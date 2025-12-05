Dětské náušnice a šperky: Kdy darovat první klenot a jak vybrat dárek na celý život?

Pro rozhodnutí, kdy nastává ten správný okamžik pro první dětský šperk, neexistuje jednotné pravidlo. Rodiče volí různé přístupy, většinou podle věku dítěte.
Dětské náušnice: Kojenecký věk, nebo později?
- Kojenecký věk: U dětských náušnic je oblíbený věk kolem 3 měsíců, často po první dávce očkování. Odborníci doporučují neotálet příliš dlouho, protože u malých kojenců (kolem 3 měsíců) se rána hojí rychleji, dítě na zákrok rychle zapomene a samo si aktivně nesahá na uši. Odkládání propíchnutí až do batolecího věku (1–3 roky) naopak přináší největší riziko, že si dítě bude za náušnice tahat a zbytečně si ublíží.
- Starší věk: Část rodičů vyčkává, až si dítě samo náušnice vyžádá, což často nastává od pátého roku. V tomto případě je důležité dbát na výběr bezpečného a vhodného zapínání.
Řetízky a prsteny: Bezpečí nade vše
U jiných dětských šperků, jako jsou řetízky, náramky či dětské prstýnky, se doporučuje počkat, až je dítě starší a obvykle rozumí tomu, jak šperk nosit, čímž se minimalizuje riziko ztráty nebo poranění.
První šperk se často daruje k symbolickým příležitostem: k narození, křtinám, prvnímu roku nebo jako vánoční dárek.
Co zaručí trvalou hodnotu a bezpečí?
Klíčové pro dětské šperky je spojení absolutní bezpečnosti, ale také kvality, aby mohly náušnice, prstýnky, náramky i přívěsky vydržet desítky let.
Hypoalergenní materiály
Dětská pokožka je citlivá, proto je nezbytné volit hypoalergenní kovy, které ji nedráždí.
- Zlato (14 k či 18 k): Zlato je osvědčená klasika, která je hypoalergenní, odolná a představuje investici. Kvalitní zlaté šperky jsou ideální, protože na rozdíl od bižuterie či méně kvalitních slitin nedráždí citlivou pokožku a předávají se často z generace na generaci.
- Stříbro s úpravou: Vhodnou alternativou je stříbro v rhodiované nebo zlacené povrchové úpravě, které zvyšují odolnost a snižují riziko alergických reakcí.
Bezpečná konstrukce
Konstrukce musí být lehká, bez ostrých hran a hlavně s bezpečným zapínáním. U dětských náušnic pro miminka a slečny do 6 let se doporučuje spolehlivé zapínání, jako je brizura (klasický dětský patent) nebo šroubovací zapínání, které minimalizuje možnost ztráty.
Český granát jako šperk na celý život
První dětský šperk je památka, která vydrží do dospělosti a může se stát rodinným symbolem.
Český granát symbolizuje srdce, lásku a sílu
Pokud hledáte vánoční dárek pro děti, který má hluboký význam, sáhněte po nadčasovém designu a drahokamech, které nezestárnou. V tomto ohledu je perfektní volba šperků z českého granátu.
- Nadčasový styl: Dětské šperky vybírejte v nadčasových provedeních. Zajistíte tak, že se budou líbit i za mnoho let.
- Unikátní drahokam: Zvolíte-li šperky s českým granátem, darujete drahokam, který je národní unikát a jehož pravost je snadno ověřitelná.
Právě pro dětské šperky je český granát ideální volbou. Tento drahokam vyniká svou mimořádnou tvrdostí (7–7,5 Mohsovy stupnice), je tak vysoce odolný proti poškrábání a poškození při aktivním dětském nošení. Navíc je to ryze český kámen s hlubokou tradicí. Darovat šperk z českého granátu znamená darovat kousek národního dědictví, který přečká řádění na hřišti nejen vašich nejmenších, ale i jejich dětí a vnoučat.
Vánoční dárek pro děti s puncem tradice
Pokud chcete mít jistotu hypoalergenního materiálu, bezpečného zpracování a garance českého původu, vsaďte na tradici.
Družstvo umělecké výroby Granát Turnov se specializuje na šperky z českého granátu již od roku 1953 a nabízí kompletní kolekci dětských šperků.
Granát Turnov vyrábí dětské prsteny, přívěsky a dětské náušnice v provedení ze stříbra (rhodiovaná a zlacená úprava), na přání také v provedení ze zlata. Všechny modely s českým granátem splňují nejvyšší nároky na bezpečnost a kvalitu zpracování, protože toto řemeslo se v Turnově dědí po generace.
Udělejte radost malým slečnám a vyberte jim první klenot, který si uchovají až do dospělosti.