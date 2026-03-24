Chceme vyrábět nejčistější boty na světě! Značka Keen nově míří i mezi běžce

Komerční sdělení   12:00
Ikonické sandály s ochranou špičky, nesmrtelné pohorky Targhee nebo dětské tenisky jako funkční kompromis k barefootu. Tak značku KEEN známe. Nová kolekce jaro/léto 2026 ale ukazuje, že výrobce má větší plány: odlehčit vašemu botníku a nabídnout všestranné boty, které obstojí jak v práci, tak v terénu. Poprvé navíc značka vstupuje do běžeckého světa. A to vše s důrazem na co nejmenší ekologickou stopou.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Ilustrační obrázek

foto: Keen

Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek
9 fotografií

Typický týden aktivního člověka vypadá podobně: ráno přesun do práce, pracovní schůzky, odpolední kolotoč kolem rodiny a koníčků. O víkendu pak únik do přírody nebo na cesty. Většina z nás na tyto aktivity střídá několik párů bot. KEEN se to snaží změnit. Razí totiž myšlenku, že skutečná udržitelnost není jen o eko-materiálech, ale především o tom, vyrábět méně věcí, které však zastanou více funkcí.

Důkazem jsou lifestylové Jasper a Jasper Zionic. Originální kožený svršek neudělá ostudu v městském provozu, ale technická podrážka vás podrží, i když se rozhodnete vyčistit si hlavu v náročnějším terénu nebo ve skalách. Tyto modely zařadil KEEN i do dětské kolekce, kde univerzálnost dává rodičům i dětem ještě větší smysl.

Ilustrační obrázek

KEEN poprvé vstupuje mezi běžce

Letos poprvé přichází značka i s vlastními trailovými běžeckými botami. Model KEEN SEEK je určen všem, kdo se pohybují v opravdu náročném terénu. KEEN ROAM pak osloví běžce, kteří při svých trénincích střídají nezpevněné přírodní povrchy s asfaltovými úseky nebo oválem.

Nové trailovky vznikaly v přímé spolupráci s běžci, aby odpovídaly reálným potřebám v terénu. Nezávislé testy navíc potvrdily extrémní odolnost - boty vydrží přibližně 1 500 km, aniž by jejich tlumení ztratilo na funkčnosti. I tady se tedy klade důraz na životnost jako klíčový prvek udržitelnosti.

Ilustrační obrázek

Moderní turista chce lehkost

Na kožené pohorky mnoho turistů nedá dopustit a rozhodně mají své místo v technicky náročnějším terénu. Ale trendem současné turistiky je odlehčování. Spousta z nás hory a přírodu objevuje po zpevněných cestách, kde váha a robustnost klasických trekovek zbytečně brzdí.

KEEN proto k legendární řadě Targhee přidal odlehčenou variantu Targhee Apex. Jde o stejně spolehlivou, voděodolnou trekovou botu, která je ale prodyšnější, míň váží a využijete ji na Šumavě i lehčích trecích v Alpách.

Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek

Udržitelná výroba, zdravější planeta

Udržitelnost je pro značku KEEN na prvním místě. V důsledku motta Consiously Created, tedy vyrobeno zodpovědně, používá materiály z etických zdrojů, odstraňuje chemii z výroby a chce tvořit takovou obuv, která odolají času.

Možná vás překvapí, že boty, které nosíte, mohou být zčásti vyrobené ze zbytků automobilových airbagů, odřezků z džínoviny, pytlů od kávových zrn, zkrátka ze spotřebitelského odpadu. Například na svršek modelu UNEEK byly použity recyklované plasty. Značka je originální nejen v designu, ale i v ekologických technologiích.

Ilustrační obrázek

Vraťte boty do oběhu

Ekologický kruh uzavírá projekt RE.KEEN, který vrací starší modely zpět na trh. Stačí přinést starší boty na některou z prodejen, kde je od vás vykoupí formou poukázky na nový nákup. Ty, které už nelze znovu prodat, nekončí na skládkách. Putují na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity, kde je studenti využívají jako materiál pro své umělecké a designové projekty.

Témata: reliéf

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Broker Consulting sílí v developmentu: Primární prodeje vzrostly o 63 procent

Komerční sdělení
Nová Papírna

Skupina Broker Consulting je na českém trhu známá především jako dlouhodobý poskytovatel finančních a realitních služeb. Vedle konzultací v oblasti investic, hypoték či pojištění se dlouhodobě věnuje...

19. března 2026  13:35

Jaro začne opět 20. března. Kdy se první jarní den vrátí k 21.? V příštím století

K jarní rovnodennosti patří i narcisy jako poslové jara.

První jarní den letos nastane už 20. března, a bude tomu tak i mnoho dalších let. Okamžik, kdy střed slunečního kotouče bude přesně nad rovníkem, se nazývá rovnodenností.

19. března 2026  12:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.