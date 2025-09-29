Na palubu Boeingu 737 MAX společnosti Ryanair nastoupil jako běžný cestující. Podle mluvčího Vojtěcha Šeligy byl v Británii na soukromé cestě a domů se rozhodl vrátit běžnou komerční linkou. Společnost mu dělal pouze jeden ochránce.
Neobvyklý moment zachytili sami pasažéři. „Když už letět Ryanairem, tak jedině společně s prezidentem!“ napsala Barbora Mercury na síti X.
Když už letět Raynairem, tak jedině společně s prezidentem!😍 pic.twitter.com/bDgJBhZJaV— Barbora Mercury 🇨🇿✌️🇪🇺 (@MercuryBarbora) September 27, 2025
Podle svědků prezident necestoval s žádnými výhodami a jeho nástup probíhal zcela běžně. Žádné zvláštní zacházení či přednostní odbavení nebylo patrné. Cestu si podle serveru Zdopravyzaplatil sám.
Není to přitom poprvé, co hlava státu zvolila nízkonákladovou společnost, aby se přesunula mezi zeměmi. Prezident už dříve uvedl, že si na luxus nepotrpí. Cestující nízkonákladových aerolinek překvapil například také v lednu, kdy letěl na dovolenou se společností Smartwings.