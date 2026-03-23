Digitální reklama vládne. Proč firmy stále sází na tištěné letáky?

Reklama, která nezmizí po jednom kliknutí
Zatímco digitální reklama trvá často jen zlomek sekundy, než uživatel scrolluje dál, leták funguje na jiném principu. Jakmile se dostane do ruky zákazníka, zůstává s ním. Leží na kuchyňské lince, na stole v předsíni nebo v tašce.
Právě v tom spočívá jeho největší marketingová síla. Fyzický materiál nepotřebuje algoritmus, aby se připomněl. Nevyžaduje kliknutí, aby byl vidět. Je hmatatelnou součástí reálného světa, ne jen blikajícím bodem na displeji, který zmizí vteřinu po zavření prohlížeče.
Lokální marketing, kde papír stále vítězí
Letáky mají silnou pozici především v lokálním marketingu. Restaurace, obchody, fitness centra nebo služby potřebují často oslovit zákazníky v konkrétním městě nebo čtvrti. A právě v takových situacích funguje leták překvapivě dobře.
Distribuce do poštovních schránek nebo rozdávání v ulicích dokáže během krátké doby oslovit tisíce lidí v konkrétní lokalitě. Zákazník se o nabídce dozví přesně ve chvíli, kdy může být relevantní – například když hledá novou restauraci v okolí nebo přemýšlí, kam zajít na nákup. Pro mnoho firem je proto leták stále jedním z nejrychlejších způsobů, jak dát zákazníkům vědět, že se něco děje.
Leták má jen pár sekund na to, aby zaujal
Stejně jako u online reklamy rozhodují i u letáků první vteřiny. Zákazník se rozhoduje velmi rychle – buď ho nabídka zaujme, nebo leták skončí v koši. Dobře navržený leták proto musí být přehledný, srozumitelný a vizuálně výrazný. Důležitá je grafika, jasné sdělení i práce s barvami.
Velkou roli hraje také papír. Na první pohled nenápadný detail, který ale výrazně ovlivňuje celkový dojem. Například křídový papír s gramáží kolem 115 až 150 g/m² působí pevněji a profesionálněji než běžný tenký papír. Barvy na něm lépe vyniknou a grafika působí ostřeji.
Tisk, který drží krok s moderním marketingem
Proměnil se ale i samotný proces tisku. Doba, kdy firmy musely čekat na cenovou nabídku několik dní, je pryč. Moderní tisk letáků dnes funguje podobně jako jiné online služby. Firmy si mohou parametry zakázky nastavit přímo na webu – zvolit formát, náklad, typ papíru i způsob zpracování.
Platforma profi.point4me.com například umožňuje firmám celý proces vyřešit během několika minut. Za tímto systémem stojí tiskové centrum POINT CZ, které zajišťuje samotnou výrobu. Díky tomu mají firmy okamžitý přehled o ceně i termínu dodání a mohou reagovat na marketingové příležitosti mnohem rychleji než dříve.
Offline jako chytrý doplněk digitálních kampaní
Marketing dnes nestojí na jednom kanálu. Firmy kombinují online kampaně, sociální sítě, e-mail marketing i fyzické materiály. Právě tato kombinace často funguje nejlépe. Digitální reklama zákazníka osloví na obrazovce. Tištěný materiál mu značku připomene v reálném světě. Díky chytrému využití QR kódů už navíc letáky nejsou neměřitelné. Firmy dnes dokážou přesně sledovat, kolik lidí se prokliklo na web, a propojit tak offline kampaň s digitálními daty.
Leták tak není reliktem minulosti. Je to jednoduchý, ale stále velmi účinný nástroj marketingové komunikace. A v době, kdy lidé tráví velkou část dne před obrazovkami, může být právě kousek papíru tím, co jejich pozornost na chvíli skutečně zastaví.