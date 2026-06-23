Video z amerického města Effingham ve státě Illinois děsí svou jednoduchostí. Jason Kreke začal natáčet, když bylo tornádo poblíž. Nejdřív je jen slyšet hukot za okny. Pak vypadne proud.
„Začalo to být hodně intenzivní, celý dům se třásl a rozbíjelo se sklo,“ jsou jeho poslední slova, než natáčení přeruší.
Pak s telefonem vyleze z domu a najednou je jasné, proč je tak v šoku, třese se mu hlas a má pláč na krajíčku. Z domu zbyly jen trosky, tornádo prošlo přímo přes něj.
„Celý dům, ve kterém bydlím, je rozervaný na kusy,“ popsal Jason Kreke. „Házelo mě to doslova celým domem.“ Navzdory ničivé síle však ze zasažení tornádem vyvázl jen s několika škrábanci a modřinami.
Nejvíce tornád v historii
Tornáda ve státě Illinois na severu Spojených států amerických nejsou ničím neobvyklým, letošní rok je ale co do jejich počtu abnormální. Dle amerického serveru CNN zaznamenali místní meteorologové jen do poloviny června 149 tornád. Dosavadní rekord přitom pochází teprve z roku 2024, kdy se státem prohnalo 142 tornád.
Více než třicet z nich přineslo dokonce jen několik posledních dnů, kdy nad Illinois i okolními státy prošla řada supercel. Právě tyto mohutné bouře mohou vést ke vzniku tornád.
Tornáda, jež za sebou zanechala pás destrukce napříč několika státy, si vyžádala životy nejméně tří lidí. Bouře zničily několik desítek domů a tisíce domácností se kvůli poškozenému vedení ocitly bez proudu.