Další blamáž v Louvru. Mladíci pronesli přes ostrahu obraz a pověsili kousek od Mony Lisy

Autor: ,
  12:30
Jen měsíc po skandální krádeži šperků čelí slavné muzeum Louvre další blamáži. Dva belgičtí influenceři v něm pověsili na stěnu nedaleko světově známé Mony Lisy vlastní podobizny. Po přibližně třech minutách si obrazu všimli zaměstnanci muzea a odstranili jej.

Pařížský Louvre je nejnavštěvovanější muzeum na světě. | foto: Reuters

Téměř měsíc poté, co zatím neznámí pachatelé ukradli z nejnavštěvovanějšího muzea světa vzácné šperky v hodnotě přibližně 88 milionů eur (více než 2,1 miliardy Kč), se dvěma mladíkům podařilo propašovat přes bezpečnostní kontroly rozložený obrazový rám.

Belgičtí influenceři Neal Remmerie a Senne Haverbeke, kteří jsou známí především na sociální síti TikTok, vlastní obraz umístili nedaleko světově známé Mony Lisy od Leonarda da Vinciho, informuje server Brussel Times.

neal_senne

Neal & Senne Lisa nu te bezichtigen in het Louvre ️️

13. listopadu 2025 v 17:02, příspěvek archivován: 20. listopadu 2025 v 8:33
oblíbit odpovědět uložit

Ve videu, které mladíci po své akci zveřejnili, vysvětlují, že přinesli do muzea rozebraný rám z lega a rozdělili si jednotlivé dílky mezi sebe. Po bezpečnostní kontrole rám sestavili a umístili do něj přinesený obraz, který namaloval jeden z nich ve stylu starých mistrů.

To vše přímo v sále Salle des États, kde visí slavná Mona Lisa Leonarda da Vinci i Veroneseho monumentální Svatba v Káni galilejské. Akci stihli těsně před zavírací dobou a z muzea pak bez problémů odešli. Až později zveřejnili na sociálních sítích video, ve kterém ukázali, jak se jim celý „kousek“ podařilo provést.

Mluvčí Louvru zdůraznila, že kostičky lega, papír, ani oboustranná lepicí páska nejsou v muzeu zakázány. K žádné škodě sice nedošlo, ale muzeum chce proti belgickým mladíkům podniknout právní kroky.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

V Austrálii objevili nový druh včely. Má rohy a dostala jméno spojené s peklem

Prokousáváme se dál a dál, až k hranici Západní Austrálie.

V odlehlé části Západní Austrálie byl objeven nový druh včely, která si vysloužila jméno přímo ďábelské: Megachile lucifer. Má totiž miniaturní rohy. A vědkyně zrovna sledovala seriál na Netflixu.

Finále Zrádců 2: kdo je jogínka Mia a jakou má šanci vyhrát milion

Zrádkyně Mia v předposledním díle poslala do vyhnanství Danielu.

Ve druhé řadě oblíbené reality show Zrádci hned od prvního dílu okamžitě přitáhla pozornost Mia. Jedni jí fandí, druzí jí nemohou přijít na jméno. Jako jediná zrádkyně se však probojovala až do...

Sám byl pětkrát ženatý a nevěru radil zatloukat. Pravda a mýty o Miroslavu Plzákovi

MUDr. Miroslav Plzák během knižního veletrhu Svět knihy v Praze v květnu 2001.

Jeho jméno bylo synonymem pro problémy v manželství. Přesněji řečeno pro řešení komunikačních problémů v manželství. Psychiatr Miroslav Plzák totiž v roce 1964 založil v Praze první linku důvěry v...

Austrálie chce povolit dinga jako mazlíčka. Je mnohem chytřejší, varují odborníci

Dingové jsou potomci domácích psů. Přišli do Austrálie před tisíci let s lidmi.

V australském státě Queensland se schyluje k rozhodnutí, které může změnit vztah lidí k jednomu z nejikoničtějších zvířat tamní přírody. Státní vláda uvažuje o tom, že by se dingo mohl stát legálním...

Češi hledají stabilní investice. E-Finance přichází s fondem zaměřeným na nemovitosti ve městě

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Poptávka po investicích do bytů a hotelů v centrech měst zůstává vysoká, nová výstavba je však omezená. Právě na tyto typy nemovitostí v atraktivních lokalitách se zaměří nový fond kvalifikovaných...

Další blamáž v Louvru. Mladíci pronesli přes ostrahu obraz a pověsili kousek od Mony Lisy

Turisté stojí ve frontě na vstup do muzea Louvre. (23. ledna 2025)

Jen měsíc po skandální krádeži šperků čelí slavné muzeum Louvre další blamáži. Dva belgičtí influenceři v něm pověsili na stěnu nedaleko světově známé Mony Lisy vlastní podobizny. Po přibližně třech...

20. listopadu 2025  12:30

Český slavík 2025

Marta Kubišová byla uvedena do Síně slávy Českého slavíka, 29. listopadu 2024.

Kdo se stane novým Českým slavíkem v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap, uvidí diváci v pátek 21. listopadu na TV Nova. Do slavičí Síně slávy bude uveden Vladimír Mišík.

20. listopadu 2025  10:26

Holčička z Grinche a Jim Carey se potkali po 25 letech. V létě se herečka chystá do Česka

Jim Carrey v masce

Můžete vzít holčičku z Kdosic, ale Kdosice z holčičky nikdy. Občas život napíše scénář, který by i hollywoodský producent odmítl jako příliš sentimentální.

20. listopadu 2025

Mák, naše modré zlato: Makové cukroví si zkrátka zamilujete

Ve spolupráci
Makové slepované cukroví od Dr.Oetker

Přichází ta kouzelná doba, kdy kuchyně voní vanilkou, skořicí a… mákem! Tato drobná modrá semínka jsou neodmyslitelnou součástí naší tradice. Perfektně se snoubí se švestkami a parádu dělají i na...

20. listopadu 2025

Ušetřete miliony ve výrobě: Jak na přesnost řezu a svařování?

Ve spolupráci
Besta Trade

Pro nákupčí, výrobní ředitele a konstruktéry platí jednoduchá rovnice: každá chyba v rané fázi výroby plechových dílů stojí na montáži desetinásobek. Zpoždění, nutnost přepracování na staveništi nebo...

20. listopadu 2025

Finále Zrádců 2: kdo je jogínka Mia a jakou má šanci vyhrát milion

Zrádkyně Mia v předposledním díle poslala do vyhnanství Danielu.

Ve druhé řadě oblíbené reality show Zrádci hned od prvního dílu okamžitě přitáhla pozornost Mia. Jedni jí fandí, druzí jí nemohou přijít na jméno. Jako jediná zrádkyně se však probojovala až do...

19. listopadu 2025  17:49

Nová atrakce v Benátkách. Mezi vaporetty skáče divoký delfín a nechce zpět do moře

Delfín Mimmo v Benátkách

Benátky mají novou, překvapivou atrakci. Lagunu obývá divoký delfín, který radostně skáče nad hladinu i mezi loděmi. Mladý samec se tu zjevně cítí jako doma, protože záchranná mise s cílem vyvést ho...

19. listopadu 2025  17:39

Bitvu plešatců s přísavkami rozhodl trénink s ledničkou. Lesklé lebky měly sraz

Japonští plešouni se utkali při úplňku v netradičních hrách

Každý rok se v Japonsku sjedou na jedno místo členové unikátní asociace, aby vzdali hold životnímu nadhledu, humoru... a absenci vlasů. Jejich festival nazvaný Podzimní hostina plešatců (japonsky...

19. listopadu 2025  8:44

Co dělat s věcmi po babičce? Můžete je darovat nebo uložit do skladových boxů

Ve spolupráci
Re-use zařízení v Hranicích funguje už téměř tři roky, měsíčně do něj zavítá...

Člověk se nerad vzdává vzpomínek na své blízké, jenže městské byty nejsou nafukovací. Přitom se nabízí spousta možností, jak památky uchovat pro budoucí generace, případně jim vdechnout nový život....

19. listopadu 2025

Thajská restaurace láká hosty na záplavy. Obědvají po kolena mezi rybami

Zatopená restaurace v provincii Nakhon Pathom v Thajsku

Zatímco velká část Thajska čelí ničivým povodním, jedna restaurace západně od Bangkoku proměnila neštěstí v atraktivní zážitek pro návštěvníky.

18. listopadu 2025

Investujte do emocí: Diamantový šperk jako ideální vánoční dárek

Ve spolupráci
VVDiamonds

Hledáte výjimečný vánoční dárek? Diamantový šperk spojuje luxus a investici. Přečtěte si o úskalích výběru a radách jak nejlépe vybrat.

18. listopadu 2025

5 důvodů, proč vám nemovitostní fondy zajistí klidný spánek

Komerční sdělení
Nemovitost v portfoliu nemovitostních fondů ZDR Investments

Máte úspory, ale nechcete je nechat ležet ladem? Dnes má každý možnost investovat do nemovitostí – a to bez starostí s nájemníky, opravami a hypotékami.

17. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.