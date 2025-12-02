VIDEO: Čaputovou na koncertě dojali diváci. Emoce pak pokračovaly na sítích

Autor: ,
  13:09
Silné emoce vyvolala přítomnost bývalé prezidentky Zuzany Čaputové na koncertě kapely Para v Bratislavě. Tisíce lidí zpívaly bez hudebního doprovodu a pak prezidentce věnovaly dlouhotrvající potlesk. Záběry z koncertu na sociálních sítích nasbíraly tisíce reakcí. Nejčastější byla srovnání s posledními činy premiéra Roberta Fica.

Videa dojaté Čaputové kolují sociálními sítěmi. Bývalá prezidentka, která vedla zemi v letech 2019 - 2024, byla v hledišti bratislavské Peugeot Arény na koncertě u příležitosti oslav 30. výročí tamní populární kapely Para.

Jak píše web portálu Pravda, kapela během svého vystoupení zazpívala píseň Vilma, kterou věnovala právě Čaputové.

Když koncert skončil, lidé v aréně, kam se vejde až 6 300 diváků, dál zpívali bez hudebního doprovodu. Nakonec se otočili směrem k místu, kde seděla Zuzana Čaputová a začali spontánně tleskat.

To Čaputovou dojalo. Podle webu Bratislavak pak následně členové kapely Para žertovali, že frontman skupiny Lasky na ni začne žárlit.

„Tohle si totiž musíš vysloužit a pak si jen můžeš cenit toho, že to máš přirozeně a zadarmo,“ komentovala záběry na sítích autorka jednoho z videí s přezdívkou Lucie Amálka.

„Arogantní“ Fico pobouřil studenty, odešli ze sálu. Jděte si do války, řekl jim

V původním videu, které sdílela, je komentář: „Někdo si autobusy naváží podporovatele a na debatu dosadí falešné studenty. Jinému lidé spontánně projeví úctu a respekt.“

Autor tím odkazuje na ostudu kolem přednášek premiéra Roberta Fica na středních školách, které skončily jednou zrušením a podruhé odchodem nespokojených studentů.

Kapela Para byla založena v roce 1995. Pravidelně koncertuje na Slovensku a v Česku. Jednou z gratulantek na sobotním vystoupení byla i zpěvačka Jana Kirschner, která si se skupinou zazpívala jednu píseň společně.

Zuzana Čaputová a Lenka Hatašová v zákulisí focení kalendáře Proměny Fantazie 2026
Chantal Poullain, Lea Čaputová, Zuzana Čaputová, Lenka Hatašová, Zdeněk Fencl a Bela Schenková v zákulisí focení kalendáře Proměny Fantazie 2026
Inaugurace nového slovenského prezidenta. Peter Pellegrini po boku své předchůdkyně Zuzany Čaputové. (15. června 2024)
Návštěvu končící slovenské prezidentky Zuzany Čaputové ve čtvrtek završil slavnostní oběd, kterého se zúčastnila také stovka českých a slovenských osobností, kteří se zasloužili o budování kladných vztahů mezi zeměmi. (13. června 2024)
15 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šampioni F1 jeli na vyhlášení vítězů cadillacem. Růžovým, z Lega, z Kladna

Obří růžový Cadillac F1 z LEGO kostek ohromil fanoušky v Miami

Formule 1 v Las Vegas o víkendu nabídla napínavé závody, ale i nečekanou atrakci mimo trať. Diváky ohromil Cadillac Fleetwood z padesátých let, postavený z více než 418 tisíc Lego kostek. Model...

Vyčerpaný tuleň potřeboval zachránit před kosatkami. Vyskočil k lidem na palubu lodi

Tuleň uprchl před kosatkami. Schoval se na lodi

Skupina přátel okolo fotografky Charvet Druckerové se začátkem listopadu vydala na klidnou plavbu u pobřeží Caamanova ostrova v americkém státě Washington. Když zhruba 300 metrů od své lodi spatřili...

Makové recepty pro královský adventní stůl

Ve spolupráci
Adventní makové řezy od Dr.Oetker

Mák je naše modré zlato a o svátcích si zasloužíme hojnost! Zatímco drobné cukroví je základ, sváteční tabule potřebuje i ohromující dezerty, které voní tradicí. Přinášíme vám tři recepty, kde mák...

Kam vyrazit na Mikuláše či na vánoční trhy? Hradec Králové chystá letos velkolepý advent

Ve spolupráci
Vánoční trhy v Hradci Králové v roce 2024

Hradec Králové letos znovu potvrzuje, proč patří k nejkouzelnějším místům adventu ve východních Čechách. Malebné historické centrum během Královských vánočních trhů provoní punč, svařák a regionální...

Smažte zdravěji i chutněji. Pánve, díky kterým se jídlo nepřipálí

Komerční sdělení
Nepřilnavé pánve Tescoma

Chcete mít kontrolu nad vařením a vždy servírovat perfektně propečené maso nebo nadýchané palačinky? Bez kvalitní nepřilnavé pánve se moderní kuchyně neobejde. Jak vybrat tu nejlepší nepřilnavou...

Papír, který dává smysl. Česká tiskárna POINT CZ tiskne s certifikací FSC a ukazuje, že ekologie a kvalita jdou ruku v ruce

Komerční sdělení
Certifikace FSC dokládá, že papírové obaly i tiskoviny pocházejí z lesů...

I papír má svůj příběh. Zatímco spotřebitelé čím dál víc zvažují, odkud pochází jejich potraviny nebo oblečení, u papírových výrobků si to uvědomuje málokdo. Přitom právě obal nebo katalog bývá...

2. prosince 2025  13:19

VIDEO: Čaputovou na koncertě dojali diváci. Emoce pak pokračovaly na sítích

Dojaté Zuzaně Čaputové tleskala hala plná lidí

Silné emoce vyvolala přítomnost bývalé prezidentky Zuzany Čaputové na koncertě kapely Para v Bratislavě. Tisíce lidí zpívaly bez hudebního doprovodu a pak prezidentce věnovaly dlouhotrvající potlesk....

2. prosince 2025  13:09

Český lev 2026

Vizuál 33. ročníku filmových cen Český lev

Členové České filmové a televizní akademie od 1. prosince hlasují o nominacích na ceny Český lev. Akademici z letošní produkce hodnotí 94 snímků. Nominace vyhlásí 19. ledna v přímém přenosu České...

2. prosince 2025  9:33

Astronomové upřesnili dávný výbuch hvězdy díky básni z 12. století

Na tomto snímku je supernova Cassiopeia A, rozpínající se koule hmoty a energie...

Supernova je mohutná vesmírná exploze, při níž umírající hvězda na čas zazáří jasněji než celá galaxie. Astronomové dnes tyto jevy pravidelně sledují moderními teleskopy. Všechny ale pocházejí z...

2. prosince 2025

Čechy a Slováky láká pronájem chaty. Které lokality jsou nejoblíbenější?

Ve spolupráci
Foto objektu: Roubenka Na sjezdovce

Poptávka po chatách a chalupách stále roste. Pavol Lužbeťák, zakladatel portálů MegaUbytko a MegaUbytovanie, nám prozradil, které české a slovenské lokality jsou absolutními šampiony v ubytování. A...

2. prosince 2025

Santo, odčaruj mi břišní pneumatiky. Komička paroduje vánoční písničku Mariah Carey

Britská komička Mel Moonová

Britská komička Mel Moonová dala slavné vánoční koledě nový kabát. Ryzí, realistický. Zatímco Mariah Carey zpívá v All I Want for Christmas, že jediné, co chce k Vánocům, je její miláček, Moonová...

1. prosince 2025  9:41

Vločka sněhu velká jako XL pizza. Sněhový gigant spadl v Montaně, vědci to nevyvrací

Ilustrační foto

Jakou největší vločku jste v životě viděli? Vešla se na prst? Nebo snad do dlaně? Vločka, která je v Guinnessově krize rekordů zapsaná jako největší na světě byla větší než mělký talíř. Meteorologové...

1. prosince 2025

Osiřelé mládě vydry se podařilo zachránit díky bluetooth reproduktoru, jinak by umřelo

Mládě mořské vydry zachránili díky záznamu jeho hlasu přehrávanému přes...

To říjnové odpoledne bylo všude zahalené mlhou, když na linku kalifornského Centra pro mořské savce přišlo zoufalé hlášení. Volali místní obyvatelé, které vyděsilo zoufalé naříkání z chladných vod u...

29. listopadu 2025

Předvánoční úklid nemusí být peklo. Jak na to chytře a efektivně?

Ve spolupráci
Vánoční úklid je díky SENCOR hračka.

Vánoce, nejoblíbenější svátky v roce, symbolizují klid, pohodu a setkávání s blízkými. Měly by být časem radosti a domácí pohody. Realitou je však často opak – nákup dárků, pečení cukroví a hlavně...

29. listopadu 2025

Kam vyrazit na Mikuláše či na vánoční trhy? Hradec Králové chystá letos velkolepý advent

Ve spolupráci
Vánoční trhy v Hradci Králové v roce 2024

Hradec Králové letos znovu potvrzuje, proč patří k nejkouzelnějším místům adventu ve východních Čechách. Malebné historické centrum během Královských vánočních trhů provoní punč, svařák a regionální...

28. listopadu 2025  20:11

Petr Macinka

Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Šéf strany Motoristé sobě a nováček v poslaneckých lavicích Petr Macinka by mohl obsadit post ministra zahraničních věcí. Bude to jeho první veřejná funkce, ve volbách do zastupitelstev a Evropského...

28. listopadu 2025

Ivan Bednárik

Ivan Bednárik

Končící šéf slovenského správce železnic je pravděpodobným ministrem dopravy v nové vládě. Zkušenosti má i s managementem českých vlaků. Na post ho navrhlo hnutí SPD.

28. listopadu 2025  17:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.