Umělá inteligence má neuvěřitelnou představivost a zjevně i smysl pro humor. Zejména v rukou šikovných programátorů a hackerů lidského podvědomí. Spolu jsou dohromady opravdu silná smečka, která vás přímo v obýváku dokáže přesvědčit, že je vaše čivava vtělení pravlka.
Díky sociálním sítím se pak falešné zprávy (fake news) prohánějí prostorem a každý další vtipálek si může přidat svou trošku do mlýna jako u tiché pošty.
Vražedný útok kosatky na Jessiku Radcliffe
O víkendu zaplavila sociální sítě na celém světě zpráva, že kosatka dravá (latinsky orca) během vystoupení před diváky napadla 23letou trenérku Jessiku Radcliffe. Sdíleli ho jak šokovaní humanisté, tak stoupenci volnosti zvířat a kritici drezúry, takže se video rozmohlo po světě rychleji než covid.
Na záběrech, které se nejdříve objevily na sociální síti TikTok, je mladá žena v bazénu před zraky diváků napadena kosatkou. Video doprovázejí informace o tom, že po deseti minutách svým zraněním podlehla.
Další informace na hraně absurdity se začaly rychle nabalovat. Například že za útok mohla trenérčina menstruační krev, která spustila u cvičené kosatky přirozenou potřebu zabíjet.
Je to fake news
Jasné vzorce „hoaxové matematiky“:
Neexistují žádné další podklady, které by dokazovaly, že se tato kauza skutečně odehrála, žádné zprávy z médií ani oficiální vyjádření mořského parku. Osob se jménem Jessica Radcliffe je mnoho, ale není a nebyla mezi nimi nalezena žádná známá trenérka kosatek.
Věrohodnosti zprávě dodalo propojení se skutečnými událostmi, například úmrtím Alexise Martíneze v roce 2009 a Dawn Brancheauové v roce 2010.
Stačí však jeden pozorný pohled na video a přinejmenším dva momenty v něm jsou očividným porušením fyzikálních zákonů. Například jak záchranář nakládá tělo na lehátko nebo jak trenérčino tělo poprvé letí vzduchem.
Obětí byl někdo úplně jiný
Cíle bylo sice dosaženo, protože příspěvky i jejich tvůrci a šiřitelé získali miliony sledujících, ale za jakou cenu? Dalo by se sice namítnout, že takový zjevně nereálný výmysl nemůže nikomu reálně uškodit, ale opak je pravdou. Vzbudily totiž i vlnu negativních emocí, na jedné straně vůči kosatkám, na druhou stranu vůči trenérům zvířat.
Odborníci varují: Šíříte jen nenávist!
Pěstování sociálních i jiných fobií prostřednictvím médií (včetně uměleckých děl) není nic nového. Vzpomeňme jen na vliv, který měl v sedmdesátých letech Spielbergův slavný film Čelisti na lidský strach ze žraloků a skutečně kritické ohrožení bílých žraloků poté, co se na ně v Americe pořádaly hony ve znamení ochrany lidské rasy. „Obávám se, že žraloci na mě musí být pořádně naštvaní za to, že jsem přispěl k šílenství, které se strhlo po roce 1975,“ přiznal sám režisér Steven Spielberg v roce 2022 v rozhovoru pro britskou stanici BBC Radio 4.
Falešnou zprávu ohledně útoku kosatky na Jessicu Radcliffe se sice podařilo včas rozklíčovat, ale až poté, co ji viděly miliony sledujících.
Podlehnout tlaku tiktokové reality je velmi snadné a pro řadu lidí vítaným dramatem v životním stereotypu. Ne všichni také poznají dílo umělé inteligence, jejíž výstupy budou čím dál tím dokonalejší a věrohodnější. Odborníci na sociální sítě však upozorňují, že před komentováním a sdílením takových videí je lepší si jejich pravost ověřit, abychom se sami nestali obětí „naheckovaného“ podvědomí, které již nedokáže rozlišit online fikci od reality. Síla internetu je nevyzpytatelná a důsledky mohou být tragické.