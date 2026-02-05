Český karnevalům letos vévodí kostým z korejského hitu. Ale Karkulka je taky v kurzu

Tereza Hrabinová
  13:10
Masopust 2026 je za dveřmi a s ním i karnevalová sezona plná masek, kostýmů a dětské fantazie. Letos dominují globální trendy i nestárnoucí pohádkové klasiky.

Snímek z filmu K-pop: Lovkyně démonů | foto: Netflix

Zájem o dětské karnevalové kostýmy je letos v České republice vyšší než loni o 15 procent. Spočítal to internetový prodejce Allegro. Jasným tahounem sezony jsou kostýmy inspirované animovaným hitem K-Pop: Lovkyně démonů.

Masopust 2026

  • Třídenní hýření, které předchází čtyřiceti dnům půstu před Velikonocemi.
  • V širším pojetí je to několikatýdenní období od svátku Tří králů do Popeleční středy, ke kterému patří dobré jídlo, pití a karnevalové veselí.
  • V roce 2026 připadá vrchol masopustu na víkend 14. a 15. února.

„Potvrzuje se tak, že české děti sledují stejné virální trendy jako jejich vrstevníci v zahraničí,“ komentuje mluvčí Allegra Monika Brichtová.

Vedle novinek si ale svou popularitu drží i osvědčené klasiky. Stálicemi dětských karnevalů zůstávají Elsa z Ledového království, Kouzelná Beruška i Červená Karkulka.

Zajímavé jsou i regionální rozdíly. V Polsku vystřelily prodeje kostýmů o téměř 50 procent právě díky fenoménu Lovkyně démonů. Naopak na Slovensku dominují kostýmy podle globálních franšíz, například Harry Potter.

„Čeští rodiče jsou ve srovnání s okolními zeměmi umírněnější a aktuální trendy často kombinují s dobře známými postavami,“ dodává Brichtová. Za kostým nejčastěji utratí 350 až 550 korun a roli hraje i možnost jeho opakovaného využití při dalších školních akcích nebo rodinných oslavách.

