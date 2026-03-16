Pokud váháte, kam vyrazit, připravili jsme pro vás výběr pěti akcí, kde se potkává špičkový výkon s atmosférou, která pohltí i ty nejmenší diváky.
1. Spartan Trail Praha Expo – Pro malé hrdiny
Hned v polovině března startuje sezona pro milovníky adrenalinu. Sportovní akce v Praze na Výstavišti (Expo) má specifické kouzlo – je tu prostor, energie a sparťanská komunita, která se nebojí bláta ani výzev.
14. března 2026
- Proč vzít děti: Uvidí superhrdiny v reálném světě. Spartan Trail je hlasitý, energický a velmi fotogenický. Pro děti ve věku 4–12 let je to ideální motivace k pohybu – v cíli uvidí úsměvy, medaile a nespoutanou radost z překonání sebe sama.
- Tip pro rodiče: Držte se v zóně startu a cíle. Právě tam je koncentrace emocí nejvyšší a děti nebudou unavené dlouhým čekáním u trati.
2. Mistrovství světa v krasobruslení 2026 – Sport jako ze zimní pohádky
Pokud hledáte absolutní vrchol sezony, je to krasobruslení v Praze. O2 arena se koncem března promění v ledové divadlo, kde se představí kompletní světoví krasobruslaři čerstvě po olympiádě v Miláně.
24.–29. března 2026
- Propojení sportu a umění: Pro děti je mistrovství světa v krasobruslení fascinující podívanou. Vidí neuvěřitelné akrobatické kousky, které doprovází hudba, kostýmy a světelná show. Je to sport, který vypadá jako umělecké vystoupení, ale skrývá v sobě drsný dril a sílu.
- Zážitek na celý život: Vidět olympijské vítěze na vlastní oči, cítit chlad ledu a slyšet zaříznutí brusle do plochy, to televize nepřenese. Pro malé bruslaře je to obrovská inspirace, pro ostatní děti estetický zážitek, který v nich probudí smysl pro eleganci i disciplínu.
- Rodinný tip: Využijte možnosti zakoupit vstupenky na oficiální tréninky. Jsou cenově dostupnější, panuje na nich uvolněnější atmosféra a děti uvidí své idoly úplně zblízka, často i v neformálním oblečení, jak pilují detaily svých jízd. Vstupenky si můžete zakoupit i na soutěže v krasobruslení. Ať už si vyberete jakoukoliv soutěž, atmosféra bude jako vždy skvělá.
3. Generali Prague Half Marathon – Velkoměsto jako stadion
Tato mezinárodní sportovní akce promění pražské ulice v nekonečný proud energie. Půlmaraton je skvělou volbou pro rodiny, které chtějí zažít atmosféru velkého závodu.
28. března 2026
- Proč vzít děti: Fandění v ulicích, bubeníci podél trati a vlajky z celého světa. Děti milují pocit, že jsou součástí něčeho velkého. Můžete si vybrat jedno strategické místo, třeba u Mánesova mostu, a udělat si z fandění hru – počítejte barvy dresů nebo hledejte české favority.
- Zážitek pro školáky (8–12 let): V tomto věku už děti rozumí příběhům. RunCzech sází na emoce a lidský rozměr běhu – děti uvidí, že závodí jak profíci z Keni, tak tátové od rodin.
4. Prague International Marathon – Emoce v cíli
Květnový maraton je největší běžeckou událostí roku. Zatímco půlmaraton je o rychlosti, maraton je o vytrvalosti a překonávání limitů.
3. května 2026
- Proč vzít děti: Cílová rovinka na Staroměstském náměstí je místo, kde tečou slzy štěstí. Pro teenagery (13+) je to silná lekce o tom, co znamená vydržet až do konce.
- Tip pro rodiče: Vyrobte s dětmi transparenty nebo jim dejte řehtačky. Když mají děti aktivní roli podpůrného týmu, vtáhne je to do děje mnohem víc.
5. Světový pohár ve vodním slalomu v Troji – Adrenalinová jízda
Pokud vaše děti potřebují akci každou sekundu, Troja je sázka na jistotu. Vodní slalom je pro diváky jeden z nejatraktivnějších sportů vůbec.
5.–7. června 2026
- Proč vzít děti: Je to rychlé, srozumitelné (branky, proud, voda) a stříká to! Areál v Troji umožňuje být sportovcům doslova na dosah ruky. Děti uvidí detaily práce s pádlem a eskymácké obraty, které vypadají jako kouzla.
- Léto v Praze: Akce má skvělý výletový vibe. Dá se spojit s procházkou podél Vltavy nebo návštěvou nedaleké ZOO. Podle oficiálního kalendáře ICF patří pražský závod k vrcholům světové sezony, takže uvidíte absolutní elitu.
|Věk dítěte
|Doporučená akce
|Hlavní důvod
|4–7 let
|Vodní slalom Troja
|Rychlá akce, srozumitelný princip, voda.
|8–12 let
|Krasobruslení v O2 areně
|Wow momenty, propojení sportu a show.
|13+ let
|Prague Marathon
|Silné emoce, inspirace a atmosféra v centru.
Ať už si vyberete technickou dokonalost na ledě, nebo vytrvalost v ulicích, sportovní akce v Praze v roce 2026 nabízejí víc než jen výsledky. Nabízejí příběhy, které vašim dětem ukážou, že cesta k úspěchu vede přes nadšení a radost z pohybu.
Obsah vznikl ve spolupráci s Českým krasobruslařským svazem.