus vaší společné lásky a tepla. A uvidíte, že to jsou přesně ty dárky a dekorace, které zahřejí u srdce a na které budete s láskou vzpomínat i za mnoho let. Protože ty nejkrásnější Vánoce nejsou o dárcích, ale o vzpomínkách...
Přinášíme tipy na jednoduché a zábavné tvoření s vánoční tématikou:
1. Vonná lištička ze sušeného pomeranče
Sušené citrusy jsou vánoční klasika, která provoní celý domov. Místo tradičního kolečka ale můžete vytvořit originální voňavou ozdobu.
Postup:
- Sušení plátků: Pomeranče nakrájejte na co nejtenčí plátky – díky tomu budou rovnoměrně prosušené a krásně průsvitné.
- Rychlé sušení: Sušit můžete v troubě, ale nejlepším pomocníkem je sušička potravin PRESIDENT, která ovoce usuší rychle a perfektně rovnoměrně.
- Zdobení: Po dokonalém usušení získáte pevný základ pro dekoraci. Ozdobte plátky hřebíčky (krásně voní!), nebo je svažte do malých girland.
- Tvořivá varianta – Lištička: Z plátku ve tvaru půlměsíce vytvořte hlavu a z menších kousků ouška, z hřebíčků vykouzlíte oči a čumáček. Ozdobu svažte tenkým provázkem a zavěste na stromeček nebo ji zakomponujte do adventního věnce.
2. Dětská fantazie: Ozdoby z modelovací hmoty
Chcete zapojit i děti? Vytvořte si společně lehké a odolné ozdoby, které se vám nerozbijí. Skvěle poslouží jakákoli modelovací hmota, která tvrdne na vzduchu nebo pečením.
Postup:
- Válíme a vykrajujeme: Modelovací hmotu rozválejte a pusťte uzdu fantazii. K vytvoření přesných, symetrických a roztomilých tvarů využijte vykrajovátka na cukroví. Skvěle se hodí tvary hvězd, stromečků nebo zvířátek.
- Dírka na zavěšení: Před vytvrdnutím nezapomeňte udělat dírku brčkem pro provlečení stuhy.
- Vytvrzení a dekorace: Po vytvrzení můžete ozdoby nabarvit akrylovými barvami nebo je nechat v přírodní sněhobílé barvě.
- Tip na balení: Tyto malé ručně vyrobené ozdoby jsou skvělé i jako jmenovky hotových vánočních dárků. Formičky a vykrajovátka jsou zkrátka ideálními pomocníky nejen v kuchyni, ale i při tvoření.
3. Malé perníčky s nápadem jako dárek
Domácí perníčky jsou neodmyslitelnou součástí Vánoc. Pokud je krásně zabalíte, získáte z nich drobný a srdečný dárek, který zaručeně potěší kolegy, sousedy nebo kamarády.
Postup:
- Pečení roztomilých tvarů: Upečte perníčky v malých, přesných tvarech. Opět využijte kvalitní formičky a vykrajovátka od Tescoma, které zajistí ostré hrany a roztomilý vzhled.
- Zabalení: Hotové a vychlazené perníčky, ať už zdobené, nebo nezdobené, vložte do hezkého celofánového pytlíčku, malé látkové tašky nebo elegantní krabičky. Převažte vánoční stuhou.
- Originální nápad – lahodný doprovod: Přidejte k perníčkům kartičku s tipem, že se skvěle hodí do perníčkového latte nebo do horké čokolády.
Vánoční DIY projekty jsou jednoduché, zábavné a naplňují domov sváteční atmosférou. Využijte své stávající kuchyňské pomocníky – od sušičky potravin PRESIDENT po formičky a vykrajovátka – které vám usnadní celý tvořivý proces. Uvidíte, že ručně vyrobený dárek letos potěší nejvíce.