Čtyřleté prase vietnamské z Kalifornie má na Instagramu přes 1,1 milionu sledujících. A nedávno se díky tomu prasátko Merlin zapsalo do Guinnessovy knihy rekordů, konkrétně do kategorie nejvíce fanoušků na této sociální síti pro účet prasete.
Za jeho slávou stojí Mina Alali, která se věnuje tvorbě obsahu na sociálních sítích. Prasátko si pořídila v roce 2022 jako malé tříměsíční sele.
Začalo ho učit pokyny jako pejska, ale brzy přidala náročnější úkoly. Na podlahu v domě umístila ke stěně tlačítka, která přehrávají krátké věty. Když Merlin čenichem tlačítko zmáčkne, ozve se například Dobré ráno, Děkuji, Mám hlad, Chci jít ven, Chci si hrát a podobně. Merlin je podle své paničky používá pravidelně a velmi rychle se naučil, co které znamená.
Videa, kdy na větu majitelky reaguje zmáčknutím tlačítka, která tak dá odpověď, z něj udělala internetovou hvězdu. Lidé sledují, jak prasátko oznamuje své potřeby nebo reaguje na dění kolem sebe. Jeho popularita rozpoutala na internetu debatu o tom, jak inteligentní prasata ve skutečnosti jsou.
Samotná Mina ho místo ke psovi přirovnává k batoleti. Umí totiž být i umíněný a dokonce i trucuje.
Zdá se, že tohle prasátko Merlin má před sebou ještě dlouhou kariéru. A miliony lidí jsou zvědavé, co „řekne“ příště.