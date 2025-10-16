Co spojuje míč zaseklý v ribstolech s poslední nocí v hotelu? Splín a somálský hit

Tereza Hrabinová
  16:58
Na sociálních sítích se v posledních týdnech rozšířil vizuální trend, který si říká rare aesthetic, volně přeloženo bizarní estetika. Spočívá v kombinaci nekvalitních, často záměrně „ošklivých“ obrázků s nostalgií a podivnou, těžko popsatelnou atmosférou. A ještě divnější hudbou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Uživatelé tímto způsobem vytvářejí mikropříběhy a vizuální koláže, které evokují pocity z minulosti, drobné, specifické momenty, jež se navzdory své osobní povaze ukazují jako univerzální zkušenosti.

Tyto krátké texty často doprovází koláž nebo rozostřený obrázek s retro nádechem: školní chodby, hotelové pokoje, prázdné parkoviště za soumraku. Celek působí jako podvědomá vzpomínka, která nikdy úplně neexistovala, ale přesto si ji nějak pamatujeme.

Například:

  • Poslední den na hotelu, kam už se nikdy nevrátíš
winterx19

ultra rare aesthetic: It's the last day at a hotel you'll never see again

  • Návštěva supermarketu první den na dovolené
winterx19

rare aesthetic: the grocery store at your first night on vacation

  • Když si odpoledne zdřímneš a pak nevíš, kde všichni jsou
fedianovich_

#rare #aesthetic #nap

  • Ten jeden balon, který uvízl na stropě tělocvičny
winterx19

rare aesthetic: that one gym ball at the top of the gym roof

  • Když se vrátíš domů po tom, co ses ve spěchu chystala na párty
doomed_fairy
Nostalgickou atmosféru podtrhuje i hudba

Trend rare aesthetic je propojený s jednou konkrétní písní – Gorof (Elixir). Není to nová skladba, ale ztracený klenot somálské hudby, který byl znovuobjeven na kompilačním albu Sweet As Broken Dates: Lost Somali Tapes from the Horn of Africa z roku 2017.

Tento projekt mapuje a zachraňuje hudební dědictví Somálska z období před vypuknutím občanské války. Skladby na albu pocházejí z let 1969 až 1988, tedy z doby, kdy v zemi navzdory represivnímu režimu vzkvétala bohatá a stylově pestrá hudební scéna. Ta byla částečně státem podporovaná, ale z velké části fungovala v undergroundu navzdory cenzuře a hrozbě postihů.

Původní zpěvačka písně Gorof, Sahra Dawo, byla výraznou osobností somálské hudby 80. a 90. let. Skladba vznikla už tehdy, ale do streamovacích služeb se oficiálně dostala až díky zmíněnému albu. Na této nahrávce ji doprovází legendární kapela Dur-Dur Band.

Láska jako miska mléka

A o čem píseň je? Gorof je tradiční somálská nádoba používaná k dojení hospodářských zvířat, často velbloudů. Ve společnosti má ale hlubší význam. Sdílení gorofu s mlékem symbolizuje přátelství, blízkost a důvěru.

Píseň používá metafory a vypráví o touze, která nemá zpětnou odezvu. O lásce, která se nabízí, ale není přijímána. O mléce, které nikdo nepije, i když gorof stojí připravený.

