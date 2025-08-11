Děsivé video o vraždící kosatce zaplnilo internet. Pravda byla úplně jiná

Zuzana Stiboříková
  14:00
Kdo je Jessica Radcliffe a co se stalo, že kosatka zaútočila na svou trenérku? Otázky, které se o víkendu šířily na TikToku a Facebooku, byly definitivně vysvětleny. Podobné falešné zprávy na sociálních sítích jsou však varováním před sílou internetu a online fikce.

Umělá inteligence má neuvěřitelnou představivost a zjevně i smysl pro humor. Zejména v rukou šikovných programátorů a hackerů lidského podvědomí. Spolu jsou dohromady opravdu silná smečka, která vás přímo v obýváku dokáže přesvědčit, že je vaše čivava vtělení pravlka.

Díky sociálním sítím se pak falešné zprávy (fake news) prohánějí prostorem a každý další vtipálek si může přidat svou trošku do mlýna jako u tiché pošty.

Vražedný útok kosatky na Jessiku Radcliffe

O víkendu zaplavila sociální sítě na celém světě zpráva, že kosatka dravá (latinsky orca) během vystoupení před diváky napadla 23letou trenérku Jessiku Radcliffe. Sdíleli ho jak šokovaní humanisté, tak stoupenci volnosti zvířat a kritici drezúry, takže se video rozmohlo po světě rychleji než covid.

Na záběrech, které se nejdříve objevily na sociální síti TikTok, je mladá žena v bazénu před zraky diváků napadena kosatkou. Video doprovázejí informace o tom, že po deseti minutách svým zraněním podlehla.

Další informace na hraně absurdity se začaly rychle nabalovat. Například že za útok mohla trenérčina menstruační krev, která spustila u cvičené kosatky přirozenou potřebu zabíjet.

Je to fake news

Jasné vzorce „hoaxové matematiky“:

  • clickbaitové titulky
  • stará nesouvisející videa prezentovaná jako aktuální
  • upravené fotky
  • obrázky generované umělou inteligencí

Neexistují žádné další podklady, které by dokazovaly, že se tato kauza skutečně odehrála, žádné zprávy z médií ani oficiální vyjádření mořského parku. Osob se jménem Jessica Radcliffe je mnoho, ale není a nebyla mezi nimi nalezena žádná známá trenérka kosatek.

Věrohodnosti zprávě dodalo propojení se skutečnými událostmi, například úmrtím Alexise Martíneze v roce 2009 a Dawn Brancheauové v roce 2010.

Cvičitelka Dawn Brancheauová s kosatkou na archivním snímku
Kosatka zabila trenérku. TikTokem se šíří fake news
6 fotografií

Stačí však jeden pozorný pohled na video a přinejmenším dva momenty v něm jsou očividným porušením fyzikálních zákonů. Například jak záchranář nakládá tělo na lehátko nebo jak trenérčino tělo poprvé letí vzduchem.

Obětí byl někdo úplně jiný

Cíle bylo sice dosaženo, protože příspěvky i jejich tvůrci a šiřitelé získali miliony sledujících, ale za jakou cenu? Dalo by se sice namítnout, že takový zjevně nereálný výmysl nemůže nikomu reálně uškodit, ale opak je pravdou. Vzbudily totiž i vlnu negativních emocí, na jedné straně vůči kosatkám, na druhou stranu vůči trenérům zvířat.

Odborníci varují: Šíříte jen nenávist!

Pěstování sociálních i jiných fobií prostřednictvím médií (včetně uměleckých děl) není nic nového. Vzpomeňme jen na vliv, který měl v sedmdesátých letech Spielbergův slavný film Čelisti na lidský strach ze žraloků a skutečně kritické ohrožení bílých žraloků poté, co se na ně v Americe pořádaly hony ve znamení ochrany lidské rasy. „Obávám se, že žraloci na mě musí být pořádně naštvaní za to, že jsem přispěl k šílenství, které se strhlo po roce 1975,“ přiznal sám režisér Steven Spielberg v roce 2022 v rozhovoru pro britskou stanici BBC Radio 4.

Falešnou zprávu ohledně útoku kosatky na Jessicu Radcliffe se sice podařilo včas rozklíčovat, ale až poté, co ji viděly miliony sledujících.

Podlehnout tlaku tiktokové reality je velmi snadné a pro řadu lidí vítaným dramatem v životním stereotypu. Ne všichni také poznají dílo umělé inteligence, jejíž výstupy budou čím dál tím dokonalejší a věrohodnější. Odborníci na sociální sítě však upozorňují, že před komentováním a sdílením takových videí je lepší si jejich pravost ověřit, abychom se sami nestali obětí „naheckovaného“ podvědomí, které již nedokáže rozlišit online fikci od reality. Síla internetu je nevyzpytatelná a důsledky mohou být tragické.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Vzácné záběry syna Julie Robertsové. Fanoušci video kritizují kvůli tomu, co na něm chybí

Hollywoodská herečka Julia Robertsová si své soukromí pečlivě střeží. Zatímco její úsměv je známý po celém světě, o jejích dětech se toho ví málo. O to větší událostí je vzácné video, které nedávno...

Bude to pro mě absolutně nová zkušenost, reaguje Marek Eben na novou životní výzvu

StarDance vyráží za diváky po celé České republice a vyprodáno je několik obřích arén. Jaké to bude, vystupovat před několika tisíci lidmi? „Čekal bych, že se budu děsit, ale těším se,“ říká...

Sexy máma Šeredová: miliardář, krásná dcera a luxusní prázdniny

Alena Šeredová tráví čas s rodinou v Itálii, kde žije, ale také ve Španělsku. Fotky pětileté dcery Vivienne, které sdílela na Instagramu, strhly lavinu chvály a srdíček. Jen na jednom se fanoušci...

Jako sedět v první řadě kina. Řidič v Bardejově natočil dechberoucí záběry na silnici

Byla to běžná cesta z práce autem po silnici kolem slovenského Bardejova. A stal se z ní zážitek, kterým žije celé Slovensko. Spolujezdci se totiž podařilo natočit asi dvacetičlenné stádo jelenů na...

Sluneční paprsky zapálily plot a dům. Odrazily se od skleněné dekorace v okně

Máme před sebou horký a slunný víkend. Dávejte proto velký pozor na skleněné ozdoby. I zapomenutá skleněná lahev může na balkoně nebo na zahradě způsobit velký problém. Stačí, když se paprsky odrazí...

Děsivé video o vraždící kosatce zaplnilo internet. Pravda byla úplně jiná

Kdo je Jessica Radcliffe a co se stalo, že kosatka zaútočila na svou trenérku? Otázky, které se o víkendu šířily na TikToku a Facebooku, byly definitivně vysvětleny. Podobné falešné zprávy na...

11. srpna 2025

Bude to pro mě absolutně nová zkušenost, reaguje Marek Eben na novou životní výzvu

StarDance vyráží za diváky po celé České republice a vyprodáno je několik obřích arén. Jaké to bude, vystupovat před několika tisíci lidmi? „Čekal bych, že se budu děsit, ale těším se,“ říká...

11. srpna 2025  11:05

Na letišti v Barceloně nechali rodiče 10leté dítě s propadlým pasem a odletěli na dovolenou

Tento příběh připomíná film Sám doma 2, ve kterém malý Kevin McCallister omylem nasedne do špatného letadla a ocitne se sám v New Yorku. Příběh z minulého týdne z Barcelony je však odlišný v přístupu...

10. srpna 2025

Sluneční paprsky zapálily plot a dům. Odrazily se od skleněné dekorace v okně

Máme před sebou horký a slunný víkend. Dávejte proto velký pozor na skleněné ozdoby. I zapomenutá skleněná lahev může na balkoně nebo na zahradě způsobit velký problém. Stačí, když se paprsky odrazí...

9. srpna 2025

Zeta-Jonesová ve Wednesday zpívá. A nebyl to záměr, i když má Oscara za Chicago

Catherine Zeta-Jonesová se role Morticie Addamsové v seriálu Wednesday neujala jen proto, aby rozdávala chladné pohledy. Herečka se v očekávané druhé sérii naplno vrátila ke svým muzikálovým kořenům...

8. srpna 2025  12:48

Nová okolnost smrti Hulka Hogana. Zemřel během natáčení pro Netflix

Terrence Gene Bollea, světu známý jako legendární wrestler Hulk Hogan, zemřel na konci července ve věku 71 let na zástavu srdce. V době své nečekané smrti prožíval renesanci své kariéry a uprostřed...

8. srpna 2025

Jako sedět v první řadě kina. Řidič v Bardejově natočil dechberoucí záběry na silnici

Byla to běžná cesta z práce autem po silnici kolem slovenského Bardejova. A stal se z ní zážitek, kterým žije celé Slovensko. Spolujezdci se totiž podařilo natočit asi dvacetičlenné stádo jelenů na...

7. srpna 2025  17:37

Sexy máma Šeredová: miliardář, krásná dcera a luxusní prázdniny

Alena Šeredová tráví čas s rodinou v Itálii, kde žije, ale také ve Španělsku. Fotky pětileté dcery Vivienne, které sdílela na Instagramu, strhly lavinu chvály a srdíček. Jen na jednom se fanoušci...

7. srpna 2025  13:39

Jak vytvořit útulné nájemní bydlení? Některé úpravy nejsou ze zákona dovolené

Komerční sdělení

Přestože je pro mnohé mladé lidi vlastní nemovitost jen drahý sen, i tak se mohou osamostatnit a bezduchý nájemní byt si přetvořit přesně podle svého přání, přitom s malými náklady a minimálními...

7. srpna 2025  10:43

Salát ani jeden. Google ukázal, jaké recepty Češi hledají letos v létě nejvíce

Letošní léto se zatím moc nepředvedlo. Mezi přívaly vydatných dešťů občas provokativně vykoukne sluníčko a zase zaleze a namísto tropických veder už někteří musejí topit. To ale Čechům zdaleka...

7. srpna 2025  9:52

Vzácné záběry syna Julie Robertsové. Fanoušci video kritizují kvůli tomu, co na něm chybí

Hollywoodská herečka Julia Robertsová si své soukromí pečlivě střeží. Zatímco její úsměv je známý po celém světě, o jejích dětech se toho ví málo. O to větší událostí je vzácné video, které nedávno...

6. srpna 2025

Fotovoltaická elektrárna: Investice do vlastní elektřiny se vyplatí

Komerční sdělení

Fotovoltaické panely rostou na českých střechách jako houby po dešti. Důvod je prostý. Jsou praktickým řešením, jak snížit účty za elektřinu a získat kus energetické nezávislosti. Zjistěte, proč je...

6. srpna 2025  10:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.