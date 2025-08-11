Bude to pro mě absolutně nová zkušenost, reaguje Marek Eben na novou životní výzvu

Zuzana Stiboříková
  11:05
StarDance vyráží za diváky po celé České republice a vyprodáno je několik obřích arén. Jaké to bude, vystupovat před několika tisíci lidmi? „Čekal bych, že se budu děsit, ale těším se,“ říká ostřílený moderátor Marek Eben.
Taneční páry televizní soutěže tentokrát nebudou vystaveny přímým přenosům v televizi, všichni účastníci si místo toho vyzkouší vystoupení před tisícihlavým davem.

Moderátoři StarDance Tour

Ani tentokrát se to neobejde bez moderátorské dvojice Marek Eben a Tereza Kostková, kteří do televizního pořadu vnášejí humor i noblesu. Moderovat naživo a ještě před vyprodanou halou je hozená rukavice, při které by se i zkušený konferenciér opotil i na motýlku.

Marek Eben však zachovává dekorum, jako ostatně vždy: „Čekal bych, že se budu děsit, ale těším se, protože to pro mě bude absolutně nová zkušenost.“ A to přesto, že se moderování věnuje už od devadesátých let.

Moderátoři StarDance Tour 2025 Tereza Kostková a Marek Eben

„Každá řada StarDance má nějakou chemii, ale ještě nikdy jsme nesmíchali ty chemie dohromady. Letos to bude poprvé a jsem na to opravdu hodně zvědavý,“ uvedl Marek Eben. „Tady budou všichni ti lidé s námi, nikoliv před obrazovkou. To pověstné tady a teď ten známý koncept trochu změní. A na to se já jako zarputilý divadelník a milovník divadla i živých přenosů těším velmi. Pro mě je to ideální kombinace,“ dodává jeho kopilotka Tereza Kostková.

Marek Eben a Tereza Kostková
Moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková
Tereza Kostková a Marek Eben ve StarDance VII
Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance XII (Praha, 14. října 2023)

Jak šel čas s moderátory StarDance Terezou Kostkovou a Markem Ebenem

Kdy se koná StarDance Tour a jsou ještě lístky?

Už v listopadu 2024 vyhlásili moderátoři taneční soutěže, že další ročník se odkládá a místo toho se plánuje šňůra vystoupení po českým městech. To, co následovalo, nikdo nečekal. Zájem byl tak velký, že organizátoři museli ke všem večerům přidat ještě odpolední show.

Jsem zvědavý, přemýšlí Eben o StarDance Tour. Show bude mít i nového porotce

Všechna představení jsou beznadějně vyprodaná. A právě díky nadšení diváků věří Marek Eben na přátelskou atmosféru, v níž se večery ponesou: „Ne že bych nikdy nedělal nic v hale. Už jsem to párkrát zažil, ale přece jenom si myslím, že lidé, kteří si koupili lístky, po kterých byl takový hlad, by mohli vytvořit dobře naladěné publikum, které se bude chtít bavit. A když máte publikum, které se chce bavit, je to to nejlepší, co může být.“

Program StarDance Tour 2025
27. 9. 2025Karlovy Vary: KV Arena14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
4. 10. 2025Ostrava: Ostravar Aréna14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
11. 10. 2025Brno: Winning Group Arena14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
18. 10. 2025Liberec: Home Credit Arena Liberec14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
25. 10. 2025Pardubice: Enteria arena14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
4. 11. 2025Praha: O2 arena19:00 Večerní show

Taneční páry a porota

Kromě moderátorů Marka Ebena a Terezy Kostkové má své pevné místo ve StarDance i odborná porota, kterou nově doplní tanečník, choreograf a vítěz sedmé řady Marek Zelinka.

Porota ve StarDance Tour:

  • Tatiana Drexler
  • Jan Tománek
  • Richard Genzer
  • Marek Zelinka
StarDace na cestách - porotkyně Tatiana Drexler.
StarDace na cestách - tanečník a porotce Jan Tománek.
StarDace na cestách - tanečník a bavič Richard Genzer.
StarDace na cestách - tanečník a choreograf Marek Zelinka.

Taneční páry:

StarDace na cestách - Kateřina Bartuněk Hrstková a Oskar Hes.

Leoš Mareš a Zuzana Dovřáková Šťastná budou dalším párem StarDance Tour

Josef Maršálek a Adriana Mašková ve StarDance Tour (2025)

Chili Ta Thuy a Jakub Mazůch ve StarDance Tour (2025)

Darija Pavlovičová a Dominik Vodička ve StarDance Tour (2025)

Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance Tour (2025)

Iva Kubelková a Martin Prágr ve StarDance Tour (2025)

Adriana Mašková a Jan Cina ve StarDance Tour (2025)

Tatiana Dyková a Petr Čadek ve StarDance Tour (2025)

Bude to pro mě absolutně nová zkušenost, reaguje Marek Eben na novou životní výzvu

