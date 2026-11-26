Srdcem novinky je kvalitní belgická čokoláda od světově uznávané společnosti Callebaut. Díky 46% podílu kakaové sušiny přináší intenzivní a vyváženou chuť s hlubokým čokoládovým profilem. Dezertům propůjčuje bohatý, sametový charakter, zároveň však harmonicky doplňuje ostatní ingredience a nepřebíjí jejich chuť. Čokoláda na pečení Dr. Oetker je vyrobena z kakaa s certifikací Rainforest Alliance a její kvalitní složení podtrhuje také to, že neobsahuje palmový tuk. Můžete si tak vychutnat své oblíbené čokoládové recepty s dobrým pocitem a soustředit se na radost z pečení a sdílení sladkých chvil s blízkými.
Jedna čokoláda, nespočet možností
První Čokoláda na pečení Dr. Oetker má v kuchyni opravdu široké využití. Díky skvělé a rychlé rozpustnosti se s čokoládou pracuje s jistotou a bez zbytečné námahy. Hodí se nejen k přípravě lesklých polev, do těst, krémů a náplní, ale také do snídaňových kaší. Láká i k mlsání po kostičkách, a to nejen při pečení.
Velkou výhodou je také praktické 150g balení, které vystačí na polevu pro standardní plech. Originální kostičky zdobené logem se navíc snadno dávkují a vypadají skvěle i jako závěrečná dekorace na hotovém dezertu.
Podzim ve znamení čokolády
S příchodem podzimu dostává čokoláda v kuchyni ještě více prostoru. Dodá výraznou chuť vláčnému perníku, čokoládovým muffinům nebo brownies a skvěle ladí se sezónními surovinami, jako jsou ořechy, jablka či hrušky. S blížícími se Vánocemi pak propůjčí svátečnímu cukroví profesionální vzhled a neodolatelnou chuť. Vyzkoušejte letos Čokoládovo-kokosové rozpuky. Potěší všechny milovníky kokosu a čokolády a jejich příprava je velmi jednoduchá.
Recept: Čokoládovo-kokosové rozpuky
Čokoládovo-kokosové rozpuky potěší všechny milovníky kokosu, čokolády a ořechů. Na přibližně 60 kousků budete potřebovat plech na pečení, elektrický ruční šlehač a tyto ingredience:
Na těsto
- 3 bílky
- 150 g moučkového cukru
- 3 žloutky
- 250 g strouhaného kokosu
- 120 g strouhané Čokolády na pečení 46 % Dr. Oetker
- 150 g strouhaných vlašských ořechů nebo mandlí
Na obalení
- 100 g moučkového cukru
- 1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker
Postup
- Nejprve vyšlehejte v jedné míse bílky s moučkovým cukrem dotuha a ve druhé míse žloutky do pěny.
- Ke žloutkům přidejte kokos smíchaný s čokoládou a ořechy nebo mandlemi. Nakonec opatrně vmíchejte sníh, dokud se vše nespojí.
- Těsto rozdělte na 60 stejných dílů a z každého vytvarujte kuličku. Tu obalte v moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým cukrem a rozložte na plech vyložený papírem na pečení v dostatečné vzdálenosti od ostatních.
- Pečte asi 25 minut v předehřáté elektrické troubě na 160 °C nebo v horkovzdušné troubě na 140 °C. Hotové cukroví nechte vychladnout.
Osvědčené recepty od Dr. Oetker čekají na začátečníky i zkušené domácí pekařky a pekaře také na zadní straně obalu. Najdete zde například návod na čokoládovou polevu na perník nebo jemný krém na dort. Další inspirativní recepty na dezerty, v nichž hraje hlavní roli nová Čokoláda na pečení Dr. Oetker hlavní roli, stejně jako praktické tipy a triky pro práci s těsty a polevami, jsou k dispozici na www.cokolada-na-peceni.cz.
Recept: Čokoládové dortíčky
Čokoládu na pečení Dr. Oetker si naplno vychutnáte v Čokoládových dortíčcích. Na přibližně 40 kousků budete potřebovat kolečko na vykrajování o průměru 5 cm, plech na pečení, šlehač a tyto ingredience:
Na těsto
- 380 g hladké mouky
- 1 balíček Kypřicího prášku do pečiva Dr. Oetker
- 140 g moučkového cukru
- 1 balíček Skořicového cukru Dr. Oetker
- 2 zarovnané PL Přírodního kakaa Dr. Oetker
- 70 g mletých vlašských ořechů
- 1 vejce
- 250 g změklého másla
Na náplň
- 1 balíček Dr. Oetker Puding příchuť Čokoláda
- 300 ml polotučného mléka
- 2 zarovnané PL cukru
- 125 g změklého másla
- 2 zarovnané PL moučkového cukru
Na polití a ozdobení
- 1 balení Čokolády na pečení 46 % Dr. Oetker
- 10 g 100% rostlinného tuku
- Zdobení tmavé Dr. Oetker
- Zdobení bílé Dr. Oetker
Postup
1. V míse smíchejte mouku s kypřicím práškem, moučkovým a skořicovým cukrem, kakaem a ořechy. Přidejte vejce a máslo a ručně vypracujte hladké těsto. Nechte ho asi 30 minut odpočinout v chladničce.
2. Poté těsto pomocí válečku rozválejte na plát silný asi 3 mm a vykrajujte kolečka. Rozložte je na plech vyložený papírem na pečení a pečte asi 10 minut v předehřáté elektrické troubě na 180 °C nebo na 160 °C v horkovzdušné troubě. Upečená kolečka nechte vychladnout.
3. Mezitím připravte náplň. Puding uvařte podle návodu na obale, ale pouze s 300ml mléka a cukrem, a nechte ho vychladnout. Máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem dohladka a postupně do něj zašlehejte vychladlý puding. Náplní slepujte vždy dvě kolečka k sobě a hotové dortíčky uložte do chladničky ztuhnout.
4. Nakonec rozpusťte čokoládu ve vodní lázni, smíchejte ji s rostlinným tukem a důkladně promíchejte. Povrch dortíčků namáčejte do polevy, ozdobte tmavým a bílým zdobením a nechte zatuhnout.
Tip pro vás: Kouzlo domácího pečení ukryté v čokoládě
Jen máloco dokáže navodit atmosféru svátečního pečení lépe než lesklá čokoládová poleva, která se při zakrojení jemně prolomí, vláčný dort s bohatým krémem nebo ještě teplý perník vonící po kakau. Novinkou letošní sezóny je prvotřídní Čokoláda na pečení Dr. Oetker s 46 % kakaové sušiny s intenzivní, vyváženou chutí a vysokou kvalitou. Díky výborné rozpustnosti se skvěle hodí k přípravě polev, krémů, náplní i do samotných těst, stejně dobře si ji ale vychutnáte i samotnou. Praktické 150g balení je ideální velikost pro přípravu polevy na celý plech. Pokud navíc do rozpuštěné čokolády přidáte trochu kokosového oleje, získáte ještě hladší a lesklejší výsledek. Čokoláda je vyrobena z certifikovaného kakaa, neobsahuje palmový tuk a na zadní straně obalu nabízí inspiraci v podobě receptů na čokoládovou polevu i jemný čokoládový krém.
Více chutných receptů naleznete na webu:
Čokoláda na pečení | Dr. Oetker