Česká vlajka ve filmu Spasitel rozvířila vášně. Proč ji má Ryan Gosling na rukávu?

„Nejméně realistická věc na Project Hail Mary je, že by britská vláda přispěla na misi tolik peněz, aby se její vlajka dostala na nášivku,“ komentuje na síti X astrofyzik z britského Leicesteru Peter Hague.
Pod jeho příspěvkem se rychle rozjela debata, ve které si někteří uživatelé všimli i české vlajky. Hague na jeden z komentářů reagoval: „Jo, je to trochu zvláštní. Tipuju, že chtěli nějakou východoevropskou zemi, aby ilustrovali mezinárodní spolupráci. A zrovna na vás padl los.“
Přitom Československo se 2. března 1978 stalo první zemí po Sovětském svazu a USA, jejíž kosmonaut se vypravil do vesmíru. A nejen to.
„Měli jsme sondy Vega a Magion i kosmonauta Vladimíra Remka (kterého můj otec ve škole šikanoval), takže nějaká historie tu je. Praha je navíc sídlem EUSPA (která spravuje programy Copernicus a Galileo),“ vypočítává v diskusi pod příspěvkem uživatel Zbyněk Dráb.
Proč je na nášivce i Česko
Na kostýmu má herec Ryan Gosling vedle vlajek velmocí, jako jsou USA, Čína nebo Rusko, i další státy zapojené do kosmonautiky. To má symbolizovat globální spolupráci. I když Česko nepatří mezi kosmické giganty, má v oboru silnou stopu.
Probudí se ve vesmíru bez paměti
Film Spasitel sleduje učitele přírodních věd Rylanda Grace, který se probudí na palubě kosmické lodi daleko od Země. Nemá tušení, kdo je a proč jsou jeho dva kolegové mrtví. Postupně se mu vracejí vzpomínky a odhaluje, že byl vyslán na misi, která má zachránit lidstvo před záhadnou látkou, která postupně oslabuje Slunce.
Knižní předloha z roku 2021 se stala okamžitým fenoménem a film jí skládá upřímnou poklonu. I když byly některé vědecké pasáže pro potřeby stříbrného plátna zjednodušeny. Zajímavostí je, že práva na zfilmování byla zakoupena ještě dříve, než kniha oficiálně vyšla, za astronomické tři miliony dolarů. Studio Amazon MGM vědělo, že má v rukou poklad, který hodlá náležitě prodat publiku.