Chytré prase Merlin je hvězdou Instagramu. Umí totiž odpovídat na otázky

Natálie Brabcová
  5:00
Když si pořizovala malé prasátko, chtěla jen domácího mazlíčka. Ani ve snu si nepředstavovala, že by její Merlin mohl být hvězdou internetu. Čtyřletý vepřík z Kalifornie baví miliony lidí a díky své zvláštní schopnosti se dokonce zapsal do Guinnessovy knihy rekordů.

Čtyřleté prase vietnamské z Kalifornie má na Instagramu přes 1,1 milionu sledujících. A nedávno se díky tomu prasátko Merlin zapsalo do Guinnessovy knihy rekordů, konkrétně do kategorie nejvíce fanoušků na této sociální síti pro účet prasete.

Za jeho slávou stojí Mina Alali, která se věnuje tvorbě obsahu na sociálních sítích. Prasátko si pořídila v roce 2022 jako malé tříměsíční sele.

Merlin a jeho Guinnessův rekord za nejvíce fanoušků mezi prasaty na instagramu.
Mina Alali se svými mazlíčky, holubem, psem a prasetem.
Mina Alali s prasátkem Merlinem v televizním studiu

Začalo ho učit pokyny jako pejska, ale brzy přidala náročnější úkoly. Na podlahu v domě umístila ke stěně tlačítka, která přehrávají krátké věty. Když Merlin čenichem tlačítko zmáčkne, ozve se například Dobré ráno, Děkuji, Mám hlad, Chci jít ven, Chci si hrát a podobně. Merlin je podle své paničky používá pravidelně a velmi rychle se naučil, co které znamená.

Videa, kdy na větu majitelky reaguje zmáčknutím tlačítka, která tak dá odpověď, z něj udělala internetovou hvězdu. Lidé sledují, jak prasátko oznamuje své potřeby nebo reaguje na dění kolem sebe. Jeho popularita rozpoutala na internetu debatu o tom, jak inteligentní prasata ve skutečnosti jsou.

Místo slaniny si z prasátka udělali syna. Půltunový Hammy teď drží dietu

Samotná Mina ho místo ke psovi přirovnává k batoleti. Umí totiž být i umíněný a dokonce i trucuje.

Zdá se, že tohle prasátko Merlin má před sebou ještě dlouhou kariéru. A miliony lidí jsou zvědavé, co „řekne“ příště.

Chytré prase Merlin je hvězdou Instagramu. Umí totiž odpovídat na otázky

Prase s 1,1 milionu sledujících na Instagramu získalo zápis do Guinnessovy...

Když si pořizovala malé prasátko, chtěla jen domácího mazlíčka. Ani ve snu si nepředstavovala, že by její Merlin mohl být hvězdou internetu. Čtyřletý vepřík z Kalifornie baví miliony lidí a díky své...

Vyléváte horkou vodu do dřezu? Připravte si peníze na instalatéra

Rohový dřez Lotus značky Schock je z kompozitního materiálu Cristalite®, cena

Vyléváte do dřezu nebo do záchodu horkou vodu z vaření? Běžný zvyk vás může vyjít draho. Zvlášť pokud máte potrubí z PVC nebo dřez ze smaltu či keramiky.

16. března 2026  8:30

Český lev 2026

Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii získala ředitelka Státního...

Nejlepším filmem roku 2025 je Karavan, režisérkou Katarína Gramatová za film Nahoře nebe, v dolině já. Z herců byli oceněni Kateřina Falbrová, Kristýna Ryška, Juliána Brutovská, Johana Matoušková,...

14. března 2026  20:53

