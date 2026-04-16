Dinosauři obsadili univerzitu. 682 lidí čekalo, jestli padne světový rekord

Natálie Brabcová
  5:30
Když se lidé začali scházet na univerzitním kampusu v kanadském Calgary, vypadalo to spíš jako návrat do pravěku než oslava narozenin. Nafukovací tlamy, krátké ruce a dlouhé ocasy zaplavily prostor. A pak přišel moment, kdy se přestalo dýchat a začalo se počítat.

Na první pohled to byla velkolepá oslava. Ve skutečnosti šlo ale o pokus přepsat zápis v Guinnessově knize rekordů. V areálu kampusu se sešlo přesně 682 lidí převlečených za dinosaury.

Akce byla součástí oslav 60. výročí Univerzity v Calgary, která chtěla připomenout nejen své jubileum, ale i přezdívku svých sportovních týmů – Dinos.

Stovky dinosaurů zaplavily univerzitu v Calgary. Padl světový rekord
Kampus univerzity v Calgary se proměnil v pravěkou scénu plnou dinosaurů.
Kampus v Calgary zaplnili dinosauři. Takhle vypadala snaha o Guinnessův rekord.
Na univerzitě v Calgary zaplavili kampus lidé v dinosauřích kostýmech.
5 fotografií

Mezi univerzitními budovami se proháněli tyranosauři, triceratopsové a další pravěká stvoření. Někteří měli jednoduché kostýmy, jiní dorazili v nafukovacích oblecích, ve kterých sotva viděli na cestu. Přesto se všichni snažili dostat na jedno místo a být u toho, až padne rekord. Ten dosavadní drželo americké Coxovo vědecké centrum a akvárium, kde se v roce 2025 sešlo 468 lidí v kostýmech dinosaurů.

Na místo dorazil komisař z Guinnessovy knihy rekordů a začal účastníky počítat jednoho po druhém. Dav, který ještě před chvílí skákal a bavil se, postupně ztichl. Jakmile padlo číslo 469, bylo jasné, že nový rekord je na světě.

Dinosauři provozovali milostnou předehru, jen si dávali pozor na ostny

Nový zápis se objeví v další tištěné edici Guinnessovy knihy rekordů a univerzita si ho plánuje vystavit jako symbol oslavy výročí i studentské nápaditosti. Podle organizátorů ale nešlo jen o číslo. Cílem bylo vytvořit událost, kde se potkají studenti, zaměstnanci i rodiny z okolí a na chvíli zažijí něco neobvyklého. Mezi účastníky byli i psi v dinosauřích kostýmech, ale ti se do oficiálního počtu nezapočítali.

