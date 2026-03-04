České zdravotnictví patří k nejkvalitnějším v Evropě, ale pro ty, kdo nevstoupili do systému veřejného pojištění, je také finančně náročné. Pokud cizinec přijíždí ze zemí mimo EU (tzv. třetí země) a plánuje zde zůstat déle než tři měsíce, zákon č. 326/1999 Sb. mluví jasně: bez dokladu o komplexním zdravotním pojištění mu nebude schváleno vízum ani pobytové oprávnění.
Kolik stojí ošetření bez pojištění?
Mnoho nově příchozích se domnívá, že v akutním případě je péče zdarma nebo levná. Realita v ordinacích a nemocnicích je ale jiná. Ministerstvo zdravotnictví i největší tuzemská pojišťovna VZP upozorňují, že samoplátci, tedy osoby bez platného pojištění, hradí péči v plné výši podle ceníků jednotlivých zařízení.
Podle aktuálních dat z velkých fakultních nemocnic, jako je pražský Motol nebo ÚVN, se orientační náklady pohybují v těchto částkách:
- Ambulantní vyšetření specialistou: 1 000 až 3 500 Kč (bez léků a materiálu).
- Jednodenní hospitalizace na standardním lůžku: 5 000 až 15 000 Kč (podle oddělení).
- Pobyt na jednotce intenzivní péče (JIP): 20 000 až 60 000 Kč za jediný den.
- Operace slepého střeva nebo nekomplikovaná operace zlomeniny: 50 000 až 120 000 Kč.
Skutečným strašákem jsou však neplánované komplikace. „Nejdražší je vlastně hospitalizace samotná. To je od deseti tisíc měsíčně až po statisíce a v některých případech, kdy je resuscitační péče nejvyššího stupně, případně ještě operace, tak to dosahuje milionových částek,“ uvedla přednostka Pneumologické kliniky FN Thomayerova Martina Vašátková.
Například léčba závažných infekčních onemocnění nebo onkologická péče se pro nepojištěné cizince stává finančně nedostupnou a nemocnice pak evidují dluhy v řádech desítek milionů korun.
Těhotenství a porod: past pro nepřipravené
Jednou z nejcitlivějších oblastí je péče o matku a dítě. Pokud cizinka otěhotní a nemá sjednané komplexní pojištění cizinců s dostatečným krytím, čelí obrovským nákladům. Běžný porod vyjde na desítky tisíc, ale komplikovaný porod císařským řezem se často pohybuje mezi 100 000 a 200 000 Kč.
Pokud navíc novorozenec vyžaduje specializovanou péči (např. v inkubátoru na neonatologii), náklady rostou o desítky tisíc korun denně. Přitom by stačilo mít kvalitní pojištění, které tyto situace kryje, a chránit tak svou rodinu před existenčními dluhy hned v začátku společného života.
Limity 2026: Proč úřady vyžadují 400 000 eur?
Zatímco do roku 2021 stačilo krytí ve výši 60 000 eur, aktuální legislativa je mnohem přísnější. Pro dlouhodobá víza a pobyty nad 90 dní je vyžadováno komplexní zdravotní pojištění s minimálním limitem 400 000 eur na jednu pojistnou událost.
Proč tak vysoká částka?
- Pokrytí nákladné léčby: Moderní medicína a dlouhodobá hospitalizace mohou limit 60 000 eur vyčerpat během několika týdnů.
- Repatriace: Převoz nemocného pacienta speciálním letadlem do domovské země je extrémně drahý úkon, který musí být v pojistce zahrnut.
- Absence spoluúčasti: Zákon vyžaduje, aby pojištění bylo sjednáno bez spoluúčasti klienta, tedy aby pojišťovna hradila vše od první koruny.
Je důležité rozlišovat: Pokud jedete do ČR pouze jako turista na 14 dní, stačí vám základní pojištění splňující parametry Schengenského víza (limit 30 000 eur). Jakmile ale žádáte o dlouhodobý pobyt, úřady budou nekompromisně vyžadovat „český standard“ 400 000 eur.
Děti a studenti: kdo spadá do veřejného systému?
Častým mýtem je, že děti cizinců mají zdravotní péči v Česku automaticky zdarma. Realita je složitější. Od ledna 2024 sice děti cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu vstupují do systému veřejného zdravotního pojištění, ale jejich rodiče musí za ně odvádět pojistné.
Studenti ze třetích zemí (mimo EU), kteří zde studují na základě víza, pak většinou zůstávají odkázáni na komerční pojištění. To musí doložit při každém prodloužení pobytu na ministerstvu vnitra. Bez platné kartičky pojištěnce riskuje student nejen zdraví, ale i ztrátu víz a nucený odjezd z ČR.
Na co si dát pozor při výběru pojištění?
Při výběru dodavatele pojištění cestovního a úrazového pojištění se nevyplácí hledat jen nejnižší cenu na trhu. Zdravotní pojištění je komplexní produkt a ďábel se často skrývá v detailech, jako jsou pojistné limity pro specifické zákroky nebo rozsah asistenčních služeb. Namísto složitého procházení desítek pojistných podmínek je proto pro cizince mnohem efektivnější vsadit na transparentní srovnání od odborníků.
Právě v tom spočívá role zavedených specialistů, jako je třeba České pojištění a.s. Tato česká rodinná firma staví na patnáctileté praxi. Pro klienty pečlivě vybírá a srovnává produkty od prověřené sítě českých pojišťoven, které disponují širokou sítí smluvních lékařů po celé republice. Cizinec tak u lékaře nemusí platit v hotovosti, protože nemocnice si náklady vyúčtuje přímo s pojišťovnou na základě předložené kartičky.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností České pojištění.