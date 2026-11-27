Chytrý telefon se stal nepostradatelným společníkem na cestách. Máme v něm letenky, rezervace hotelů, mapy i překladače. Bez internetového připojení ale řada těchto služeb nefunguje naplno. Spoléhat se pouze na hotelovou Wi-Fi nebo hledat místní SIM kartu po příletu proto nemusí být nejpohodlnější řešení.
Právě tady přichází ke slovu eSIM. Jde o digitální podobu SIM karty, kterou lze aktivovat přímo v kompatibilním telefonu. Nemusíte otevírat zásuvku na kartu ani shánět místního operátora. Datový tarif si jednoduše koupíte přes internet a nastavíte v zařízení. Po příjezdu do cílové země tak můžete být připraveni připojit se k mobilní síti.
Kdy se vyplatí řešit mobilní data před odjezdem
Pokud vyrážíte do Itálie, Chorvatska nebo jiné země Evropské unie, můžete zpravidla používat svůj český mobilní tarif za domácích podmínek. Podobná pravidla platí také v Norsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku a od roku 2026 rovněž na Ukrajině a v Moldavsku. U některých tarifů ovšem existují limity pro čerpání dat.
Jiná situace může nastat při cestě do Egypta, Turecka, Thajska nebo Spojených států. Tam už se ceny roamingu odvíjejí od nabídky vašeho operátora a mohou být výrazně vyšší. Právě v takových destinacích má smysl porovnat běžný roamingový balíček s cestovní eSIM.
Výhodou je, že předem víte, jaký datový balíček kupujete, kolik stojí a jak dlouho jej můžete využívat. Nemusíte se tak obávat nečekaného čerpání drahých dat prostřednictvím domácí SIM karty, pokud si telefon správně nastavíte.
Co je to eSIM a proč ji cestovatelé využívají
Pokud vás zajímá, co je to eSIM, představte si běžnou SIM kartu, kterou ovšem nemusíte fyzicky držet v ruce. Příslušný čip je zabudovaný přímo v telefonu a údaje potřebné pro připojení k mobilní síti se do něj nahrají elektronicky.
Virtuální SIM karta, jak se eSIM někdy označuje, umožňuje přidávat mobilní tarify bez manipulace s plastovou kartou. Samotná technologie přitom není určená jen pro zahraniční internet. Podporují ji také běžní mobilní operátoři a lze ji využívat například pro soukromé nebo pracovní číslo.
Největší výhody eSIM při cestování jsou především praktické:
- Žádné hledání místní SIM karty. Datový tarif si můžete koupit online před odjezdem.
- Ponechání českého čísla. Na podporovaných telefonech lze domácí SIM používat současně s cestovní eSIM.
- Kontrola výdajů. Předplacený balíček pomáhá předcházet nečekaným nákladům za mobilní data.
- Snadná změna tarifu. Při další cestě můžete pořídit jiné datové připojení podle destinace.
- Pohodlná příprava. Instalaci zvládnete doma, kde máte stabilní Wi-Fi a dostatek času.
Výměna plastové SIM za eSIM přitom není vždy nutná. Pro cestovní data si můžete aktivovat další profil a původní českou SIM kartu ponechat v telefonu. Záleží na možnostech konkrétního zařízení.
Je ovšem dobré vědět, že běžné cestovní datové balíčky Yesim nezahrnují klasické telefonní hovory ani SMS. Ke komunikaci můžete využívat internetové aplikace, například WhatsApp. Pokud si v telefonu ponecháte aktivní českou SIM kartu, můžete ji podle možností zařízení nadále používat pro běžné volání a zprávy. U těchto služeb ale mohou vznikat roamingové poplatky.
Od Egypta po Thajsko. Internet, který máte pod kontrolou
Představte si, že přiletíte do Egypta a potřebujete se dostat z letiště do hotelu. Nebo v Thajsku hledáte cestu k památkám, ověřujete otevírací dobu restaurace či objednáváte dopravu. Právě v podobných chvílích oceníte, když máte mobilní internet připravený.
Jedním z poskytovatelů cestovních eSIM je služba Yesim. Nabízí datové balíčky pro jednotlivé země i celé regiony a deklaruje dostupnost ve více než 200 destinacích. Cestovatel si může vybrat podle místa pobytu, délky cesty a předpokládané spotřeby.
Vedle balíčků s určitým množstvím dat nabízí Yesim také varianty s neomezeným objemem nebo účtování podle spotřeby. Neomezená data však nemusejí znamenat neomezenou rychlost. Proto se vyplatí před nákupem zkontrolovat podmínky konkrétní nabídky.
Služba rovněž umožňuje opakovaně využívat již nainstalovaný eSIM profil pro další datové balíčky. Pokud tedy cestujete pravidelně, nemusíte při každém odjezdu začínat s instalací od začátku.
Jak funguje eSIM v praxi? Aktivace krok za krokem
Zprovoznění cestovní eSIM není složité. Důležité je především ověřit, zda váš telefon tuto technologii podporuje a není uzamčený pro jediného operátora.
Při využití Yesim můžete postupovat následovně:
- Zkontrolujte telefon. Ověřte v nastavení nebo seznamu kompatibilních zařízení, zda podporuje eSIM.
- Vyberte cílovou zemi. Na webu nebo v aplikaci Yesim vyhledejte destinaci a odpovídající datový balíček.
- Pořiďte si tarif. Po dokončení nákupu získáte možnost instalace prostřednictvím aplikace, QR kódu nebo aktivačních údajů.
- Nainstalujte eSIM. Ideálně ještě doma při připojení k Wi-Fi. Zkontrolujte, kdy začíná platnost balíčku.
- Nastavte telefon. V zahraničí vyberte cestovní eSIM pro mobilní data a zapněte u ní datový roaming, pokud to poskytovatel vyžaduje. U české SIM naopak zkontrolujte nastavení, aby nedocházelo k nechtěnému čerpání drahých dat.
Před odjezdem je vhodné ověřit také pokrytí a dostupné mobilní sítě. Připravenost ještě doma vám může ušetřit zbytečné komplikace po příletu.
Je lepší eSIM, nebo roaming od českého operátora?
Univerzální odpověď neexistuje. V některých destinacích může být výhodnější roamingový balíček vašeho operátora, jinde cestovní eSIM. Při výběru datového balíčku sledujte nejen cenu, ale také množství dat, dobu platnosti a případné rychlostní limity. Rozhoduje i to, zda navštívíte jedinou zemi, nebo několik států během jedné cesty.
Nejčastější otázky o eSIM
V kolika zemích eSIM funguje?
Záleží na konkrétním poskytovateli. Yesim uvádí dostupnost ve více než 200 destinacích. Před nákupem vždy ověřte, zda nabídka zahrnuje zemi, do které cestujete.
Mohu mít současně českou SIM a cestovní eSIM?
Ano, řada moderních telefonů umožňuje používat fyzickou SIM kartu a eSIM současně. Můžete tak zachovat české číslo a zahraniční data čerpat ze samostatného tarifu.
Jaké výhody nabízí služba Yesim?
Yesim nabízí různé typy datových balíčků pro jednotlivé země i regiony, jejich správu prostřednictvím aplikace a možnost opakovaného využívání eSIM profilu. Díky tomu si cestovatelé mohou připravit mobilní připojení ještě před odjezdem a vybrat si balíček podle svých potřeb.
Připravte si internet stejně jako letenky
Kontrola mobilních dat by měla patřit ke stejné přípravě jako cestovní pojištění, rezervace ubytování nebo kontrola dokladů. Zabere jen chvíli, ale může vám ušetřit peníze i starosti.
Pokud chcete cestovní Yesim vyzkoušet, podívejte se na nabídku Yesim. Při nákupu můžete zadat promo kód YESIMADS10 . Před zaplacením si ověřte jeho platnost a podmínky případné slevy.
Díky předem připravenému připojení se pak můžete soustředit na to nejdůležitější: užít si cestu bez zbytečných komplikací.