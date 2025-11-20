Téměř měsíc poté, co zatím neznámí pachatelé ukradli z nejnavštěvovanějšího muzea světa vzácné šperky v hodnotě přibližně 88 milionů eur (více než 2,1 miliardy Kč), se dvěma mladíkům podařilo propašovat přes bezpečnostní kontroly rozložený obrazový rám.
Belgičtí influenceři Neal Remmerie a Senne Haverbeke, kteří jsou známí především na sociální síti TikTok, vlastní obraz umístili nedaleko světově známé Mony Lisy od Leonarda da Vinciho, informuje server Brussel Times.
Ve videu, které mladíci po své akci zveřejnili, vysvětlují, že přinesli do muzea rozebraný rám z lega a rozdělili si jednotlivé dílky mezi sebe. Po bezpečnostní kontrole rám sestavili a umístili do něj přinesený obraz, který namaloval jeden z nich ve stylu starých mistrů.
To vše přímo v sále Salle des États, kde visí slavná Mona Lisa Leonarda da Vinci i Veroneseho monumentální Svatba v Káni galilejské. Akci stihli těsně před zavírací dobou a z muzea pak bez problémů odešli. Až později zveřejnili na sociálních sítích video, ve kterém ukázali, jak se jim celý „kousek“ podařilo provést.
Mluvčí Louvru zdůraznila, že kostičky lega, papír, ani oboustranná lepicí páska nejsou v muzeu zakázány. K žádné škodě sice nedošlo, ale muzeum chce proti belgickým mladíkům podniknout právní kroky.