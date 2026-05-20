Celníci na letišti vyhmátli dvojici pašeráků. Měli ve spodním prádle opičky

Matouš Waller
  15:17
Policie na kolumbijském letišti zatkla mladý pár, který se snažil ze země propašovat tři opičí mláďata. Přes bezpečnostní kontrolu se je pokusili pronést schovaná na vlastním těle ve spodním prádle.

Běžná kontrola mladého páru na letišti Rafael Núñez nedaleko kolumbijské Cartageny vedla k překvapivému objevu a okamžitému zatčení. Policie objevila pod jejich oblečením, konkrétně ve spodním prádle, tři mláďata chráněných opic. Dvojice je chtěla propašovat do Dominikánské republiky.

O zásahu informovala cartagenská metropolitní policie na sociální síti X, kterou podle Úřadu pro ochranu životního prostředí (EPA) upoutalo podezřelé chování 27leté ženy a 26letého muže z Kolumbice.

Zachráněná mláďata Malpy kapucínské | foto: EPA Cartagena

Podle informací veterinářů šlo o dvě mláďata malpy kapucínské a jednoho vřešťana. Malpy se podařilo zachránit, ale vřešťan zemřel. Mládě se uvnitř blíže nespecifikovaného kusu spodního prádla pravděpodobně udusilo.

Třicet milionů korun

Kolumbijské úřady považují pokus o propašování za zvlášť závažný případ týrání. Pár proto nyní čelí obvinění z obchodu s divokými zvířaty a vykořisťování. Dvojice se je měla po vycestování ze země pokusit prodat.

Pracovníci úřadu EPA přebírají objevená opičí mláďata. | foto: EPA Cartagena

Anglický deník The Sun, který zprávu přinesl, odhadl cenu trojice mláďat na černém trhu na více než 1,1 milionu liber, což je v přepočtu 31 milionů korun. Dle kolumbijského serveru Noticias jim aktuálně hrozí až jedenáct let vězení a pokuta ve výši až čtyřicetitisícového násobku minimální měsíční mzdy.

Případy pašování opičích mláďat nejsou v Kolumbii ojedinělé. Loni v květnu britský deník Daily Mail psal o velmi podobném pokusu. Pašeráci ukryli do spodního prádla dokonce šest živých mláďat.

