Jakmile tvůrci populárního seriálu Wednesday obsadili Catherine Zeta-Jonesovou do role Morticie, bylo jim jasné, že mají v rukávu silný trumf. Vždyť před dvaceti lety dostala Oscara za roli Velmy Kellyové ve filmovém muzikálu Chicago z roku 2002, takže je jasné, že zpívat a tančit umí. Přesto tvůrci nechtěli její dary využít prvoplánově.
„Všechno se to do seriálu dostalo organicky. Nebylo to tak, že by si řekli: Hrála v Chicagu, tak jí dáme písničku a tanec,“ prozradila herečka v exkluzivním rozhovoru pro magazín People. Její talent se tak stal přirozenou součástí postavy, která se rozvinula s pokračováním příběhu.
Bad Moon Rising a vášnivé tango
Diváky čeká několik nezapomenutelných scén. Ve třetí epizodě druhé řady si Morticia střihne duet Bad Moon Rising od kapely Creedence Clearwater Revival, a to s herečkou Billie Piperovou. „Zpívat jako Morticia Adamsová bylo úžasné. Ta její výslovnost a emoce, které z písně vyzařují,“ vzpomíná na scénu Zeta-Jonesová. „A navíc moci zpívat s Billie Piperovou, která je úžasná.“
Diváci se také dočkají okouzlujícího momentu, který potěší fanoušky původních Addamsových. Morticia si totiž s manželem Gomezem (Luis Guzmán) zatančí vášnivé tango na melodii „La Cumparsita“. Tanec tanga byl totiž symbolem vzájemné vášně a lásky už původních Addamsových ze 60. let a nesmělo chybět ani v pozdějších adaptacích z 90. let s Anjelicou Hustonovou a Raúlem Juliou.
Catherine Zeta-Jonesová vzpomíná, že čtyři scény zkoušeli hlavně venku, někdy i na štěrku. Trénovali často, aby si pohyby udrželi v paměti čerstvé. „Naučili jsme se to samozřejmě na začátku natáčení, ale točilo se to až o tři měsíce později. Takže jsme spolu poskakovali, abychom si ty pohyby pamatovali vždycky a kdykoliv.“
Videozáznamy zpěvu a tance Catherine Zeta-Jonesové v seriálu Wednesday zatím nikde k dohledání nejsou, a tak je o důvod víc se těšit na druhou sérii, která se na Netflix vrací ve dvou částech, a to 6. srpna a 3. září 2025.