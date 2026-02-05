Zájem o dětské karnevalové kostýmy je letos v České republice vyšší než loni o 15 procent. Spočítal to internetový prodejce Allegro. Jasným tahounem sezony jsou kostýmy inspirované animovaným hitem K-Pop: Lovkyně démonů.
Masopust 2026
„Potvrzuje se tak, že české děti sledují stejné virální trendy jako jejich vrstevníci v zahraničí,“ komentuje mluvčí Allegra Monika Brichtová.
Vedle novinek si ale svou popularitu drží i osvědčené klasiky. Stálicemi dětských karnevalů zůstávají Elsa z Ledového království, Kouzelná Beruška i Červená Karkulka.
Zajímavé jsou i regionální rozdíly. V Polsku vystřelily prodeje kostýmů o téměř 50 procent právě díky fenoménu Lovkyně démonů. Naopak na Slovensku dominují kostýmy podle globálních franšíz, například Harry Potter.
„Čeští rodiče jsou ve srovnání s okolními zeměmi umírněnější a aktuální trendy často kombinují s dobře známými postavami,“ dodává Brichtová. Za kostým nejčastěji utratí 350 až 550 korun a roli hraje i možnost jeho opakovaného využití při dalších školních akcích nebo rodinných oslavách.