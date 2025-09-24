Čtvrtou světovou válku začne jaderný útok na Prahu, věští Cibulka s kyvadélkem

Petra Škraňková
  13:00
Aktivista Petr Cibulka, který kandiduje v každých volbách se stále stejným programem, ale nikdy neuspěl, přišel do volebního vysílání České televize s šokující předpovědí. V roce 2107 podle něj začne čtvrtá světová válka, Rusko ji zahájí jaderným útokem na Prahu.

Petr Cibulka, aktivista a disident (2017) | foto: WikimediaCreative Commons

Veřejnoprávní média mají povinnost před volbami věnovat prostor všem hnutím a stranám, které kandidují. Proto se v úterý večer do vysílání Událostí komentářů dostal i aktivista a někdejší disident Cibulka.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Soud odmítl stížnosti na nepřiznané koalice

Moderátorka Jana Peroutková se ho zcela vážně zeptala, jestli jeho siderické kyvadlo, se kterým byl v minulosti opakovaně v televizních debatách, ukázalo v poslední době něco zajímavého.

„V roce 2107 Rusko zahájí čtvrtou světovou válku atomovým útokem na Prahu a naším úkolem je zbavit se ruských fízlů do té doby co nejrychleji,“ odpověděl Cibulka.

Hlavním úkolem Česka je podle něj přesunout většinu českého národa do Argentiny, do Patagonie. „To je daleko od Moskvy, tam budeme v bezpečí,“ vysvětlil.

Cibulka už dlouhá léta tvrdí, že je svět od roku 2011 ve třetí světové válce. Současně také opakovaně zmiňuje, že všichni významní čeští i západní politici jsou agenti ruských zpravodajských služeb KGB a GRU. „Válka skončí tím, že se česká armáda vrátí do Prahy a udělá v ní pořádek – postaví ruské špiony ke zdi a postřílí je,“ dodal v České televizi.

Od roku 2014 chodí do televizního vysílání s kyvadlem a propaguje psychotronickou gramotnost. Před šesti lety v debatě České televize pomocí svého siderického kyvadla předpověděl, že v roce 2025 v Evropě vypukne ostrá fáze třetí světové války a Američané stáhnou své vojáky z Evropy.

Geniální vizionář s kyvadélkem? Cibulka prorokoval stažení USA i rozpad NATO

Jeho starým výrokem se v souvislosti s nástupem prezidenta USA Donalda Trumpa baví uživatelé sociálních sítí.

