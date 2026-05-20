Vzácný albínský buvol, který má úctyhodných 700 kilogramů, se stal velkou atrakcí farmy Rabeya Argo v okrese Narayanganj v Bangladéši. Díky světle růžové kůži a zejména specifické blond čupřině ho majitel pojmenoval po Donaldu Trumpovi.
Záběry Buvola Donalda se staly virální senzací a na farmu putují desítky návštěvníků, aby se s ním mohly vyfotit.
Není to zdaleka jediný zástupce živočišné zvíře, který získal popularitu díky podobnosti s nejvýraznějším z amerických prezidentů.
Charakteristický vlasový styling Donalda Trumpa je natolik populární, že už v roce 2017 po něm byl pojmenován jeden živočišný druh, a sice „noční motýl“, který se vyskytuje v jižní Kalifornii. Jméno si drobná můra Neopalpa donaldtrumpi vysloužila díky nápadným zlatým vločkám na hlavě, které připomínají Trumpův platinový přeliv.
Kanadský biolog Vazrick Nazari, který druh Neopalpa donaldtrumpi objevil a jako první popsal, podle BBC vyjádřil přání, aby čestné pojmenování inspirovalo Trumpa k většímu důrazu na ekologické otázky.
V tomto ohledu drží mezi americkými prezidenty rekord Barack Obama. Po něm bylo pojmenováno minimálně 14 druhů živočichů a dalších přírodních organismů.