Typický týden aktivního člověka vypadá podobně: ráno přesun do práce, pracovní schůzky, odpolední kolotoč kolem rodiny a koníčků. O víkendu pak únik do přírody nebo na cesty. Většina z nás na tyto aktivity střídá několik párů bot. KEEN se to snaží změnit. Razí totiž myšlenku, že skutečná udržitelnost není jen o eko-materiálech, ale především o tom, vyrábět méně věcí, které však zastanou více funkcí.
Důkazem jsou lifestylové Jasper a Jasper Zionic. Originální kožený svršek neudělá ostudu v městském provozu, ale technická podrážka vás podrží, i když se rozhodnete vyčistit si hlavu v náročnějším terénu nebo ve skalách. Tyto modely zařadil KEEN i do dětské kolekce, kde univerzálnost dává rodičům i dětem ještě větší smysl.
KEEN poprvé vstupuje mezi běžce
Letos poprvé přichází značka i s vlastními trailovými běžeckými botami. Model KEEN SEEK je určen všem, kdo se pohybují v opravdu náročném terénu. KEEN ROAM pak osloví běžce, kteří při svých trénincích střídají nezpevněné přírodní povrchy s asfaltovými úseky nebo oválem.
Nové trailovky vznikaly v přímé spolupráci s běžci, aby odpovídaly reálným potřebám v terénu. Nezávislé testy navíc potvrdily extrémní odolnost - boty vydrží přibližně 1 500 km, aniž by jejich tlumení ztratilo na funkčnosti. I tady se tedy klade důraz na životnost jako klíčový prvek udržitelnosti.
Moderní turista chce lehkost
Na kožené pohorky mnoho turistů nedá dopustit a rozhodně mají své místo v technicky náročnějším terénu. Ale trendem současné turistiky je odlehčování. Spousta z nás hory a přírodu objevuje po zpevněných cestách, kde váha a robustnost klasických trekovek zbytečně brzdí.
KEEN proto k legendární řadě Targhee přidal odlehčenou variantu Targhee Apex. Jde o stejně spolehlivou, voděodolnou trekovou botu, která je ale prodyšnější, míň váží a využijete ji na Šumavě i lehčích trecích v Alpách.
Udržitelná výroba, zdravější planeta
Udržitelnost je pro značku KEEN na prvním místě. V důsledku motta Consiously Created, tedy vyrobeno zodpovědně, používá materiály z etických zdrojů, odstraňuje chemii z výroby a chce tvořit takovou obuv, která odolají času.
Možná vás překvapí, že boty, které nosíte, mohou být zčásti vyrobené ze zbytků automobilových airbagů, odřezků z džínoviny, pytlů od kávových zrn, zkrátka ze spotřebitelského odpadu. Například na svršek modelu UNEEK byly použity recyklované plasty. Značka je originální nejen v designu, ale i v ekologických technologiích.
Vraťte boty do oběhu
Ekologický kruh uzavírá projekt RE.KEEN, který vrací starší modely zpět na trh. Stačí přinést starší boty na některou z prodejen, kde je od vás vykoupí formou poukázky na nový nákup. Ty, které už nelze znovu prodat, nekončí na skládkách. Putují na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity, kde je studenti využívají jako materiál pro své umělecké a designové projekty.