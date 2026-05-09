Chytré bydlení už není sci-fi. Jak moderní technologie mění naše domovy?

Autor:
Ve spolupráci   6:00
Chytrá domácnost už dávno neznamená jen žárovku ovládanou mobilem. Moderní bydlení dnes umí samo ztlumit topení, rozsvítit cestu na toaletu, upozornit na únik vody nebo přizpůsobit pracovní kout kvalitě vzduchu. Technologie se navíc stále častěji schovávají přímo do designu a nábytku. Jak vypadá smart home v roce 2026 a proč se vyplatí plánovat ho s předstihem?
Domov, který myslí za vás

Domov, který myslí za vás | foto: FAVIAdvertorial

Domov, který myslí za vás
Domov, který myslí za vás
Domov, který myslí za vás
Domov, který myslí za vás
12 fotografií

Domov by měl být místem, kde se cítíme maximálně bezpečně a pohodlně. Právě v tom, jak dnes své soukromí, teplo či osvětlení spravujeme, nastala tichá revoluce.

Podle posledních dat ČSÚ používá chytré domácí spotřebiče již přibližně 16 % českých domácností, přičemž největší nárůst zaznamenáváme u rodin, které hledají efektivní správu energií.

Smart home už totiž dávno není jen drahou hračkou pro technologické nadšence, ale stává se funkční vrstvou bydlení, která prokazatelně zvyšuje komfort a šetří rodinný rozpočet.

Co znamená chytré bydlení? Méně ovládání, více automatizace

Mnoho lidí si pod pojmem smart home představí mobilní telefon plný aplikací, kterými musí vše manuálně zapínat. Skutečně chytré bydlení je však pravý opak – je to systém, který o vás ví, učí se vaše rutiny a reaguje autonomně.

Základem je tzv. Internet věcí (IoT), tedy síť zařízení, která spolu komunikují. Skutečná automatizace vypadá tak, že když odcházíte z domu, systém sám zamkne, zhasne, zatáhne žaluzie a přepne topení do úsporného režimu. Pro zapojení do chytré domácnosti nepotřebujete nákladnou rekonstrukci, stačí pár bezdrátových prvků.

Domov, který myslí za vás
Domov, který myslí za vás

Světla, topení a bezpečnost: Technologie, které už lidé opravdu používají

Důvody, proč si lidé pořizují chytré prvky, jsou v Česku jasné: úspory, bezpečí a pohodlí.

  • Chytré osvětlení: Nejde jen o změnu barev. Moderní systémy simulují přirozený biorytmus – ráno vás budí jasným bílým světlem, večer automaticky tlumí modrou složku. Příklad z brněnského centra Olympia ukazuje, že chytré řízení světel dokáže ušetřit až 34 % nákladů na elektřinu.
  • Řízení energií: S nástupem chytrých elektroměrů a komunitní energetiky se smart home stává aktivním hráčem. Systém dokáže spustit pračku nebo myčku v momentě, kdy je elektřina nejlevnější (nízký tarif) nebo když vaše fotovoltaika vyrábí přebytek.
  • Bezpečnost bez kompromisů: Kamery, senzory úniku vody a chytré zámky poskytují klid v duši. Dnešní standardy ale vyžadují i kybernetickou bezpečnost. Evropský akt o kybernetické odolnosti zavádí přísná pravidla, aby se vaše kamera nestala terčem hackerů.
Domov, který myslí za vás

Home office dnes sází na ergonomii

Práce z domova se stala standardem, ale studie publikované v roce 2026 (včetně výzkumů v rámci Ergonomics & Hygiene Conference 2026 a souvisejících oborů) zdůrazňují, že domácí kanceláře často nesplňují základní hygienické a ergonomické normy, což vede k nárůstu muskuloskeletálních obtíží a rizikům v oblasti BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

Chytré technologie hrají v ochraně zdraví důležitou roli:

  1. Senzory kvality vzduchu: Monitorují hladinu CO2. Jakmile stoupne, chytrá čistička nebo rekuperace zvýší výkon, čímž předchází únavě a bolestem hlavy.
  2. Inteligentní nábytek: Výškově nastavitelné stoly a ergonomické židle s AI podporou sledují, jak sedíte, a upozorní vás, kdy je čas se protáhnout.
  3. Vizuální komfort: Chytré osvětlení eliminuje odlesky na monitoru a automatické stínění reaguje na pohyb slunce po obloze.
Domov, který myslí za vás
Domov, který myslí za vás

Když se design potká s funkcí

Trendem roku 2026 je neviditelná technologie. Už nechceme mít v obývacím pokoji deset plastových ovladačů. Moderní smart home je integrován přímo do interiérových prvků.

Důležitým milníkem je standard Matter. Ten řeší největší bolest minulosti – kompatibilitu. Díky Matteru už nemusíte přemýšlet, jestli si vaše nová lampa bude rozumět právě s vaším telefonem. Zařízení různých značek spolu konečně mluví jedním jazykem.

Domov, který myslí za vás
Domov, který myslí za vás

Tip pro vás

Při zařizování chytrého bytu je nejdůležitější začít u nábytku, který technologii přirozeně integruje. Hledejte kousky s vestavěným bezdrátovým nabíjením, skrytým vedením kabeláže nebo ambientním podsvícením, které slouží zároveň jako orientační noční světlo.

Nábytek, který je tech-redy – od nočních stolků, které nabíjí telefon bez kabelů, až po pohovky s integrovanými USB porty pro pohodlnou práci – najdete na FAVI.

Domov, který myslí za vás

Komu chytré bydlení pomůže nejvíce?

Kromě technologických nadšenců a rodin hledajících úspory má smart home silný sociální přesah, který v české společnosti získává na stále větší důležitosti.

Moderní řešení, jako jsou senzorické podlahy implementované například v domově pro seniory v Borohrádku, dokážou v reálném čase rozpoznat pád člověka. Systém okamžitě informuje ošetřovatele nebo rodinné příslušníky.

„Senzorová podlaha se skládá ze čtverců, které mají zabudované obvody s procesory. A máme centrální počítač, na kterém je možné sledovat, co se na kterém pokoji děje. Alarm vyhlásí případný pád osoby a sociální pracovnici přijde SMS zpráva s výstrahou,“ popisuje stavbyvedoucí Tomáš Bárta.

Technologie ale pomáhají i v běžné denní rutině. Chytrá lednice či připojené senzory na vodovodních bateriích mohou diskrétně monitorovat, jestli starší rodiče dodržují pitný režim nebo si připravili jídlo, aniž by se cítili pod neustálým dohledem.

Domov, který myslí za vás

Podobně revoluční dopad má chytré bydlení na život lidí s handicapem. Pro člověka s omezenou hybností může být i tak triviální úkon, jako je vyvětrání, rozsvícení světla nebo úprava teploty na termostatu, nepřekonatelnou překážkou vyžadující asistenci druhé osoby.

Projekty jako česká iniciativa Silou hlasu však ukazují, že díky hlasovému ovládání se tito lidé stávají pány svého prostoru. Možnost hlasem otevřít vchodové dveře, ovládat ventilaci nebo nastavit polohovatelnou postel jim vrací pocit samostatnosti a sebeúcty. Chytrá domácnost se tak v jejich případě mění z luxusního doplňku v nástroj osobní svobody, který jim umožňuje žít ve vlastním domově mnohem déle a nezávisleji.

Bezpečnost a soukromí

Čím více je domácnost propojená, tím větší je její digitální stopa. Odborníci doporučují držet se tří pravidel:

  1. Silná hesla a 2FA: Dvoufázové ověření je u přístupu ke kamerám naprostou nezbytností.
  2. Aktualizace: Kupujte zařízení od renomovaných výrobců, kteří zaručují softwarovou podporu.
  3. Oddělená síť: Pro chytrá zařízení (IoT) si vytvořte na routeru samostatnou Wi-Fi síť, aby případný útok neohrozil váš počítač s bankovnictvím.
Domov, který myslí za vás

Jak začít s chytrou domácností?

  • Hledejte přínos, ne hračku: Místo nákupu náhodných doplňků se zaměřte na to, co vám reálně usnadní život. Chcete víc pohodlí? Pořiďte si chytré osvětlení. Jde vám o úspory? Začněte termostatem nebo chytrými hlavicemi, které topí jen tam, kde se zrovna nacházíte.
  • Držte se jednoho systému: Vyberte si jednu hlavní platformu (např. Apple Home, Google Home nebo Samsung SmartThings). Pokud budou všechna zařízení mluvit stejným jazykem, můžete je ovládat z jedné aplikace a snadno vytvářet automatizace, které fungují bez vašeho zásahu.
  • Propojte technologii s nábytkem: Smart home by neměl vypadat jako prodejna elektroniky. Na FAVI můžete vybírat nábytek, který technologii přirozeně schovává – například stolky s integrovaným bezdrátovým nabíjením nebo postele a skříňky s diskrétním podsvícením, které se aktivuje pohybem.
  • Vždy mějte plán B: I ta nejmodernější technologie musí mít manuální pojistku. Kvalitní prvky poznáte tak, že i při výpadku Wi-Fi nebo vybitém telefonu můžete světlo zhasnout klasickým vypínačem a dveře odemknout fyzickým klíčem.
Domov, který myslí za vás

Chytré bydlení už není o dálkovém ovládání, ale o vytváření prostředí, které nás podporuje v práci i odpočinku. Pokud plánujete rekonstrukci nebo zařizování nového bytu, dívejte se na nábytek a technologie jako na jeden celek. Budoucnost totiž patří domovům, které jsou nejen chytré, ale i krásné a zdravé.

Obsah vznikl ve spolupráci s FAVI.

Nejčtenější

Jediná devaterčata na světě oslavila páté narozeniny. Kolik stojí jídlo pro ně na měsíc?

Devaterčat z Mali slaví páté narozeniny

Jsou to jediná devaterčata na světě a spolu se svou maminkou jsou zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů. Letošní oslava jejich pátých narozenin byla speciální.

Je lepší paměťová pěna, nebo pružinová matrace? Záleží, jestli spíte na zádech

Ve spolupráci
Matrace řady Innovative italské značky Dorelan.

Průměrný člověk stráví spánkem neuvěřitelných 33 let svého života. Přesto často podceňujeme výběr matrace. A právě složení matrace zásadně ovlivňuje, zda se ráno probudíme svěží, nebo se ztuhlými...

Budoucnost kuchyní: Trouba, která pozná pizzu, lednice v zásuvce a barvy proti stresu

Milánský veletrh Salone del Mobile

Kuchyně, které rozpoznají pokrm, zklidní mysl a dokonale splynou s obývacím pokojem. Letošní veletrh EuroCucina v Miláně ukázal, že budoucnost vaření není v kosmických technologiích, ale v nečekané...

U bazénu nebylo volné žádné lehátko. Muž zažaloval cestovku a uspěl

Hotel Panorama (Vassilikos, Řecko)

Turista na dovolené vstával každý den už v šest hodin ráno, aby našel volné lehátko u bazénu. Marně, všechna byla obsazená ručníky. Muž se proto rozhodl žalovat cestovní kancelář.

Vše nejlepší, sire. Na pláži vznikl obří portrét Davida Attenborougha

Na pláži v severní Anglii vznikl obří portrét Davida Attenborougha

Světoznámý britský dokumentarista a přírodovědec David Attenborough oslaví v pátek 8. května sté narozeniny. Na jeho počest vznikl na pláži v britském Morecambe obří portrét z písku doplněný citátem...

Chytré bydlení už není sci-fi. Jak moderní technologie mění naše domovy?

Ve spolupráci
Domov, který myslí za vás

Chytrá domácnost už dávno neznamená jen žárovku ovládanou mobilem. Moderní bydlení dnes umí samo ztlumit topení, rozsvítit cestu na toaletu, upozornit na únik vody nebo přizpůsobit pracovní kout...

9. května 2026

Jak na půjčení obytného vozu krok za krokem? Plus checklist zdarma

Ve spolupráci
Jak na půjčení obytného vozu?

Karavaning v Česku zažívá obrovský boom a láká čím dál více cestovatelů, kteří touží po absolutní svobodě. Jak si půjčit obytný vůz a zažít ranní kávu s výhledem na vrcholky hor nebo usínání za...

8. května 2026

Krušné hory v létě? Nejlepší výlety kolem Klínovce a adrenalin v evropském unikátu

Ve spolupráci
Krušné hory v létě? Nejlepší výlety kolem Klínovce a adrenalin v evropském...

Krušné hory dnes doslova kvetou do krásy a jejich nejvyšší vrchol Klínovec (1244 m n. m.) je toho zářným příkladem. Tato oblast se proměnila v dechberoucí zelenou oázu, která vás přivítá panenskou...

8. května 2026

Vše nejlepší, sire. Na pláži vznikl obří portrét Davida Attenborougha

Na pláži v severní Anglii vznikl obří portrét Davida Attenborougha

Světoznámý britský dokumentarista a přírodovědec David Attenborough oslaví v pátek 8. května sté narozeniny. Na jeho počest vznikl na pláži v britském Morecambe obří portrét z písku doplněný citátem...

7. května 2026  15:33

Budoucnost kuchyní: Trouba, která pozná pizzu, lednice v zásuvce a barvy proti stresu

Milánský veletrh Salone del Mobile

Kuchyně, které rozpoznají pokrm, zklidní mysl a dokonale splynou s obývacím pokojem. Letošní veletrh EuroCucina v Miláně ukázal, že budoucnost vaření není v kosmických technologiích, ale v nečekané...

7. května 2026  11:45

U bazénu nebylo volné žádné lehátko. Muž zažaloval cestovku a uspěl

Hotel Panorama (Vassilikos, Řecko)

Turista na dovolené vstával každý den už v šest hodin ráno, aby našel volné lehátko u bazénu. Marně, všechna byla obsazená ručníky. Muž se proto rozhodl žalovat cestovní kancelář.

7. května 2026  11:04

Peníze firem mizí po tisících! Kde jsou největší ztráty u zahraničních plateb?

Ve spolupráci
Jacek Jurczynski, CEO společnosti Akcenta CZ

Zahraniční platba už dávno není jen účetní formalita. V době, kdy firmy hlídají každou korunu a kurzy se mění, může jim zahraniční platba postupně snižovat zisk. Ztráty přitom nevznikají jednorázově....

7. května 2026  9:48

Jediná devaterčata na světě oslavila páté narozeniny. Kolik stojí jídlo pro ně na měsíc?

Devaterčat z Mali slaví páté narozeniny

Jsou to jediná devaterčata na světě a spolu se svou maminkou jsou zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů. Letošní oslava jejich pátých narozenin byla speciální.

7. května 2026

Zážitková agentura nabízí nejvyspělejší grafický editor věnování v Evropě

Komerční sdělení
Na výběr jsou různé druhy zážitků

Zážitkový dárek může začít působit ještě dřív, než si ho obdarovaný skutečně užije. Česká agentura Dokonalý zážitek proto představuje nový online editor věnování, který umožní během objednávky snadno...

6. května 2026  14:46

Marian Jurečka

Marian Jurečka na sjezdu KDU-ČSL v Ostravě (23. dubna 2022)

V prosinci 2021 ho prezident jmenoval ministrem práce a sociální věci, zároveň ho pověřil vedení resortu zemědělství. Poslanec Marian Jurečka má zkušenosti jako soukromý zemědělec i jako vedoucí...

5. května 2026  12:46

Zapomněli vzít s sebou na dovolenou knížky, a tak vytvořili aplikaci. Dnes v ní čtou tisíce dětí

Komerční sdělení
KUBO knihy

Česká verze digitální knihovny KUBO nabízí přes 1 500 knih pro děti, včetně encyklopedií, klasických pohádek i moderních bestsellerů. Aplikace funguje na mobilech, tabletech i v prohlížeči a umí...

5. května 2026  10:51

Je lepší paměťová pěna, nebo pružinová matrace? Záleží, jestli spíte na zádech

Ve spolupráci
Matrace řady Innovative italské značky Dorelan.

Průměrný člověk stráví spánkem neuvěřitelných 33 let svého života. Přesto často podceňujeme výběr matrace. A právě složení matrace zásadně ovlivňuje, zda se ráno probudíme svěží, nebo se ztuhlými...

5. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.