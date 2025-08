Představte si náš svět před miliony let, kdy se pod povrchem dnešního Českého středohoří a Podkrkonoší odehrávala dramatická geologická show. Právě zde, v hlubinách Země, vznikal za extrémního tlaku a teplot český granát, odrůda pyropu (přesněji chrom-pyrop). Tento jedinečný minerál je hojně vázán výhradně na tyto lokality.

Matečné horniny s českými granáty byly vyneseny na povrch během sopečné aktivity. Následná eroze pak miliony let rozšiřovala tyto cenné krystaly do tzv. pyroponosných štěrků – sedimentárních vrstev, kde je můžeme nalézt dodnes. Zkrátka, český granát je doslova kusem ohnivé historie naší planety, vyvržený vulkány a uhlazený časem.

Český granát

Od ručního sběru po mistrovské řemeslo

Příběh těžby granátů v Čechách se začal psát už v 16. století, kdy se tyto ohnivé kameny sbíraly doslova ze země – z potoků a štěrkových náplav. Z ručního rýžování se postupně vyvinuly sofistikovanější metody, až do současné podoby řízené těžby.

Dnes je Česká republika jediným místem na světě, kde se těží takzvaný „Czech garnet“ v komerčním měřítku. A co je ještě důležitější? Právo na těžbu tohoto unikátního drahokamu drží jediná společnost – Granát Turnov. To znamená, že každý pravý český granát, který se dostane do šperku, prochází jejich rukama a je garantován certifikátem původu.

Unikátní vlastnosti a kvalita aneb proč český granát vyniká

Co dělá český granát tak neodolatelným? Je to především jeho intenzivní krvavě červená barva, která je dána právě obsahem chromu. Tato kombinace mu dodává onen ohnivý vzhled, který je tolik ceněný. Navzdory tomu, že české granáty jsou obvykle menší (zrna dosahují velikosti maximálně do 7 mm, výjimečně až 8 mm), vynikají neobyčejnou čistotou a brilancí. Jejich vysoká lomivost světla způsobuje, že i malé kameny se nádherně třpytí.

Právě kvůli jejich menší velikosti se často využívá tzv. cluster design nebo briliantový brus, které maximalizují jejich jiskru a tvoří velkolepé šperky. Největší a nejkvalitnější pyropy pocházejí z těžby štěrků kolem obcí Chrášťany a Podsedice.

Český granát jako symbol českého dědictví

Český granát není jen krásný drahokam, ale i živá součást naší historie a kultury. Už od 16. století si ho oblíbili evropští šlechtici a panovníci. Dynastie Habsburků, včetně císaře Rudolfa II. a císařovny Marie Terezie, aktivně podporovala těžbu a zpracování granátů. Marie Terezie dokonce zavedla přísný zákaz vývozu surových granátů mimo zemi, aby ochránila domácí produkci a podpořila šperkařství.

Dnes je český granát hrdým národním symbolem a předmětem úcty. Jeho tradice pokračuje i v moderní době, a to především díky Granátu Turnov, který nejenže udržuje staleté řemeslné techniky, ale také je vystavuje v Muzeu českého granátu a přitahuje turisty i milovníky šperků z celého světa.

Český granát dobývá Japonsko

A kam dál směřuje tento červený klenot s tisíciletou historií? Granát Turnov se hrdě stal partnerem české účasti na EXPO 2025 v Ósace v Japonsku. V českém pavilonu, postaveném z dřeva a skla, se představuje nejen fascinující příběh českého granátu, ale také speciální kolekce EXPO 2025, která spojuje českou tradici s japonským designem – její ústřední motiv je lipový list v origami stylu. Je to jedinečná příležitost ukázat světu nejen krásu a kvalitu našich šperků, ale i bohatství českého řemesla.

