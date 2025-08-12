Pro mnohé z nás je brouk jen něco, co se snažíme vyhnat z domu. V Japonsku je to ale jinak.
Proč jsou v Japonsku brouci oblíbení?
Láska k hmyzu má hluboké kořeny už ve staré japonské kultuře. Už v klasickém díle „Příběh prince Genžiho“ byl hmyz důležitou součástí příběhu a tato fascinace přetrvala dodnes. V moderní kultuře, zahrnující fenomény jako manga a anime, se s různými hmyzími tvory setkáváme pravidelně.
Dnes je chov brouků v Japonsku naprosto běžnou a oblíbenou zálibou. Japonci si chválí jejich nenáročnost – brouci nepotřebují velký prostor ani speciální péči. Mnoho druhů má navíc atraktivní vzhled, fascinující rohy nebo zářivé barvy. A v neposlední řadě má chov brouků také vzdělávací hodnotu. Pro děti je pozorování životního cyklu hmyzu (metamorfózy) zábavným a poučným zážitkem, který je učí o přírodě.
Děti v Japonsku milují brouky a chytání hmyzu je pro ně běžná letní aktivita. Fascinaci světem brouků ale propadly také místní celebrity.
„Jsou tak malí. Pokud je chytíte a budete je studovat, určitě objevíte něco nového,“ uvádí Munetoshi Maruyama, profesor bioenvironmentálních věd na Univerzitě Kjúšú, jehož fascinace hmyzem začala stejně jako u mnoha dalších Japonců už v dětství.
Za vrchol štěstí ve svém životě označuje objevení nového druhu. Existuje totiž více než 1,2 milionu známých druhů hmyzu, mnohem více než savců. Badatelé tedy mají velkou šanci objevit další druh, jenž je lidem zatím skrytý. Sám Maruyama objevil 250 nových druhů hmyzu a považuje to za relativně malé číslo.
Velká hmyzí výstava v Japonsku
V komplexu Tokyo Skytree Town se od 12. července do 1. září 2025 koná velkolepá výstava The Great Insect Exhibition (Daikonchūten), která nabízí jedinečnou příležitost se s hmyzem seznámit. Návštěvníci zde najdou interaktivní zóny s živými brouky a děti si je mohou pohladit.
Jedním z hlavních lákadel je herkules antilský (Hercules beetle), který je považován za největšího brouka na světě. Dorůstá délky až 18 centimetrů a jeho velikost i lesklé zbarvení fascinují malé i velké návštěvníky.
Podle organizátorů výstavy je dotýkání se brouků a jejich pozorování pro děti velmi prospěšné, protože to podporuje rozvoj jejich mozku a posiluje vztah k přírodě.
Obchod s brouky v Japonsku kvete
Fenomén chovu hmyzu je v Japonsku natolik silný, že má i ekonomický dopad. Zatímco globálně roste trh s tradičními domácími mazlíčky, Japonsko má svá specifika. Ve velkých městech najdete obchody, které se specializují výhradně na brouky a chovatelské potřeby pro ně. Hodnota některých raritních druhů může dosahovat i tisíců korun. Ano, za jednoho brouka.
Brouci jsou ale v Japonsku vnímáni především jako důležitá součást ekosystému a to je také tématem celé výstavy. Představení hmyzu jako něčeho posvátného, krásného a nepostradatelného je skvělý způsob, jak lidem ukázat, že přírody je třeba si vážit a chránit ji.