Poptávka po investicích do bytů a hotelů v centrech měst zůstává vysoká, nová výstavba je však omezená. Právě na tyto typy nemovitostí v atraktivních lokalitách se zaměří nový fond kvalifikovaných investorů, který propojuje rezidenční projekty a investice s potenciálem dlouhodobého růstu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Silná poptávka po městském bydlení

Už řadu let je poptávka po městském bydlení vysoká, zatímco nová výstavba se zpomaluje. Současně po pandemii opět sílí cestovní ruch, což zvyšuje potenciál výnosů u městských hotelů. Na tento vývoj realitního trhu pak reagují investiční společnosti.

Aktuálně je největší investiční poptávka po:

  • Rezidenčních projektech v centrech a širších centrech velkých měst, které zahrnují nájemní bydlení i smíšené městské domy.
  • Městských hotelech v prémiových lokalitách s potenciálem zvyšování provozní výkonnosti.

Výhodou je:

  • Value-add přístup“, který se snaží maximalizovat hodnotu pro akcionáře tím, že překračuje čistě účetní zisk a zohledňuje náklady na kapitál.
  • Profesionalizace správy a řízené investice do úspor energií, které postupem času zvyšují odolnost portfolia.

E-Finance uvádí fond kvalifikovaných investorů

Právě na rezidenční nemovitosti a městské hotely v prémiových lokalitách velkých měst se zaměřuje skupina e-Finance, která oznámila svůj záměr ještě v letošním roce uvést na trh svůj první fond kvalifikovaných investorů. A to ve struktuře „akciové společnost s proměnným základním kapitálem“ (SICAV), která shromažďuje prostředky investorů za účelem jejich investování.

„Dlouhodobě budujeme a provozujeme nemovitostní projekty v atraktivních městských lokalitách. Přirozeným krokem je otevřít naše portfolio kvalifikovaným investorům a využít flexibilitu SICAV pro škálování portfolia,“ říká Radek Jakubec., předseda správní rady e-Finance, a.s., a dodává, že „ v centru pozornosti bude kvalita aktiv, aktivní správa, disciplína při alokaci kapitálu a transparentní reporting vůči investorům.“ Administrátorem fondu bude AMISTA investiční společnost, a.s.

Portfolio s důrazem na výnos i růst hodnoty

Nový fond bude čerpat z už realizovaných projektů skupiny, které již nyní vykazují solidní provozní výsledky:

  • EFI Palace v Brně nabízí 88 rezidenčních jednotek a připravuje přístavbu dalších 60 bytů.
  • EFI SPA Hotel SUPERIOR v centru Brna dlouhodobě navyšuje EBITDA o více než 10 % ročně.
  • EFI Obchodní Galerie Jihlava se rozšiřuje o nové byty a komerční plochy.

Celková hodnota těchto projektů přesahuje 1,2 miliardy Kč a všechny budou soustředěny pod společnost EFI Hotels & Properties, a.s., kterou skupina plánuje vložit do fondu formou postupných vkladů akcií.

Transparentnost, ESG a profesionální správa

Fond bude fungovat s důrazem na transparentnost a odpovědnou správu, dále na pravidelný reporting, oddělenou administraci a přehlednost pro investory. Bude též zohledňovat „Environmental, Social a Governance“ principy týkající se snižování energetické náročnosti budov, komfort nájemníků i hostů a efektivní facility management.

„Naše strategie je postavená na aktivní správě, práci s obsazeností, cenotvorbou i energetickou efektivitou. Chceme investorům nabídnout portfolio, které odolává cyklickým výkyvům trhu,“ doplňuje Jakubec.

Jak se mohou investoři zapojit?

Zájemci z řad kvalifikovaných investorů mohou nyní projevit nezávazný zájem prostřednictvím webu e-Finance. Po spuštění fondu získají detailní investiční materiály v souladu s legislativními požadavky. Pro fond i jeho investory půjde o další krok v rozvoji českého trhu nemovitostních investic.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností e-Finance, a.s.

„Pan Macinka mlčí, nevím proč." Šéf Motoristů zaskočil moderátora rozhlasu

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Petr Macinka (Motoristé sobě). (24....

Hlavním nepřítelem každého rozhlasáka je ticho. Pokud v rádiu nastane taková chvíle, všichni zpozorní, co se stalo. Šéf Motoristů Petr Macinka toho využil, aby k sobě připoutal pozornost. Jako host...

Hřibe, neschovávej se, rozkopu tě po právu, zpívá si Michal Suchánek v pražské dopravě

Hostem pořadu Rozstřel je Michal Suchánek, herec a bavič.

Znají to všichni řidiči projíždějící Prahou kdykoliv mezi sedmou ranní a devátou večerní. Kolona aut táhnoucí se všemi směry, dlouhé minuty popojíždění a objížďky, které cestu ještě prodlužují. Svou...

Budoucí ministr Adam Vojtěch si zahrál na Karla Gotta. Zazpíval jeho hit na plese

Adam Vojtěch zazpíval na plese náchodské nemocnice.

Bývalý a zřejmě i budoucí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se na oslavách náchodské nemocnice nechal unést svou vášní. Vrátil se v čase zpátky do dob, kdy zářil v hudebních soutěžích, a na pódiu se...

Manžel jí zemřel v náručí, syna zabila deprese. Osud Danu Syslovou nešetřil

Dana Syslová přebrala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství od Viktora Preisse...

Herečka Dana Syslová dnes slaví významné životní jubileum. K osmdesátinám obdržela prestižní Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství, kterou převzala na začátku listopadu.

13. listopadu 2025

Je nám líto, že jste umřel, napsala pojišťovna stovkám žijících Američanů

Lidé uctívají zesnulé během dušiček na Olšanském hřbitově.

V dnešní době, kdy se digitalizace dotkla každého oboru od bankovnictví po pohřebnictví, se i sebemenší softwarová chyba může proměnit v bizarní událost. Své o tom ví obyvatelé amerického státu...

13. listopadu 2025

Netopýři mají nového smrtícího nepřítele. Vědce překvapilo, jak je mrštný

Vědci poprvé zaznamenali, jak krysy chytají netopýry v letu

Infračervené kamery odhalily novou podobu městské divočiny. V temné jeskyni v severním Německu stojí potkan a ve zlomku sekundy uchopí ve vzduchu netopýra. Podle vědců nejde o ojedinělý případ, ale o...

12. listopadu 2025

CHKO Soutok, Moravská Amazonie

Budoucí chráněná krajinná oblast Soutok u Břeclavi. Soutok řeky Moravy (zprava...

Chráněná krajinná oblast Soutok na jihu Moravy chrání největší lužní lesy ve střední Evropě i unikátní faunu a flóru. A také dávná slovanská hradiště i o něco novější bunkry. Vyhlášení nejmladší CHKO...

11. listopadu 2025  8:07

Manžel jí zemřel v náručí, syna zabila deprese. Osud Danu Syslovou nešetřil

Dana Syslová přebrala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství od Viktora Preisse...

Herečka Dana Syslová dnes slaví významné životní jubileum. K osmdesátinám obdržela prestižní Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství, kterou převzala na začátku listopadu.

11. listopadu 2025  7:47

Speciální kufr na lahve vína? Bizarní nápad vyrostl do obřího byznysu za miliony

Vinař Tullio Masoni má nejmenší vinařství na světě. Na střeše svého domu.

Některé nápady znějí na první pohled směšně, jako třeba speciální kufr na lahve vína. Tato prostá myšlenka stála na začátku příběhu malého amerického startupu a postupně se proměnila v byznys s...

11. listopadu 2025

Je libo zlatý záchod? Do dražby jde stokilová toaleta nazvaná Americana

Toaleta z 18karátového zlata má v aukci vynést 10 milionů dolarů

V aukční síni Sotheby’s v New Yorku se 18. listopadu uskuteční dražba zlaté toalety. Dílo s názvem America od italského konceptuálního umělce Maurizia Cattelana váží přes 101 kilogramů a vyvolávací...

10. listopadu 2025  15:26

Felix Slováček

Felix Slováček (Karlovy Vary, 4. července 2015)

Felix Slováček, hudebník, skladatel a dirigent, je známý především jako vynikající klarinetista a saxofonista. Felix Slováček se v roce 1983 oženil s herečkou Dagmar Patrasovou. Syn Felix je...

10. listopadu 2025  12:49

