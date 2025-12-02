Videa dojaté Čaputové kolují sociálními sítěmi. Bývalá prezidentka, která vedla zemi v letech 2019 - 2024, byla v hledišti bratislavské Peugeot Arény na koncertě u příležitosti oslav 30. výročí tamní populární kapely Para.
Jak píše web portálu Pravda, kapela během svého vystoupení zazpívala píseň Vilma, kterou věnovala právě Čaputové.
Když koncert skončil, lidé v aréně, kam se vejde až 6 300 diváků, dál zpívali bez hudebního doprovodu. Nakonec se otočili směrem k místu, kde seděla Zuzana Čaputová a začali spontánně tleskat.
To Čaputovou dojalo. Podle webu Bratislavak pak následně členové kapely Para žertovali, že frontman skupiny Lasky na ni začne žárlit.
„Tohle si totiž musíš vysloužit a pak si jen můžeš cenit toho, že to máš přirozeně a zadarmo,“ komentovala záběry na sítích autorka jednoho z videí s přezdívkou Lucie Amálka.
|
„Arogantní“ Fico pobouřil studenty, odešli ze sálu. Jděte si do války, řekl jim
V původním videu, které sdílela, je komentář: „Někdo si autobusy naváží podporovatele a na debatu dosadí falešné studenty. Jinému lidé spontánně projeví úctu a respekt.“
Autor tím odkazuje na ostudu kolem přednášek premiéra Roberta Fica na středních školách, které skončily jednou zrušením a podruhé odchodem nespokojených studentů.
Kapela Para byla založena v roce 1995. Pravidelně koncertuje na Slovensku a v Česku. Jednou z gratulantek na sobotním vystoupení byla i zpěvačka Jana Kirschner, která si se skupinou zazpívala jednu píseň společně.
Para je výborná kapela. pic.twitter.com/kvNU8U4vUM— Poslední skaut™ (@Posledniskaut) December 1, 2025