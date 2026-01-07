Cestujete víckrát za rok? Podívejte se, jak v roce 2026 ušetřit na pojištění

Většina z nás řeší cestovní pojištění až ve chvíli, kdy balí kufry. Klikneme na první rozumnou nabídku, zaplatíme pár stovek a na týden máme klid. Jenže pokud za hranice vyrážíte častěji než jednou za rok, tento „rutinní“ přístup vám v roce 2026 zbytečně vytahuje peníze z kapsy a krade drahocenný čas.

Srovnejte si cestovní pojištění pomocí Top-Pojištění.cz.

foto: Top-Pojištění.cz

Srovnejte si cestovní pojištění pomocí Top-Pojištění.cz.
Srovnejte si cestovní pojištění pomocí Top-Pojištění.cz.
Srovnejte si cestovní pojištění pomocí Top-Pojištění.cz.
Srovnejte si cestovní pojištění pomocí Top-Pojištění.cz.
Fenoménem posledních let se stává celoroční cestovní pojištění. Komu skutečně ušetří tisíce a kdy je naopak lepší zůstat u jednorázové klasiky?

Cestovatelské návyky Čechů prošly v posledních letech velkou proměnou. Už to není jen jedna letní dovolená u moře. Častěji vyrážíme na prodloužené víkendy do evropských metropolí, za lyžováním do Rakouska, na nákupy do Polska nebo na měsíční práci z pláže na Kanárské ostrovy. S každým takovým přejezdem hranic ale přichází stejná otázka: Mám sjednané cestovní pojištění?

Srovnejte si cestovní pojištění pomocí Top-Pojištění.cz.

Jednorázová pojistka: Specialista na detaily a dlouhé cesty

Jednorázové cestovní pojištění je ideální pro ty, kteří cestují sporadicky nebo plánují velmi specifickou výpravu. Jeho hlavní výhodou je maximální personalizace. Pokud vyrážíte jednou za rok na expedici do Himálaje nebo se potápět ke korálovým útesům, můžete si pojistku ušít přesně na míru danému riziku.

Je také jedinou volbou pro extrémně dlouhé pobyty. Pokud plánujete digitální nomádství nebo půlroční cestu kolem světa, nutností je dlouhodobé jednorázové pojištění. Celoroční varianty mají totiž téměř vždy limit na délku jednoho souvislého pobytu.

Srovnejte si cestovní pojištění pomocí Top-Pojištění.cz.

Celoroční pojištění: Komfort a finanční svoboda

Pro aktivní cestovatele je celoroční varianta malou revolucí v plánování. Hlavní argumenty pro její sjednání v roce 2026 jsou tři: peníze, čas a naprostý klid.

Pojištěni jste 365 dní v roce, ať už jedete na plánovaný zájezd, nebo na nečekaný pracovní oběd do Bratislavy či Vídně.

  • Bod zlomu: Celoroční pojistka se začíná vyplácet obvykle už při třetí cestě za rok. Pokud započítáte zimní lyžovačku, letní dovolenou a jeden adventní víkend nebo nákupy v zahraničí, celoroční karta vás vyjde levněji než tři samostatné smlouvy.
  • Rodinné balíčky: Celoroční pojistky nabízejí velmi výhodné varianty pro celé rodiny. Jeden paušál pak často kryje všechny členy domácnosti, i když zrovna cestují každý jinam. Třeba otec na služební cestu a děti na školní výlet.
Rychlé srovnání: Která varianta je ta pravá pro vás?
ParametrJednorázové pojištěníCeloroční (multi-trip)
Frekvence cest1-2x ročně3 a více cest ročně
Délka pobytuPrakticky neomezenáLimit na jednu cestu (často 45-90 dní)
Hlavní výhodaÚprava dle konkrétních aktivitPohodlí, úspora času a peněz
Limity 2026Možnost nastavit extrémně vysokéStandardně vysoké, často bez limitu
Kdy zvolitExpedice, práce v zahraničí, USAVíkendy, rodinné dovolené, služební cesty
Srovnejte si cestovní pojištění pomocí Top-Pojištění.cz.

Na co si dát pozor při výběru v roce 2026?

Není pojištění jako pojištění. V roce 2026 už základní limity léčebných výloh z minulých let nemusí stačit. Náklady na medicínskou péči v zahraničí rostou, a to i v rámci Evropy.

  1. Limity léčebných výloh: Hledejte pojistky, které nabízejí krytí minimálně 10 milionů Kč, ideálně však neomezené. V zemích jako USA, Švýcarsko nebo při soukromém ošetření v Egyptě může účet za banální operaci narůst do závratných výšin.
  2. Limit souvislého pobytu: Pozor na to, že multi-trip vás kryje na neomezený počet cest, ale každá z nich může trvat například jen 45 nebo 90 dní. Pokud hranici přetáhnete, pojištění přestává platit.
  3. Pojištění storna: U celoročních variant bývá storno často za příplatek a má své limity, například maximální částku na všechny cesty za rok. Pokud kupujete drahý zájezd, ověřte si, zda limit storna v roční pojistce odpovídá ceně dovolené.
  4. Odpovědnost za škodu: V roce 2026 je standardem mít v cestovním pojištění i vysoké limity na odpovědnost, třeba když na lyžích někoho srazíte nebo v obchodě něco rozbijete.
Srovnejte si cestovní pojištění pomocí Top-Pojištění.cz.

Jak najít to nejlepší cestovní pojištění?

Trh s pojištěním je dnes natolik dynamický, že procházet nabídky jednotlivých pojišťoven ručně je nadlidský úkol. Naštěstí můžete využít srovnávač cestovního pojištění.

„Lidé často netuší, že za cenu dvou lepších jednorázových pojistek mohou mít komplexní krytí na celý rok. Naším úkolem je ukázat jim možnosti, které by sami v obchodních podmínkách složitě dohledávali,“ vysvětluje Ondřej Vacek, specialista z portálu Top-Pojištění.cz.

Díky nástrojům pro srovnání cestovního pojištění si můžete během minuty porovnat limity, asistenční služby i ceny od všech velkých hráčů na trhu.

Srovnejte si cestovní pojištění pomocí Top-Pojištění.cz.

Verdikt

Pokud vyrážíte do světa jen na čtrnáct dní v srpnu, zůstaňte u jednorázové pojistky. Pokud ale patříte mezi ty, kteří mají kufr neustále napůl sbalený, celoroční varianta je pro vás jasnou volbou. Ušetříte nejen peníze, ale hlavně získáte svobodu – pocit, že stačí jen sednout do auta a jet s vědomím, že o vaše bezpečí je už dávno postaráno.

Cestujete víckrát za rok? Podívejte se, jak v roce 2026 ušetřit na pojištění

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.