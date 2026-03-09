Pokud podnikáte v dopravě vozidly nad 3,5 tuny nebo provozujete mezinárodní dopravu dodávkami, termín finanční způsobilost pro vás není novinkou. Tato povinnost vychází z evropského nařízení č. 1071/2009 a jejím účelem je zajistit, aby na trhu působily pouze stabilní subjekty, které jsou schopny finančně zajistit zahájení a řádné provozování dopravy.
Kolik musí dopravce prokázat v roce 2026?
Ministerstvo dopravy ČR každoročně zveřejňuje směrný kurz pro přepočet limitů z eur na koruny. Pro rok 2026 byl stanoven kurz 1 EUR = 24,275 Kč. Z toho vyplývají konkrétní částky, které musí dopravce doložit příslušnému dopravnímu úřadu:
1. Vozidla nad 3,5 tuny (vnitrostátní i mezinárodní doprava)
- Na první vozidlo: 9 000 eur, což odpovídá 218 475 Kč.
- Na každé další vozidlo: 5 000 eur, tedy 121 375 Kč.
2. Mezinárodní doprava vozidly 2,5 až 3,5 tuny
- Na první vozidlo: 1 800 eur (43 695 Kč).
- Na každé další vozidlo: 900 eur (21 847,50 Kč).
V praxi to znamená, že dopravce s flotilou pěti tahačů nad 3,5 tuny musí prokázat kapitál nebo rezervy v celkové výši přesahující 703 975 Kč.
Pojištění FZD jako efektivní cesta k doložení kapitálu
Zákon nabízí několik způsobů, jak úřadu tuto solventnost doložit. První cestou je roční účetní závěrka ověřená auditorem či daňovým poradcem, která ukazuje dostatečný vlastní kapitál a rezervy. Druhou možností je bankovní záruka.
Stále oblíbenější alternativou je však pojištění finanční způsobilosti dopravce (FZD). Jak uvádí i evropská legislativa, profesní pojištění je jednoduchý a nákladově efektivní způsob prokázání finančního zdraví. Pojišťovna se v něm zavazuje uhradit vzniklou finanční újmu v případě, že pojištěný nesplní své závazky stanovené zákonem o silniční dopravě.
Kdy se pojištění FZD nejvíce vyplatí?
- Start podnikání: Nový dopravce často nemá dostatečnou účetní historii, aby mohl doložit kapitál závěrkou. Pojištění FZD mu umožní získat koncesi a okamžitě začít jezdit.
- Rychlý růst flotily: S každým dalším přikoupeným vozidlem roste povinný limit o více než 121 tisíc korun. Pojištění vyřeší tento nárůst bez nutnosti vkládat do firmy další hotovost.
- Optimalizace cashflow: Místo toho, aby měl dopravce stovky tisíc korun uspaných v rezervách, může tyto prostředky využít na nákup pohonných hmot, servis nebo mzdy.
Pozor na termíny: kdy hrozí ztráta koncese?
Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování dopravy. Její trvání se prokazuje dopravnímu úřadu v místě sídla firmy za každý kalendářní rok.
Standardním termínem pro doložení je 31. červenec následujícího roku. Pokud dopravce v tomto termínu (případně v prodlouženém termínu do 31. srpna) způsobilost neprokáže, dopravní úřad podá živnostenskému úřadu návrh na změnu nebo zrušení koncese. Nejde tedy o žádnou formalitu, ale o bytí a nebytí dopravní firmy.
Komplexní ochrana dopravce: od FZD po náklad
Pojištění finanční způsobilosti dopravce je specifickým smluvním vztahem, který úřady uznávají jako formu ručení. Často se však kombinuje s dalšími produkty, které chrání samotný provoz firmy. Typickým příkladem je pojištění odpovědnosti silničního dopravce (neboli pojištění nákladu). To kryje škody na převáženém zboží a v rámci asistenčních služeb může zajistit i vyproštění vozidla, náhradní přepravu nebo přeložení zboží při nehodě.
Zatímco úrazové pojištění řidičů chrání lidské zdroje, pojištění FZD chrání samotné oprávnění k podnikání. Pokud se dopravce dostane do situace, kdy není schopen závazky hradit, pojistka funguje jako záchranná síť pro splnění zákonných požadavků.
Jak vybrat pojištění FZD?
V džungli limitů, kurzů a legislativních požadavků je snadné udělat chybu. Proto je důležité mít po boku silného partnera. Například České pojištění a.s. Tato tradiční česká rodinná firma s 15letou tradicí působí na trhu jako stabilní dodavatel pojištění cestovního, ale i specializovaného podnikatelského krytí pro dopravce.
Snaží se dopravcům život ulehčovat, nikoliv komplikovat. Srovnejte si pojištění FZD a vyberte to pravé pro svou flotilu vozidel. Najdete zde i komplexní pojistky pro vozidla nebo produkty pro pojištění cizinců, pokud zaměstnáváte také řidiče ze zemí mimo EU. Srovnejte si nabídky a zajistěte své firmě klid pro podnikání.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností České pojištění.