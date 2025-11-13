Silná poptávka po městském bydlení
Už řadu let je poptávka po městském bydlení vysoká, zatímco nová výstavba se zpomaluje. Současně po pandemii opět sílí cestovní ruch, což zvyšuje potenciál výnosů u městských hotelů. Na tento vývoj realitního trhu pak reagují investiční společnosti.
Aktuálně je největší investiční poptávka po:
- Rezidenčních projektech v centrech a širších centrech velkých měst, které zahrnují nájemní bydlení i smíšené městské domy.
- Městských hotelech v prémiových lokalitách s potenciálem zvyšování provozní výkonnosti.
Výhodou je:
- „Value-add přístup“, který se snaží maximalizovat hodnotu pro akcionáře tím, že překračuje čistě účetní zisk a zohledňuje náklady na kapitál.
- Profesionalizace správy a řízené investice do úspor energií, které postupem času zvyšují odolnost portfolia.
E-Finance uvádí fond kvalifikovaných investorů
Právě na rezidenční nemovitosti a městské hotely v prémiových lokalitách velkých měst se zaměřuje skupina e-Finance, která oznámila svůj záměr ještě v letošním roce uvést na trh svůj první fond kvalifikovaných investorů. A to ve struktuře „akciové společnost s proměnným základním kapitálem“ (SICAV), která shromažďuje prostředky investorů za účelem jejich investování.
„Dlouhodobě budujeme a provozujeme nemovitostní projekty v atraktivních městských lokalitách. Přirozeným krokem je otevřít naše portfolio kvalifikovaným investorům a využít flexibilitu SICAV pro škálování portfolia,“ říká Radek Jakubec., předseda správní rady e-Finance, a.s., a dodává, že „ v centru pozornosti bude kvalita aktiv, aktivní správa, disciplína při alokaci kapitálu a transparentní reporting vůči investorům.“ Administrátorem fondu bude AMISTA investiční společnost, a.s.
Portfolio s důrazem na výnos i růst hodnoty
Nový fond bude čerpat z už realizovaných projektů skupiny, které již nyní vykazují solidní provozní výsledky:
- EFI Palace v Brně nabízí 88 rezidenčních jednotek a připravuje přístavbu dalších 60 bytů.
- EFI SPA Hotel SUPERIOR v centru Brna dlouhodobě navyšuje EBITDA o více než 10 % ročně.
- EFI Obchodní Galerie Jihlava se rozšiřuje o nové byty a komerční plochy.
Celková hodnota těchto projektů přesahuje 1,2 miliardy Kč a všechny budou soustředěny pod společnost EFI Hotels & Properties, a.s., kterou skupina plánuje vložit do fondu formou postupných vkladů akcií.
Transparentnost, ESG a profesionální správa
Fond bude fungovat s důrazem na transparentnost a odpovědnou správu, dále na pravidelný reporting, oddělenou administraci a přehlednost pro investory. Bude též zohledňovat „Environmental, Social a Governance“ principy týkající se snižování energetické náročnosti budov, komfort nájemníků i hostů a efektivní facility management.
„Naše strategie je postavená na aktivní správě, práci s obsazeností, cenotvorbou i energetickou efektivitou. Chceme investorům nabídnout portfolio, které odolává cyklickým výkyvům trhu,“ doplňuje Jakubec.
Jak se mohou investoři zapojit?
Zájemci z řad kvalifikovaných investorů mohou nyní projevit nezávazný zájem prostřednictvím webu e-Finance. Po spuštění fondu získají detailní investiční materiály v souladu s legislativními požadavky. Pro fond i jeho investory půjde o další krok v rozvoji českého trhu nemovitostních investic.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností e-Finance, a.s.