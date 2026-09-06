Digitální nomád na cestách a jak se vyhnout obřím účtům při práci ze zahraničí

Komerční sdělení   14:00

Ilustrační obrázek | foto: uniqa.cz

Komerční sdělení

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Sbalit notebook, odletět k moři a pracovat z pláže je sen mnoha lidí. Práce z ciziny však přináší úplně jiná rizika než týdenní dovolená s cestovkou. Bez správné přípravy se neplánovaný úraz nebo rozbitý počítač mohou rychle proměnit ve finanční noční můru.

Krizové situace z praxe a nečekané náklady v desítkách tisíc

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí vás většinou nezaskočí tropické nemoci, ale zcela běžné zdravotní komplikace nebo nehody. Ty však mají v cizině násobně vyšší cenovku než v České republice.

Zdravotní komplikace a drahá stomatologie

Zákrok při úrazu nebo náhlé nemoci během pracovního dne představuje největší finanční hrozbu. Představte si zánět slepého střeva v Thajsku, těžkou žaludeční koliku v Mexiku nebo úraz na skútru při cestě do coworkingu na Bali. V soukromých zařízeních mimo EU se cena za jediný den hospitalizace pohybuje v tisících dolarů a náročnější operace s transportem domů snadno přesáhne hranici jednoho milionu korun.

Stejně nepříjemná bývá i akutní bolest zubů. Stomatologická péče v zahraničí většinou nebývá kryta ze základního zdravotního systému a dokonce i jednoduché ošetření kanálků či výplň vás vyjde na 10 000 až 25 000 Kč.

Poškození či krádež pracovní techniky

Pro digitálního nomáda představuje obrovské riziko ztráta notebooku či smartphonu, které tvoří kompletní přenosnou kancelář a zdroj obživy. Nešťastně rozlitá káva na klávesnici v kavárně nebo krádež batohu z apartmánu znamenají nečekaný výpadek příjmů i nutnost pořídit nové vybavení přímo na místě za plnou cenu.

Proti těmto nepředvídatelným situacím se můžete chránit tím, že uzavřete pojištění do zahraničí.Taková pojistka v krizové situaci pokryje nejen drahé lékařské ošetření a nepřetržité asistenční služby v českém jazyce, ale pomůže také při škodách na majetku, stornu letenek či při neúmyslném způsobení škody třetím osobám.

Na co si dát pozor v pojistné smlouvě ještě před odjezdem

Jakmile v cizině nastane pojistná událost, nastavení smlouvy už nezměníte. Před odletem si proto v podmínkách ověřte několik zásadních oblastí:

  • Správná územní platnost: Ujistěte se, že vaše pojistka pokrývá všechny země, kterými budete procházet nebo v nichž plánujete pracovat, a to včetně tranzitních destinací při mezipřistáních.
  • Charakter vykonávané práce: V pojistném dotazníku pravdivě uveďte, že pracujete duševně či administrativně na počítači. Správná klasifikace činnosti je klíčová pro hladký průběh případného pojistného plnění.
  • Rozsah krytí elektroniky: Ověřte si, zda pojištění zavazadel zahrnuje i pracovní vybavenost, jako je notebook či telefon, a jaké podmínky platí pro zabezpečení techniky na pokoji či v pronajatém dopravním prostředku.
  • Odpovědnost za způsobenou škodu: Zkontrolujte, zda smlouva obsahuje pojištění odpovědnosti za škody na zdraví či majetku třetích osob, které byste mohl neúmyslně způsobit například v pronajatém ubytování nebo sdílené kanceláři.
  • Pravidla pro volnočasové aktivity: Pokud plánujete po práci sportovat, půjčit si skútr nebo vyrazit do horského terénu, prověřte si v podmínkách, které aktivity spadají do základního krytí a které již vyžadují připojištění rizikových sportů.
  • Maximální délka jedné cesty: Pokud cestujete opakovaně nebo plánujete dlouhodobý pobyt, pohlídejte si maximální povolený počet dní souvislého pobytu v zahraničí bez návratu do ČR.
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Jaký typ pojištění zvolit podle stylu cestování

Při plánování práce ze zahraničí se finančně i administrativně vyplatí přizpůsobit typ pojištění celkové frekvenci a charakteru vašich cest během roku. Následující přehled vám pomůže rychle určit nejvhodnější variantu:

Styl cestováníDoporučená varianta pojištěníHlavní výhody a využití
Jedna delší cesta ročně(např. 2 měsíce v kuse)Jednorázové dlouhodobé pojištěníPřesné nastavení konkrétního počtu dní a destinace na míru jedné souvislé cestě.
Opakované výjezdy během roku (3x a více ročně)Celoroční cestovní pojištěníPlatba jednoho ročního poplatku. Možnost odjet kdykoliv bez vyřizování nové smlouvy před odletem.
Práce spojená s aktivním relaxem (surf, skútr)Pojištění s připojištěním rizikových sportůNezbytné pro pokrytí úrazů při vodních či horských aktivitách mimo pracovní dobu.

Správně nastavené pojištění představuje v celkovém rozpočtu jen zanedbatelnou částku v porovnání s celkovými náklady na letenky a život v cizí zemi. Dává vám však neocenitelnou jistotu, že i když se cokoliv pokazí, nezůstanete v cizině bez pomoci a bez finančních prostředků.

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