Dinosauři obsadili univerzitu. 682 lidí čekalo, jestli padne světový rekord

Na první pohled to byla velkolepá oslava. Ve skutečnosti šlo ale o pokus přepsat zápis v Guinnessově knize rekordů. V areálu kampusu se sešlo přesně 682 lidí převlečených za dinosaury.
Akce byla součástí oslav 60. výročí Univerzity v Calgary, která chtěla připomenout nejen své jubileum, ale i přezdívku svých sportovních týmů – Dinos.
Mezi univerzitními budovami se proháněli tyranosauři, triceratopsové a další pravěká stvoření. Někteří měli jednoduché kostýmy, jiní dorazili v nafukovacích oblecích, ve kterých sotva viděli na cestu. Přesto se všichni snažili dostat na jedno místo a být u toho, až padne rekord. Ten dosavadní drželo americké Coxovo vědecké centrum a akvárium, kde se v roce 2025 sešlo 468 lidí v kostýmech dinosaurů.
Na místo dorazil komisař z Guinnessovy knihy rekordů a začal účastníky počítat jednoho po druhém. Dav, který ještě před chvílí skákal a bavil se, postupně ztichl. Jakmile padlo číslo 469, bylo jasné, že nový rekord je na světě.
Nový zápis se objeví v další tištěné edici Guinnessovy knihy rekordů a univerzita si ho plánuje vystavit jako symbol oslavy výročí i studentské nápaditosti. Podle organizátorů ale nešlo jen o číslo. Cílem bylo vytvořit událost, kde se potkají studenti, zaměstnanci i rodiny z okolí a na chvíli zažijí něco neobvyklého. Mezi účastníky byli i psi v dinosauřích kostýmech, ale ti se do oficiálního počtu nezapočítali.