Buvol, který vypadá jako Donald Trump, se stal hvězdou internetu

Zuzana Stiboříková
  16:57
Znáte rčení o unaveném štěstí, které občas sedne i na dobytek? Tentokrát si zřejmě vybralo buvola v Bangladéši. Díky své podobě s americkým prezidentem Trumpem se stal hvězdou internetu.

Vzácný albínský buvol, který má úctyhodných 700 kilogramů, se stal velkou atrakcí farmy Rabeya Argo v okrese Narayanganj v Bangladéši. Díky světle růžové kůži a zejména specifické blond čupřině ho majitel pojmenoval po Donaldu Trumpovi.

Záběry Buvola Donalda se staly virální senzací a na farmu putují desítky návštěvníků, aby se s ním mohly vyfotit.

Není to zdaleka jediný zástupce živočišné zvíře, který získal popularitu díky podobnosti s nejvýraznějším z amerických prezidentů.

Charakteristický vlasový styling Donalda Trumpa je natolik populární, že už v roce 2017 po něm byl pojmenován jeden živočišný druh, a sice „noční motýl“, který se vyskytuje v jižní Kalifornii. Jméno si drobná můra Neopalpa donaldtrumpi vysloužila díky nápadným zlatým vločkám na hlavě, které připomínají Trumpův platinový přeliv.

Neopalpa donaldtrumpi
Můra Neopalpa donaldtrumpi pojmenovaná po americkém exprezidentovi – tento hmyz...

Kanadský biolog Vazrick Nazari, který druh Neopalpa donaldtrumpi objevil a jako první popsal, podle BBC vyjádřil přání, aby čestné pojmenování inspirovalo Trumpa k většímu důrazu na ekologické otázky.

V tomto ohledu drží mezi americkými prezidenty rekord Barack Obama. Po něm bylo pojmenováno minimálně 14 druhů živočichů a dalších přírodních organismů.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Dva lovy v jednom lese: Jeden na krocana, druhý na mladíka. Rys měl jasno

Rys pokousal lovce, přitáhla ho vábnička na krocany

Z tohoto videa by byl nadšen i stoletý slavný britský přírodovědec David Attenborough. Na záběru je totiž vidět dokonalá příprava šelmy na lov. Drobnou vadou na kráse záběru z amerického Wisconsinu...

Opilé páry mluvící rusky naštvaly Thajsko. Na pláži se oddaly hromadnému sexu

Pattaya je neznámější thajské letovisko.

Skupinka údajně ruských turistů si okořenila exotickou dovolenou trochu víc, než jsou lidé v Thajsku zvyklí. Kousek od pobřeží veřejné pláže se čtyři páry vrhly do vln a pustily se do sexuálních...

Zapomeňte na únavu. Objevte trik pro denní rutinu, který po třicítce nakopne mozek i svaly

Ve spolupráci
Česká značka NUTREND nabízí kreatin hned v několika formách.

Dlouho jsme jej brali jako doplněk pro svalovce z posiloven. Nejnovější vědecké studie však ukazují, že kreatin je jedním z nejvšestrannějších pomocníků pro každého. Pomáhá totiž nejen při fyzickém...

Dodávka, alkovna nebo integrál? Srovnání typů obytných vozů – s kým a kam jedete

Ve spolupráci
Dodávka, alkovna, nebo polointegrál? Vyberte si obytný vůz přesně podle vašich...

Láká vás svoboda na čtyřech kolech, ale při pohledu do nabídky půjčoven váháte, jak vybrat obytný vůz, který bude skutečně odpovídat vašim potřebám? Volba mezi kompaktní dodávkou, rodinnou alkovnou...

Nový průmyslový park nastartuje proměnu Karvinska po ukončení těžby uhlí

Ve spolupráci
Vizualizace možné podoby Panattoni Smart Parku v Karviné

Moravskoslezský kraj stojí na prahu zásadní proměny, která může významně ovlivnit jeho budoucnost po útlumu těžby uhlí. Jedním z klíčových projektů je připravovaný průmyslový park Nad Barborou v...

Buvol, který vypadá jako Donald Trump, se stal hvězdou internetu

V Bangladéši láká davy buvol přezdívaný Donald Trump

Znáte rčení o unaveném štěstí, které občas sedne i na dobytek? Tentokrát si zřejmě vybralo buvola v Bangladéši. Díky své podobě s americkým prezidentem Trumpem se stal hvězdou internetu.

20. května 2026  16:57

Jarní prázdniny 2027

Mrazivé počasí v Orlických horách (6. ledna 2026)

Jarní prázdniny se každý rok konají v únoru a březnu šest týdnů za sebou. V roce 2027 budou mít základní a střední školy týden volna v termínech od 1. února do 14. března. Přinášíme úplný přehled...

20. května 2026  16:17

Celníci na letišti vyhmátli dvojici pašeráků. Měli ve spodním prádle opičky

Pár chtěl z Kolumbie propašovat opičí mláďata přilepená k intimním partiím

Policie na kolumbijském letišti zatkla mladý pár, který se snažil ze země propašovat tři opičí mláďata. Přes bezpečnostní kontrolu se je pokusili pronést schovaná na vlastním těle ve spodním prádle.

20. května 2026  15:17

Jak najít levné letenky? Kompletní průvodce pro tvé cesty

Komerční sdělení
Jak najít levné letenky? Kompletní průvodce pro tvé cesty

Sníš o tom, že uvidíš svět, ale tvůj rozpočet tě drží při zemi? Cestování letadlem nemusí zruinovat tvou peněženku, pokud víš, na co se při vyhledávání zaměřit a jaké nástroje použít. V tomto...

19. května 2026  15:23

Makaka proslaveného plyšákem z IKEA vyplašil narušitel s maskou „krypto bro“

Američané chtěli unést slavného makaka Punche, zatkla je policie

Opička Punch, kterou celý svět zná jako opuštěného makaka s plyšovou opicí z IKEA, se opět dostala na titulní stránky. Do výběhu v japonské zoo totiž vniknul americký mladík v masce. Zřejmě kvůli...

19. května 2026  13:40

Nový průmyslový park nastartuje proměnu Karvinska po ukončení těžby uhlí

Ve spolupráci
Vizualizace možné podoby Panattoni Smart Parku v Karviné

Moravskoslezský kraj stojí na prahu zásadní proměny, která může významně ovlivnit jeho budoucnost po útlumu těžby uhlí. Jedním z klíčových projektů je připravovaný průmyslový park Nad Barborou v...

19. května 2026  13:05

Dva lovy v jednom lese: Jeden na krocana, druhý na mladíka. Rys měl jasno

Rys pokousal lovce, přitáhla ho vábnička na krocany

Z tohoto videa by byl nadšen i stoletý slavný britský přírodovědec David Attenborough. Na záběru je totiž vidět dokonalá příprava šelmy na lov. Drobnou vadou na kráse záběru z amerického Wisconsinu...

19. května 2026  5:30

Sbírka na letenku pro prezidenta je falešná. Ministerstvo nepoznalo e-mail

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou po příletu do Santiaga de Chile. Pavel v...

Internetová sbírka na letenku pro prezidenta Petra Pavla do Ankary na summit NATO, kam ho premiér Andrej Babiš nechce vzít, je falešná. To, že se sbírka koná, přitom potvrdili úředníci Ministerstva...

18. května 2026  14:09

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

Tomio Okamura na pódiu v rámci předvolební kampaně SPD v Ústí nad Labem před...

Hnutí Svoboda a přímá demokracie se prezentuje vyhraněnými krajně pravicovými názory. Ve svých prvních poslaneckých volbách v roce 2017 získalo pod vedením Tomia Okamury 22 mandátů. Nyní mají ve...

18. května 2026  12:18

Jak ušetřit čas i peníze díky správné technice na zahradu

Komerční sdělení
Travní sekačka CP1 484 G | Zdroj: vari.cz

Péče o zahradu, pozemek nebo menší hospodářství dnes už dávno neznamená jen ruční práci. Moderní zahradní technika dokáže výrazně ulehčit každodenní činnosti, zkrátit čas strávený údržbou a zároveň...

18. května 2026  11:45

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Kam s dětmi v Brně, když pálí slunce i když prší? Objevte místo, kde nuda neexistuje

Ve spolupráci
BRuNO family park funguje jako plnohodnotný park, ve kterém můžete strávit...

Najít místo, kde se děti zabaví na celé hodiny bez ohledu na počasí, bývá složitější, než se zdá. V Brně však existuje areál, který spojuje venkovní i vnitřní aktivity, nabízí program pro malé i...

16. května 2026

Hlavní hvězdou přehlídky na pláži se stal taťka v plavkách, který si šel jen zaplavat

Muž omylem vstoupil na molo během přehlídky v Sydney

Tohle slavný Fashion Week ještě nikdy nikde nezažil. Prestižní módní přehlídku na pláži v australském Sydney omylem narušil místní obyvatel, který se přišel vykoupat. Prošel mezi modely, svlékl se a...

15. května 2026  15:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.