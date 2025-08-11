Taneční páry televizní soutěže tentokrát nebudou vystaveny přímým přenosům v televizi, všichni účastníci si místo toho vyzkouší vystoupení před tisícihlavým davem.
Moderátoři StarDance Tour
Ani tentokrát se to neobejde bez moderátorské dvojice Marek Eben a Tereza Kostková, kteří do televizního pořadu vnášejí humor i noblesu. Moderovat naživo a ještě před vyprodanou halou je hozená rukavice, při které by se i zkušený konferenciér opotil i na motýlku.
Marek Eben však zachovává dekorum, jako ostatně vždy: „Čekal bych, že se budu děsit, ale těším se, protože to pro mě bude absolutně nová zkušenost.“ A to přesto, že se moderování věnuje už od devadesátých let.
„Každá řada StarDance má nějakou chemii, ale ještě nikdy jsme nesmíchali ty chemie dohromady. Letos to bude poprvé a jsem na to opravdu hodně zvědavý,“ uvedl Marek Eben. „Tady budou všichni ti lidé s námi, nikoliv před obrazovkou. To pověstné tady a teď ten známý koncept trochu změní. A na to se já jako zarputilý divadelník a milovník divadla i živých přenosů těším velmi. Pro mě je to ideální kombinace,“ dodává jeho kopilotka Tereza Kostková.
Jak šel čas s moderátory StarDance Terezou Kostkovou a Markem Ebenem
Kdy se koná StarDance Tour a jsou ještě lístky?
Už v listopadu 2024 vyhlásili moderátoři taneční soutěže, že další ročník se odkládá a místo toho se plánuje šňůra vystoupení po českým městech. To, co následovalo, nikdo nečekal. Zájem byl tak velký, že organizátoři museli ke všem večerům přidat ještě odpolední show.
|
Jsem zvědavý, přemýšlí Eben o StarDance Tour. Show bude mít i nového porotce
Všechna představení jsou beznadějně vyprodaná. A právě díky nadšení diváků věří Marek Eben na přátelskou atmosféru, v níž se večery ponesou: „Ne že bych nikdy nedělal nic v hale. Už jsem to párkrát zažil, ale přece jenom si myslím, že lidé, kteří si koupili lístky, po kterých byl takový hlad, by mohli vytvořit dobře naladěné publikum, které se bude chtít bavit. A když máte publikum, které se chce bavit, je to to nejlepší, co může být.“
|27. 9. 2025
|Karlovy Vary: KV Arena
|14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
|4. 10. 2025
|Ostrava: Ostravar Aréna
|14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
|11. 10. 2025
|Brno: Winning Group Arena
|14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
|18. 10. 2025
|Liberec: Home Credit Arena Liberec
|14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
|25. 10. 2025
|Pardubice: Enteria arena
|14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
|4. 11. 2025
|Praha: O2 arena
|19:00 Večerní show
Taneční páry a porota
Kromě moderátorů Marka Ebena a Terezy Kostkové má své pevné místo ve StarDance i odborná porota, kterou nově doplní tanečník, choreograf a vítěz sedmé řady Marek Zelinka.
Porota ve StarDance Tour:
- Tatiana Drexler
- Jan Tománek
- Richard Genzer
- Marek Zelinka
Taneční páry:
- herečka Tatiana Dyková a Petr Čadek, kteří si odnesli stříbro ze druhé řady v roce 2007, tedy už skoro před dvaceti lety,
- moderátor Leoš Mareš, který ve StarDance tančil v roce 2015, se představí se Zuzanou Dvořákovou Šťastnou
- herec Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková, kteří zvítězili v roce 2018
- herec Jan Cina a Adriana Mašková, vítězové 11. řady z roku 2021
- modelka a moderátorka Iva Kubelková a Martin Prágr, kteří soutěžili v roce 2023
- herečka Darija Pavlovičová a Dominik Vodička, vítězové předposlední řady
- cukrář Josef Maršálek a Adriana Mašková, účastníci 12. řady
- kuchařka a food blogerka Chili Ta a Jakub Mazůch, kteří se v loňském roce účastnili 13. řady
- herec Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková, kralující pár StarDance, který si vítězství odnesl ze zatím posledního ročníku