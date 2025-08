Příběh tohoto celosvětového úspěchu začíná v srdci Českého ráje, v Turnově. Právě zde spojilo v roce 1953 své síly 127 šperkařů, kteří tvořili své mistrovské kousky v Družstvu umělecké výroby Granát Turnov. Od té doby, tedy už více než sedm desetiletí, český granát šíří krásu a dědictví českého šperkařství. Každý šperk je výsledkem precizní ruční práce, kombinující poctivé řemeslo s aktuálními designovými trendy, což vytváří jedinečné propojení klasiky a současnosti.

Proč je český granát tak exkluzivní?

Co dělá český granát tak výjimečným a proč okouzluje svět? Je to jeho nezaměnitelná sytě červená barva, která se po precizním vybroušení rozzáří jako oheň. Na rozdíl od jiných drahých kamenů je český granát unikátní svou geografickou lokalitou – nikde jinde na světě se v takové kvalitě nevyskytuje. Právě tato exkluzivita, spojená s tradicí a řemeslnou zručností brusičů a zlatníků z Granátu Turnov, mu propůjčuje punc originality a hodnoty. Není divu, že se tento drahokam stal symbolem České republiky a ozdobil dary pro nejvyšší státníky světa, včetně manželky prezidenta Baracka Obamy, Madeleine Albrightové nebo královny Alžběty II. a prince Charlese.

Český granát

Japonsko a EXPO 2025: Setkání tradic na světové scéně

A proč zrovna Japonsko? EXPO 2025 v Ósace, které začalo 13. dubna 2025 a probíhat bude přesně půl roku, je pro Českou republiku důležitou událostí. Český národní pavilon, navržený studiem Apropos Architects ve tvaru skleněné spirály s dřevěnou konstrukcí, nese téma „Talent a kreativita pro život“. Právě zde se Granát Turnov stal hrdým partnerem české účasti.

„Naším hlavním cílem je etablovat se na japonském trhu jako originální výrobce šperků se světově unikátními českými granáty. Chceme naše partnery seznámit s historií, současností i budoucností Granátu Turnov a plně využít obchodní potenciál našich produktů,“ popsal motivy spolupráce předseda představenstva družstva Granát Turnov Pavel Tvrzník při podpisu smlouvy s Kanceláří generálního komisaře pro EXPO 2025.

Granát Turnov na EXPO představuje speciální kolekci EXPO 2025, která symbolizuje spojení české tradice a budoucnosti. Design srdce s českými granáty v origami stylu vychází z českého národního symbolu – lipového listu. Návštěvníci si mohou zakoupit vybrané produkty přímo na e-shopu. Součástí programu je také fascinující projekt Ballet of Tomorrow: The Symphony of Cloud, jehož je Granát Turnov generálním partnerem a svými šperky s granáty ozdobil kostýmy tanečníků.

Unikátní kolekce EXPO 2025 od Granát Turnov

Český granát v japonských srdcích: Kulturní soulad

Zájem Japonska o český granát není náhodný. Již v dubnu 2024 Granát Turnov zahájil expanzi na japonský trh výstavou na českém velvyslanectví v Tokiu a vstupem do České obchodní a průmyslové komory v Japonsku (CCCIJ). Japonci dlouhodobě obdivují „zlaté české ručičky“, preciznost a respekt k tradici, což jsou hodnoty, které rezonují s jejich vlastní kulturou.

Petra Pavlištová, obchodní ředitelka Granátu Turnov, k tomu dodává: „Naše granáty jsou skutečně české. Jako jediní je, v našich dolech v Dolní Olešnici a Podsedicích, máme právo těžit, a zároveň certifikovat jejich pravost. Díky tomu můžeme garantovat původ kamene a zákazníkům nabídnout absolutní jistotu, že v ruce drží pravý český granát. Každý šperk tak nese nejen estetickou hodnotu, ale i pečeť poctivosti a autenticity.“

Tato výjimečná zlatá souprava vznikla u příležitosti účasti společnosti Granát Turnov na světové výstavě EXPO 2025 v japonské Ósace.

Zmínila také spolupráci s mladou japonskou ambasadorkou Nao, která už podruhé navštívila Turnov, aby se seznámila s celým výrobním procesem a nasála atmosféru Českého ráje, a své zážitky pak předává japonskému publiku. Její návštěva českého pavilonu na EXPO 2025, kde prezentuje Turnov jako město šperku a kamene, je toho důkazem.

Japonská ambasadorka Nao miluje český granát.

Český šperk se světovým přesahem

Příběh Granátu Turnov a jeho cesty na EXPO 2025 v Ósace je inspirativním důkazem, že i malé značky z Česka mohou dělat velké věci ve světě. Je to příběh o hrdosti na české řemeslo, o nekompromisní kvalitě a o autenticitě, která dokáže oslovit kultury napříč kontinenty.

Podpořte český design a národní identitu. Nemusíte přitom jezdit do Japonska. Šperky s pravým českým granátem, a to i z kolekce EXPO 2025, jsou k dostání v síti podnikových prodejen Granát Turnov, ale i pohodlně na e-shopu.

Co je český granát?

Věděli jste, že český granát je mezi drahokamy skutečný unikát? Má podobně výjimečné postavení jako kolumbijský smaragd nebo barmský rubín.

Český granát je drahokam z minerální skupiny pyropů, známý pro svou sytě rudou, až krvavě červenou barvu. Vyskytuje se v Podkrkonoší a Českém středohoří, přičemž jeho těžba je pod kontrolou a právo na ni má v Česku Granát Turnov. Každý šperk je doprovázen certifikátem pravosti. Je to kámen, který nikdy neztrácí svou barvu a dodnes okouzluje svou jedinečností.

